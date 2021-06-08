«Форма сборной Украины нарушает принципы регламента». РФС ждёт объяснений от УЕФА

Ситуация с формой сборной Украины обрастает новыми деталями. Важное дело в этой истории сделал Российский футбольный союз, направив обращение в УЕФА. Неужели спортивная организация пойдёт навстречу РФС и заставит наших соседей разработать новый комплект формы к турниру?

РФС считает, что форма сборной Украины политизирована

О том, что Российский футбольный союз обратится в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020, «Чемпионату» сообщило два источника, близких к организации: «В РФС считают, что форма сборной Украины политизирована».

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Информацию об обращении РФС по поводу формы сборной Украины на Евро-2020 к УЕФА подтвердил сам футбольный союз.

«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол — это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создаёт прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФ.

А что написано в правилах?

Согласно действующему правилу №4 Международного совета футбольных ассоциаций (Международная организация, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол. – Прим. «Чемпионата»), экипировка не должна содержать никаких политических и религиозных слоганов, заявлений или изображений. Например, нельзя изображать конкретных политиков, упоминать политические партии и организации, правительства или министерства, не допускаются отсылки к конкретным событиям с политическим подтекстом.

Но УЕФА в данном конкретном случае не увидел нарушений этих правил и форму утвердил. Теперь европейской спортивной организации придётся объясниться перед РФС за разрешение дать право сборной Украины выступать в форме с контуром территории страны, который включает в себя полуостров Крым.

В Госдуме поддержали решение РФС обратиться в УЕФА

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв, который ранее призвал УЕФА запретить форму сборной Украины, поддержал письмо РФС: «Однозначно, РФС делает всё правильно. Я бы внимательно посмотрел, почему вдруг УЕФА согласовывает или отвергает ту или иную форму. Я поддерживаю письмо РФС, сдаваться нельзя, надо внимательно следить за развитием событий. В УЕФА работают не дураки, любые свои решения и риски они оценивают. Когда принимаются решения глобального характера, семь раз отмерят и один раз отрежут. Почему именно в этой ситуации поступили так? У меня единственное мнение — давление извне. Там работают спортсмены, чиновники и юристы высочайшего уровня. Они понимают все перспективы. Поэтому только давление: либо со стороны Евросоюза, либо других мощных политических движений и стран, не входящих в Евросоюз, либо давление спонсоров. А спонсоры — это компании глобального характера, штаб-квартиры у них в основном с американскими корнями.

Мы превращаем красивейший спортивный турнир в политическую акцию. Это опасно, нельзя такое допускать. Сейчас мы открыли ящик Пандоры. И если они не одумаются, закончиться всё может плачевно в недалёкой перспективе.

На этой форме еле видны очертания их версии территории Украины. Вроде бы что в этом такого опасного? Однако это опасная вещь. А украинцам это только и нужно, они проиграли по всем фронтам: с газом ничего не получилось, проблемы с финансированием от Евросоюза, страшнейшая инфляция, экономика в плохом состоянии. Всё складывается не очень, вот они и пытаются попасть на волну хайпа».

Аналогичное мнение у Светланы Журовой, депутата Госдумы и олимпийской чемпионки по конькобежному спорту.

«РФС всё сделал правильно, а кто ещё должен был это делать? Я слышала комментарии профессионалов, которые работали в международных федерациях, и они были в недоумении – раньше и за более маленькие проявления политических заявлений спортсменов наказывали. А здесь разрешили – уникальный случай.

Мы понимаем – раз это чистая политика, то письмо не подействует. Оно подействует, только если между Путиным и Байденом будут достигнуты какие-то договорённости – тогда частично это может повлиять. Но, думаю, вряд ли – Байден уже сказал про Крым, говорил с Зеленским. Никто не выпустит из рук возможность упрекнуть Россию через Крым. У каждой страны есть рычаги: какая-то тема будет цепляться каждый раз, поэтому всегда говорили: уходите на территорию спорта, а не политики. Тех же американцев можно упрекнуть в том, что у них расизм. Можно сказать: ребята, вы сначала со своим расизмом разберитесь – с одной стороны, толерантность, а с другой – не знаешь: где чьи права. У всех свои скелеты в шкафах. Если каждая страна будет рисовать какие-то несуществующие свои карты, то история получится странной. Понятно, что на Украине говорят, что мы как хотим, так и одеваемся, говорят про допинг в России. Но это две разные темы.

Как может повлиять встреча Путина и Байдена? Если мы говорим про политику, то такая карта появилась на форме не просто так. Это не просто желание сделать такую форму. А обсуждения о том, что это поднимает дух команды – странные, к Крыму относились как к не родимому ребёнку».

Что об этом думают люди, приближённые к спорту?

Дмитрий Губерниев, комментатор:

«Было понятно, для чего Украина сделала такую форму. В этой ситуации – право РФС обратиться в УЕФА, но, с моей точки зрения, лучше доказывать всё игрой на поле, развитием футбола и выступлением лучше, чем у сборной Украины. Если РФС так делает, значит, считает нужным, но мы понимаем, что тут уже вмешиваются не совсем футбольные истории. Посмотрим, к чему приведёт обращение РФС. Форма действительно политизирована, да и понятно, для чего были сделаны элементы провокативного свойства».

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

«Если мы говорим о том, что государство и чиновники обязаны постоянно отстаивать целостность государства, то не реагировать на эту форму нельзя. Обязаны как-то отреагировать. У нас позиция, что Крым наш и Украина никакого отношения к нему не имеет. Надо соблюсти все танцы с бубнами и прокричать все мантры. Если же мы говорим о желаемом результате, что кто-то запретит эту форму… не знаю. Пусть они в ней побегают, ничего страшного не будет. Мы поулыбаемся и посмеёмся, а большинство зрителей не поймёт, в чём дело. История этой возни понятна жителям России, Украины и десяти процентам жителей бывшего СССР. Остальным вообще всё равно. Конечно, прописные процедуры нужно сделать и заявить о своём несогласии. Но, думаю, что не стоит долго теребить этот вопрос.

Я не понимаю смысл запрета этой формы. Если только потешить своё самолюбие. Но у них и так у бедолаг от «Северного потока-2» настроение не очень, а мы сейчас ещё заставим их закупать новые пакеты формы. Ситуация такая, что от слабости Украина не знает, что ей ещё сделать. Конечно, не особо приятно терять такие божественные территории. Ну вот так получилось. Пусть они ещё немного пострадают, даже в таком виде. От нас кусок не отвалится, а от них отвалился».