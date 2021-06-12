«Англия получила удар в челюсть!» Как сборная России начинала прошлый Евро

При упоминании последнего чемпионата Европы возникает несколько ассоциаций — пролёт сборной России со всеми вытекающими («Мы говно»), драки фанатов и фингал Мамаева. В преддверии нового старта предлагаем сосредоточиться на футбольной повестке и вспомнить, как команда Слуцкого начинала свой путь на турнире. А начинала она его очень достойно. Особенно если посмотреть на результат и авторитет соперника.

Известный комментатор Геннадий Орлов когда-то ошибся, спутав сборную России с «Зенитом». В этом случае он был бы наполовину прав, потому что девять игроков основного состава представляли питерцев и ЦСКА. Зато Леонид Слуцкий выпустил в Марселе сразу трёх нападающих — Александра Кокорина, Фёдора Смолова и Артёма Дзюбу. Правда, Кокорин и Смолов были задействованы в роли инсайдов. Могли бы помочь в этом матче Алан Дзагоев с Игорем Денисовым, но оба пропустили Евро-2016 из-за травм.

У сборной Англии с атакой тоже всё было в порядке — Руни, Кейн, Стерлинг, поддерживавший их Алли, активные крайки в лице Роуза и Уокера. Вот только статистика была не на их стороне — никогда в истории Англия не начинала чемпионат Европы с победы. С точки зрения суеверных болельщиков России должно было помочь отсутствие у комментаторского микрофона якобы нефартового Виктора Гусева, которого заменял Кирилл Набутов.

Англичане предсказуемо выглядели активнее в первом тайме, но не создавали неразрешимых проблем перед Игорем Акинфеевым. Если удары и наносились, то в основном по центру ворот. Перед началом встречи Крис Смоллинг говорил, что знает Артёма Дзюбу и собирается с ним потолкаться. Они и боролись, но в основном в российской штрафной при стандартных положениях.

К концовке тайма у ворот Акинфеева стало горячее — то англичане не замкнут опасный прострел, то Смольников в последнюю секунду выбьет мяч у Стерлинга, не дав Рахиму открыть счёт. В какой-то момент Англия вела по ударам 8-1, владея мячом 70% времени. Отлично смотрелся Уэйн Руни, поддерживавший атаку из глубины и создавший два шанса. А вот Кокорина и Смолова даже не было видно на поле.

«Смолов и Кокорин не по своей воле низко играли. Это англичане заставляли так действовать. Естественно, это обедняло атакующий потенциал. Много времени проводили в защите, и не всегда хватало сил поддерживать наступление. Хотя Артём Дзюба очень качественно цеплялся за мячи и провёл отличный матч», — объяснял пассивность форвардов Роман Широков в интервью «Чемпионату».

В начале второй 45-минутки сборная России даже немного подержала мяч, создала пару полумоментов. Очень часто атаки россиян начинались длинным пасом Березуцкого на Дзюбу. И, как правило, тут же заканчивались. Показалось, что англичане немного подсдулись, действовали не слишком быстро и расторопно, но лишь показалось.

Благодаря фантастической реакции Акинфеев отразил удар Руни. Тут же последовало добивание Лалланы в полупустые ворота, но и здесь Игорь каким-то чудом успел сориентироваться. Правда, Адам бил уже из положения «вне игры». Впоследствии Щенников предоставил одноклубнику ещё один шанс проявить себя, «привезя» очень опасный штрафной. Игорь не смог потащить зубодробительный удар Эрика Дайера, хоть и был очень к этому близок. Это первый игрок в истории сборной Англии, забивший на чемпионатах Европы прямым ударом со штрафного.

Впрочем, бывший арбитр Игорь Егоров заявил, что штрафного там не должно было быть.

«Гол мы пропустили с абсолютно надуманного фола. В том эпизоде Георгий Щенников не делал никаких движений ни левой, ни правой ногой и стоял на своих двоих, пока в него не врезались. Там даже близко нет никакого штрафного! Футболист сборной Англии как бежал по прямой, так и врезался в Щенникова. Стоял бы там автобус, он бы врезался в автобус. И что, автобус штрафовать? Мы пропустили гол с абсолютно надуманного штрафного. Этот момент — самый выдающийся. Из-за него мы 20 с лишним минут боялись проиграть», — кипятился Егоров в интервью «Чемпионату».

Англия отошла назад. Затем пошли замены — на поле вышли Широков, Глушаков и Мамаев. Нельзя сказать, что сборная России устроила настоящий финальный штурм, но ей хватило и малого. На 92-й минуте Щенников пошёл исправляться, навесил в штрафную площадь, и тут своё слово сказал Березуцкий. Капитан Василий Березуцкий! Он по высокой дуге отправил мяч в дальнюю девятку. Джо Харт с этим ничего не мог поделать. Не скрывал своего разочарования после матча и Гарри Кейн.

«Вратарь сборной России сделал пару отличных сейвов, но мы проделали свою работу хорошо. Мы повели в счёте, после чего хорошо справлялись со своей задачей довести игру до конца — Россия всё равно не смогла создать много моментов. Но в международных матчах на крупных турнирах можно в концовке получить серьёзный удар, с нами так и произошло — Англия получила удар в челюсть», — говорил после матча форвард.

Аналогичного мнения придерживался и Уэйн Руни, которому не дал забить Акинфеев.

«После гола Дайера игра была в наших руках. Разочарованы, что не победили, но если продолжим играть в такой же футбол, то всё будет хорошо. В начале второго тайма был 15-минутный период, когда нам надо было отойти в защиту, и мы сумели пройти через это, но в концовке пропустили гол. Эта ничья — словно поражение для нас», — сетовал Руни.

Первоначально авторство гола приписали Денису Глушакову, но он коснулся мяча уже в воротах.

«Когда мяч летел в ворота, думал: «Залети, прошу тебя, залети». Очень хорошо Василий выпрыгнул, а Жора Щенников блестящую передачу на него вырезал», — вспоминал Артём Дзюба.

К сожалению, этот гол Березуцкого остался последним приятным воспоминанием с того турнира. Затем последовали поражения от Словакии (1:2), Уэльса (0:3), бесславное отправление домой, а квинтэссенцией французских безобразий стала драка с участием Широкова, Глушакова и Мамаева. В итоге главный тренер Слуцкий покинул свой пост.

Пожелаем новому созыву сборной России не только удачно стартовать, но и провести турнир самым достойным образом.