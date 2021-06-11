Все говорят о Евро, но стартует ещё и Кубок Америки! Объясняем, за кем там стоит следить

Копа Америка — 2021 – небанальный турнир. Во-первых, в Южной Америке пандемия бушует мощнее, чем в Европе. Аргентина и Бразилия входят в десятку стран с наибольшим количеством заражений (почти 4 и 17 млн человек соответственно), а по количеству болеющих сейчас и вовсе стоят в пятёрке (0,3 и 1,6 млн человек).

Во-вторых, главный турнир для южноамериканских сборных совсем недавно сменил место проведения. Федерация КОНМЕБОЛ объявила, что из-за коронавирусных сложностей турнир пройдёт в Бразилии вместо Аргентины. Второй изначальный организатор, Колумбия, тоже не сможет принять турнир, но из-за нестабильной политической обстановки.

В-третьих, в чемпионате сыграют только южноамериканские сборные. Приглашённые ранее Катар и Австралия от участия отказались из-за того, что на июнь были перенесены отборочные матчи к ЧМ-2022.

Говорят, в такое сложное время хорошее настроение от футбола принесёт радость миллионам южноамериканцев. Это не простое рассуждение, а почти дословный перевод твита КОНМЕБОЛ. А мы в специальном проекте «Чемпионата» и «Okko Спорт» рассказываем, кто должен сделать радостной Копу-2021.

Okko эксклюзивно покажет в России Кубок Америки по футболу 2021 , который пройдёт с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Обладатели подписок «Okko Спорт» и «Okko Футбол» смогут посмотреть все 28 матчей главного футбольного турнира Южной Америки в прямом эфире, а также увидеть аналитические программы и обзоры от спортивной редакции под руководством Владимира Стогниенко. Зрителей ждут прямые включения, интервью с игроками и подробные разборы каждой игры. Ведущие расскажут не только о тактике, но и о специфике чемпионата. Присоединяйтесь и смотрите Copa America по пробной подписке — 7 дней за 1 рубль для новых пользователей.

Суперзвёзды, которые приедут на Кубок Америки в этом году

Конечно, главные звезды турнира собраны в составах Бразилии и Аргентины. Лео Месси в очередной раз пробил планку в 30 голов за сезон, так что едет в Бразилию с отличным настроением. Да, взять чемпионство с «Барселоной» не удалось, зато сборная — отличный шанс на перезагрузку. И, возможно, последняя возможность выиграть трофей с национальной командой — до этого были три серебра и бронза на прошлой Копе.

Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Неймар отбегал сезон похуже и тоже не взял титул в чемпионате с «ПСЖ». Зато бразилец помог парижанам зацепить полуфинал ЛЧ. Кстати, чемпионом Копы Ней тоже ещё никогда не становился.

Приедут на Копу и другие суперзвезды с мощными (и не очень) клубными сезонами:

Луис Суарес – 21+3 по системе «гол+пас» в Ла Лиге и титул с «Атлетико»;

– 21+3 по системе «гол+пас» в Ла Лиге и титул с «Атлетико»; Маркиньос – те же регалии, что и у Неймара, но плюсом статус абсолютного вожака «ПСЖ» в двух ЛЧ подряд;

– те же регалии, что и у Неймара, но плюсом статус абсолютного вожака «ПСЖ» в двух ЛЧ подряд; Лаутаро Мартинес – чемпионство с «Интером» и 17+6 в Серии А;

– чемпионство с «Интером» и 17+6 в Серии А; Каземиро и Феде Вальверде – проходной сезон в «Реале», но почти стопроцентный статус основных опорников в сборных.

Однако Копа Америка – это изумительный повод посмотреть не только на суперзвёзд, но и на небанальных персон из сборных второго эшелона и скрытых героев больших команд.

Родриго Де Пауль (Аргентина/«Удинезе»), 27 лет

Фото: Lucas Uebel/Getty Images

Сборная Аргентины — это команда Месси. Агуэро, Ди Мария, Лаутаро и все остальные подтвердят. Но в эшелонах аргентинской заявки есть и скрытый герой.

Родриго Де Пауль — лидер прошедшего сезона Серии А по ожидаемым ассистам и участник команды года от WhoScored. С индексом CIES, на основе данных от OptaPro, у Де Пауля тоже всё в порядке. Он влетел в команду года чемпионата Италии.

Сейчас за центрального полузащитника «Удинезе» бьются «Милан» и «Атлетико». Итальянцы, чтобы заполучить Де Пауля, готовы продать пять игроков, испанцы — расстаться с Саулем. Transfermarkt оценивает Родриго в 38 млн евро.

Дуван Сапата и Луис Мурьель (Колумбия/«Аталанта»), по 30 лет

Фото: Arboleda-Pool/Getty Images

Мощная парочка форвардов в арсенале сборной Колумбии — не нонсенс. Раньше в составе зажигали Фалькао и Джексон Мартинес, а сейчас приедет дуэт из «Аталанты». Дуван Сапата и Луис Мурьель не всегда вместе выходят за «Аталанту» (Мурьель — гениальный запасной), но пробивают увереннейшую статистику. Дуван во всех турнирах настрелял в этом сезоне 19+13, Луис ответил 26+9.

Колумбия не выглядит фаворитом Копы (всего две победы в последних пяти матчах отбора), но парочка форвардов точно оформит несколько сочных банок.

Джанлука Лападула (Перу/«Беневенто»), 31 год

Фото: José Jácome — Pool/Getty Images

31-летний форвард долго ждал взлёта в карьере и приглашения в сборную, и в 2021 году это наконец случилось. Джанлука накидал за «Беневенто» восемь мячей (20% от всех голов клуба), оформил два ассиста и наконец получил приглашение в национальную команду. Правда, позвали Лападулу не в сборную Италии. Форвард долго отказывался от приглашений перуанцев в надежде, что зацепит внимание сборной с Апеннинского полуострова, но не сложилось.

Мама Лападулы — перуанка, так что формальные основания играть за сборную Перу у него были. Тем более в честь неё Джанлука набил пронзительное тату с изображением индейца и прокомментировал его так: «Мои корни, половина моего сердца, половина моей крови #Перу». Правда, не всем фанатам тату зашло: Джанлуку обвинили в том, что на его руке набили не коренного инка Перу, а кого-то больше похожего на североамериканского апачи, и предложили судиться с мастером.

Первис Эступиньян (Эквадор/«Вильярреал»), 23 года

Фото: Quality Sport Images/Getty Images

«Вильярреал» купил Первиса Эступиньяна у «Уотфорда» за € 16,4 млн и готовился наделить статусом основного игрока. Эквадорец даже выходил на поле в начале сезона, но испанцы словили неудачную серию, а Эступиньян отправился в резерв. Потом у него случилась травма, а у Альфонсо Педрасы, который был дублёром эквадорца, наоборот, произошел взлёт, и он закрепился на позиции основного ЛЗ.

В итоге за сезон у эквадорца набралось всего 1688 минут, но по сравнению с июлем 2020-го парень прибавил в стоимости € 5,3 млн (+79,1%). Так что Копа-2021 — отличный повод мощно завершить неудачный сезон.

Ренато Тапиа (Перу/«Сельта»), 25 лет

Фото: Daniel Apuy/Getty Images

Опорник «Сельты» тоже мощно прибавил в стоимости за последний год. Ренато Тапиа теперь оценивается в € 20 млн (+17,6 млн евро или +733% за год).

Перуанец — мощнейший игрок, который умеет сыграть крайне жёстко (12 карточек за сезон). Чем-то напоминает Артуро Видаля и входит в 1% лучших полузащитников мира по выносам и заблокированным ударам на 90 минут.

Дарвин Мачис и Янгель Эррера (Венесуэла/«Гранада»), 28 лет и 23 года

Фото: Pedro Vilela/Wagner Meier/Getty Images

Венесуэльцы — команда-загадка Копы-2021. Во-первых, у них в составе есть Саломон Рондон. Во-вторых, парочка лидеров «Гранады», что залезла на девятое место по итогам Примеры-2020/2021, а в прошлом году и вовсе закончила чемпионат седьмой. В-третьих, в последних пяти матчах у венесуэльцев всего одна победа, но над сборной Чили.

Лидеры сборной Мачис и Эррера за год добавили в стоимости (+6,8 и +6 млн соответственно), поучаствовали в 14 голах «Гранады» и помогли ей добраться до четвертьфинала ЛЕ.

Кстати, Эррера принадлежит «Манчестер Сити» и входит в 1% лучших полузащитников в мире по выигранным верховым единоборствам. Так что можете последить за, возможно, будущим игроком Гвардиолы и восхититься им, пока это не стало мейнстримом.

Ричард Санчес (Парагвай/«Америка»), 25 лет

Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Еще один ноунейм (пишите в комменты, если слышали о нём) в списке потенциальных звёзд Копы. Парагваец Ричард Санчес бегает за мексиканскую «Америку» и как будто не думает о переезде в чемпионат помощнее.

За последний год он стал серебряным призёром чемпионата Мексики и оформил 5+5 по системе «гол+пас». А ещё прибавил к стоимости € 4 млн (+114%) и вошел в топ-10 игроков чемпионата по конвертации ударов в голы (0,19). Пора в Европу?

Сборные команды, которые могут привлечь внимание

Если говорить о сборных, то среди них тоже легко раскопать множество сюжетов для особого внимания.

Аргентина — не проигрывала с плей-офф предыдущей Копы (0:2 от Бразилии в полуфинале-2019) и потенциальный трофей Месси со сборной;

Парагвай — сборная, которая из последних восьми матчей шесть сыграла вничью. Будет ли продолжение?

Боливия — жестокий аутсайдер, который в последнем матче отбора к ЧМ-2022 обыграл Венесуэлу. Стоимость состава — меньше € 11 млн, самый дорогой игрок оценивается всего в 1,1 млн. Весь состав в восемь раз дешевле Месси и Мартинеса, против которых боливийцам предстоит выйти уже в группе.

Уругвай — сборная с любимой многими парой форвардов (Луис Суарес и Эдинсон Кавани) и тремя чемпионами Испании в составе. Приедут, чтобы перебить слабый результат Копы-2019. Тогда уругвайцы вылетели уже в четвертьфинале, уступив по пенальти сборной Перу.

Чили — до сих пор тот же состав, что бился на последних ЧМ, выступающий без шика и блеска в отборе к ЧМ-2022 (седьмое место из 10 команд).