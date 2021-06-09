«Люди руководствуются страхом». Почему в сборной Украины нет игроков из России

В 2017 году Александр Зинченко был последним игроком российского клуба, который привлекался в сборную Украины. Годом ранее вместе с ним в национальную команду был вызван Богдан Бутко, выступавший за «Амкар». Оба футболиста сыграли на Евро-2016. С тех пор украинских игроков из России в сборную не приглашали. Очевидно, вопрос упирается в политику.

На Евро-2020 сборная Украины имеет в заявке 26 футболистов, но ни одного из чемпионата России. В январе 2019 года Ярослав Ракицкий после 13-летней карьеры в «Шахтёре» перешёл в «Зенит». Определённый контингент украинских болельщиков, бывших спортсменов, журналистов и политических деятелей не одобрил поступок защитника. Причиной возмущения стали напряжённые отношения между двумя странами в последнее время. Не прошло месяца, как Ракицкого официально исключили из состава сборной – он больше не числился в списке игроков национальной команды на сайте Федерации футбола Украины. Решение не вызывать защитника поддержал, например, бывший украинский игрок московского ЦСКА и «Сатурна», а ныне президент профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко.

Когда стало понятно, что дорога в национальную команду закрыта, Ярослав объявил о завершении карьеры в сборной.

«10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю до свидания. Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете», – написал Ракицкий на своей странице в «Инстаграме».



Защитник выступал за сборную страны с 2009 года и забил четыре гола в 54 матчах.

Летом 2019-го Россию в качестве места работы выбрал и Иван Ордец, подписавший контракт с «Динамо». После перехода в московский клуб защитник тоже перестал вызываться в сборную, а его последний матч за Украину датируется 27 марта 2018 года.

В январе 2020-го Ордец, понимая, что выступить на Евро-2020 ему, скорее всего, не доведётся, сказал: «Надо хорошо играть, показывать качественный футбол. Всем понятно, почему сейчас не вызывают людей из РПЛ, но надежда умирает последней».

И добавил про дружбу с Ракицким:

«Вот и в отпуске отдыхали семьями в одной гостинице. Я уже не раз говорил, что у Ярика лучшая левая нога в Европе. Все прекрасно понимают, что он бы точно играл в сборной, если бы выступал на Украине. Но сложилась такая ситуация, с ней остается только смириться».

Помимо Ракицкого и Ордеца в РПЛ выступают ещё два украинца – защитник Денис Кулаков («Урал») и полузащитник Артём Полярус («Ахмат»). Но если их шансы на попадание в сборную по спортивному принципу близки к нулю, то вопросы к тренерскому штабу Андрея Шевченко по поводу кандидатур Ракицкого и Ордеца точно есть. Оба игрока – основные защитник своих команд (провели в сезоне более 30 игр). Кроме того, их клубы пропустили меньше всего в чемпионате, а без надёжной игры обороны этого бы не произошло.

Впрочем, ещё несколько лет назад Шевченко оригинально ответил на вопрос про украинских футболистов из РПЛ.

«Я не испытываю проблем с игроками, выступающими в России. Среди вызванных на сбор такого нет ни одного», – заявил тренер.

Но проблема на самом деле существует, даже если Шевченко пытается обмануть себя. А как иначе объяснить отказ от вызова Ракицкого и Ордеца? Неужели центральные защитники «Зенита» и «Динамо» слабее Сергея Кривцова или Дениса Попова? У первого ведь вообще нет опыта больших турниров на уровне сборных, да и играть за национальную команду он начал толком в 27 лет, а Попов провёл за Украину всего один матч.

На Украине не хотят, чтобы в её сборную приезжали футболисты из России, но, может быть, ей самой придётся приехать в нашу страну. В случае выхода в четвертьфинал чемпионата Европы команда Шевченко теоретически может сыграть в Санкт-Петербурге. Изменений в турнирной сетке Евро-2020 при таком раскладке УЕФА делать не собирается. И хорошо.