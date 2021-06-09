«Знатный аферист». Почему Газизов подал на «Спартак» в суд

С созданием телеграм-канала активность Заремы Салиховой в СМИ резко возросла. Спутница Леонида Федуна общается с болельщиками, высказывает своё мнение по поводу разных решений в спартаковской жизни и делится скрытой информацией. Зарема часто затрагивает тему работы Шамиля Газизова в «Спартаке», который подал в суд на клуб. Чего хочет добиться генеральный директор «Уфы»?

Газизов требует от «Спартака» 299 млн рублей

Согласно материалам суда, 4 мая Газизов подал иск в Октябрьский районный суд Уфы в отношении АО «ФК «Спартак-Москва». Судебное заседание сначала было назначено на 24 мая, затем отложено на 11 июня.

Газизов считает, что «Спартак» должен ему ещё около 299 млн рублей — в качестве взыскания задолженности по выходному пособию, процентов и компенсации морального вреда. Гендиректор «Уфы» указал, что ему был выплачен первый платеж в размере 99,8 млн.

«Спартак» обратился в суд с просьбой приостановить производство по гражданскому делу по иску Газизова. «Пока идёт разбирательство в арбитраже Москвы, не может рассматриваться дело в суде Октябрьского района Уфы, и причина этому одна. Не могут быть удовлетворены требования относительно каких-либо выплат по соглашению, которое оспаривается. И иск, принятый первым, должен быть рассмотрен первым», — заявила «Р-Спорт» член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака».

Решение Газизова прокомментировала супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова. В своём телеграм-канале она назвала бывшего генерального директора клуба «знатным аферистом».

Ранее акционеры «Спартака» требовали взыскать с Газизова 88 млн рублей

11 марта АО «Капитальные активы» подало иск против московского «Спартака» на сумму в 88,3 млн руб. Подробности требований акционерного общества не уточнялись, однако в качестве третьих лиц в деле были заявлены совладелец «Спартака» Леонид Федун и первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын. Позднее стало известно, что иск был связан с выплатой Газизову выходного пособия.

«Капитальные активы», которым принадлежит 22% акций клуба, требовали признать недействительным решение совета директоров АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» в части делегирования председателю совета директоров Леониду Федуну полномочий определить условия прекращении трудового договора с Газизовым по своему усмотрению. В иске были также заявлены требования признать недействительным дополнительное соглашение от 9 декабря 2020 года к трудовому договору с экс-гендиректором в части установления Газизову размера и порядка выплаты выходного пособия и о взыскании более 88 миллионов рублей.

Суд оставил иск без движения и пояснил, что, в соответствии с российским законодательством, лицо, оспаривающее решение собрания общества должно заблаговременно письменно уведомить участников общества о намерении обратиться с таким иском в суд. Между тем доказательств такого уведомления истец не представил, и суд предложил ему устранить нарушение до 16 апреля. Заседание, как это часто бывает, затянулось и 3 июня было перенесено на конец месяца. Адвокат Газизова Артур Егиян рассказал «Чемпионату», как продвигается дело.

«Заседание перенесли на 29 июня. Рассматривались определённые процессуальные вопросы, необходимые для подготовки дела к разбирательству. В частности, истец уточнил исковые требования: они больше не требуют взыскать около 88 миллионов. Теперь они только оспаривают условия о выходном пособии и соответствующее решение совета директоров», – сказал Егиян.

Кажется, у бывшего гендира «Спартака» намечается война с клубом.