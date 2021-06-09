Даже в неудачный год в «Барселоне» появилась новая звезда. Педри — топ уже сейчас

С точки зрения результатов сезон трудно назвать для «Барселоны» успешным. Команда заняла третье место, хотя за месяц до конца чемпионата казалась явным претендентом на титул, и вылетела в первом же раунде плей-офф Лиги чемпионов (опять с разгромом). Победа в кубке скрашивает, но не отменяет эти неудачи. Но даже в таком сезоне было несколько локальных достижений.

Во-первых, сезон неправильно мерить исключительно результатом. После второго сезона с Эрнесто Вальверде клуб выиграл Примеру, но сам путь, по которому развивалась команда, казался тупиковым (и позднее это подтвердилось). С другой стороны, даже при итоговом третьем месте Рональд Куман сумел перестроить команду и по качеству игры на протяжении нескольких месяцев каталонцы были лучшими в Испании. Об этом уже многое сказано, равно как о заслуге тренера в обновлении состава. Чтобы не повторяться, перейду сразу к игроку, которого можно назвать символом этого обновления.



Да, при Кумане заиграл Дембеле – но всё-таки футболист, за которого заплатили больше 100 млн евро, и должен играть. Качеством игры вингер до сих пор не соответствует своей стоимости. Да, постоянно играли Араухо и Мингеса – но всё-таки это можно объяснить и постоянными травмами Пике и Умтити, а не сознательным желанием Кумана интегрировать их в состав. Такие «но» можно подобрать ко многим молодым игрокам «Барселоны», но только не к Педри.

С детства за Иньесту

Детский тренер Рубен Дельгадо, у которого Педри учился, когда жил в городке на Тенерифе, говорит, что даже в самом раннем возрасте игрока отличала зрелость. «Он не играл слишком эффектно, не стремился к финтам, но постоянно принимал лучшие решения. Он был удивительно зрелым по сравнению с партнёрами по команде. Умением всегда находить простые решения он напоминал мне Иньесту, это редкий талант».



При всей склонности к простым решениям, он был способен и на сложные. После одного гола в академии, когда Педри прошёл всю команду и вызвал аплодисменты даже на скамейке запасных соперников, он ответил тренеру, что «это получилось само собой». Кстати, сам Педри называет своим кумиром именно Иньесту. А учитывая, что его дед – основатель фан-клуба «Барселоны» на Тенерифе, выбор любимой команды кажется предопределённым.



Подросток, который провёл прошлый сезон в аренде в «Лас-Пальмасе», оказался в «Барселоне» в 17 лет. В Сегунде он играл в роли десятки и на флангах атаки, отлично начал сезон, но потом потух: сыграл 17 подряд матчей без результативных действий. Были все предпосылки к тому, что в основе каталонцев юниор просто затеряется, как намного более известный Пуч. Но получилось по-другому.

Новая позиция и новый уровень

В первых трёх матчах он выходил на замену: дважды вместо Коутиньо и один раз вместо Фати. Потом стал появляться в основе – как раз вместо Коутиньо, для которого сезон сложился катастрофически: сначала его вытеснил из состава 17-летний пацан из Сегунды, потом случилась тяжёлая травма.



В первой части сезона Куман использовал Педри на фланге атаки либо под нападающим в схеме 4-2-3-1. Но по ходу чемпионата «Барселону» пришлось перестраивать (по разным причинам, в том числе из-за травмы Фати), и именно смена модуля стала ключевой для игрока.



Куман перевёл его на позицию центрального полузащитника. Иногда Педри играл в тройке в схеме 4-3-3, иногда – в тройке в схеме 3-4-3, но его роль оставалась одинаковой и позволяет максимально проявлять игровой интеллект.



Роль центрального полузащитника в этой «Барселоне» — балансирующая. Он требует постоянно подстраиваться под партнёров. В первую очередь – под Месси, который стягивается на свою половину, чтобы начинать атаки. Его перемещения нужно компенсировать рывками в штрафную и качественным подыгрышем. Педри справился с этими задачами блестяще. Они лучше всего отвечают его способностям: пониманию игры и врождённому стремлению к простоте и эффективности.



Важное уточнение: может показаться, что его функции сводятся к тому, чтобы отдать ближнему и сделать рывок, но это не так. Это не самый зрелищный игрок в команде, но в трудной ситуации он способен на экстраординарное действие, если оно будет уместным и эффективным. Как на «марсельскую рулетку», чтобы уйти от двух игроков «Ювентуса». По количеству длинных пасов (не навесов) он уступает в команде только Месси, Бускетсу и Лангле. По количеству пасов, разрезающих линию обороны соперника – только Месси Бускетсу.



Это очень разные типы передачи: первые, как правило, переводят мяч на другой фланг, то есть являются частью подготовки к атаке, вторые – резко обостряют игру. Высокий показатель по пасам обоих видов говорит в какой-то степени об управлении игрой. А ещё о широком спектре угроз, которые несёт игрок. И точно – о более сложной роли, чем всего лишь вспомогательная.

Фото: David Ramos/Getty Images

Как правило, в таком возрасте игроки, даже если они достаточно талантливы, чтобы играть в основе большого клуба, попадают в старт только на каком-то отрезке сезона, либо постоянно ротируются. Но это не тот случай: он оказался настолько важен для командного баланса, что Куман использовал его постоянно. Это не комплимент тренеру: Педри в концовке чемпионата категорически не хватило свежести (как и всей основе), но сам факт, что молодой парень прошёл по такому графику без травм – отличный показатель. Ну и огромный опыт на будущее.

Вообще, «будущее» — ключевое слово. Потому что Педри всего 18, то есть он ещё точно будет становиться лучше. Например, лучше бить: это важно, потому что при настолько своевременных рывках в штрафную он регулярно оказывается в опасной позиции. Забил трижды, но только явных голевых моментов по статистике Opta у него было 8. Да и все голы – только из вратарской. Есть куда прогрессировать.



Пока он влияет на команду меньше, чем, например, Френки де Йонг, но в этом возрасте де Йонг ещё играл за молодёжку «Реала» — прорывной сезон в Эредивизи и Лиге чемпионов случился, когда ему был 21 год. Педри уже поиграл во всех клубных турнирах, выиграл кубок, а теперь едет на чемпионат Европы. К 19 годам он увидит в футболе всё.