Есть ли польза от легионеров? Как играли на Евро Карпин и другие наши звёзды из-за рубежа

Пять лет назад сборная России отправлялась на Евро-2016 с одним игроком из Европы – Романом Нойштедтером из «Шальке». На Евро-2020 в составе нашей национальной команды сразу четыре игрока: защитник Фёдор Кудряшов («Антальяспор») и полузащитники Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако») и Денис Черышев («Валенсия»). Все они по-разному провели сезон. Рассказываем – как и сравниваем с легионерами прошлых лет.

Сыгранные матчи

Фёдор Кудряшов является незаменимым игроком в «Антальяспоре» и в этом сезоне провёл 42 матча (3410 минут). У Александра Головина дела с игровым временем обстоят скромнее – 26 игр (1280 минут). Оказаться в стартовом составе у Гасперини не так просто, поэтому Миранчук сыграл в Италии 31 встречу (818 минут), но с учётом выступления за «Локомотив» получается 36 матчей (1215 минут). Немного игровой практики у Дениса Черышева в «Валенсии» – 22 игр (1176 минут).

Результативные действия

Лучшая статистика у Александра Головина (шесть голов, девять голевых передач). Экс-игрок ЦСКА был хорош в чемпионате, а в матче с «Нимом» отметился хет-триком. У Миранчука с результативными действиями тоже неплохо – девять голов и три ассиста (за «Аталанту» – семь мячей, две голевые передачи). Денис Черышев не порадовал своих фанатов голами, но три результативных действия набрал. Кудряшов – без набранных баллов, но ему простительно. Как-никак защитник.

Сколько пропустили матчей из-за травм

Кудряшов выбывал из строя лишь однажды за сезон, пропустив три матча за 11 дней из-за коронавируса. Но повреждение, полученное на разминке перед матчем с Болгарией, может лишить его Евро-2020. Миранчук, как и Кудряшов, вылетал только после положительного теста на COVID-19 и пропустил 17 дней (четыре матча). Полузащитник «Монако» был часто подвержен травмам и в общей сложности пропустил 133 дня (18 встреч). У Черышева – 10 пропущенных игр.

Статистические показатели в матчах чемпионата

Общие

Удары (за игру): Кудряшов (0.1), Головин (1.3), Миранчук (0.6), Черышев (1).

Процент успешности передачи: Кудряшов (84.6), Головин (76.5), Миранчук (79.5), Черышев (66.9).

Выигранная борьба в воздухе (за игру): Кудряшов (1.8), Головин (0.5), Миранчук (0.3), Черышев (0.6).

Лучший игрок матча (раз): Кудряшов (0), Головин (3), Миранчук (1), Черышев (0).

Ключевые передачи (за игру): Кудряшов (0.2), Головин (1.7), Миранчук (0.6), Черышев (0.8).

Пасов (за игру): Кудряшов (42.8), Головин (22.5), Миранчук (15.4), Черышев (13).

Длинные пасы (за игру): Кудряшов (2.8), Головин (0.5), Миранчук (0.5), Черышев (0.5).

Пасы в разрез (за игру): Кудряшов (-), Головин (0.2), Миранчук (-), Черышев (-).

Кроссы (за игру): Кудряшов (0.2), Головин (1.5), Миранчук (0.2), Черышев (0.4).

Оборона

Отборы (за игру): Кудряшов (1), Головин (1.3), Миранчук (1), Черышев (0.9).

Перехваты (за игру): Кудряшов (1.4), Головин (0.5), Миранчук (0.1), Черышев (0.6).

Фолы (за игру): Кудряшов (0.6), Головин (0.9), Миранчук (0.7), Черышев (1.2).

Обыгран в результате дриблинга (за игру): Кудряшов (0.5), Головин (1.5), Миранчук (0.1), Черышев (1).

Заблокированных ударов (за игру): Кудряшов (0.2), Головин (-), Миранчук (-), Черышев (-).

Атака

Дриблинг (за игру): Кудряшов (0.1), Головин (0.9), Миранчук (0.6), Черышев (0.4).

Заработал фолов (за игру): Кудряшов (0.6), Головин (0.6), Миранчук (0.8), Черышев (0.7).

Потерь мяча (за игру): Кудряшов (0.3), Головин (1.4), Миранчук (0.7), Черышев (1.1).

Достижения

В дебютный сезон Миранчук вышел в финал Кубка Италии, но «Аталанта» уступила «Ювентусу». Впрочем, полузащитнику есть чем гордиться – есть первая медаль в Серии А! Бронзовая. Аналогичная ситуация у Головина – проигрыш в Кубке страны и 3-е место в чемпионате Франции. «Валенсия» Черышева и «Антальяспор» Кудряшова остались без наград.

Как играли на чемпионатах Европы и мира

Больше всего опыта имеет Александр Головин: сыграл во всех матчах чемпионата Европы в 2016 году, провёл три полные игры на Кубке Конфедераций и выходил в четырёх встречах из пяти на ЧМ-2018.

Опыт больших турниров у Дениса Черышева не так много: сыграл во всех матчах ЧМ-2018. На домашнем чемпионате мира полузащитник «Валенсии» забил три гола и был одним из лидеров нашей команды. Фёдор Кудряшов, как Черышев, выступал только на домашнем мундиале. Защитник сыграл во всех встречах, кроме матча с Саудовской Аравией (остался в запасе). У Миранчука всего одна сыгранная встреча на большем турнире – 60 минут в игре с Уругваем на ЧМ-2018.

Как играли российские легионерами на прошлых Евро

Евро-1996

Евро-1996 стал первым для сборной России. Тогда в нашу команду из Европы прибыло 11 игроков: Харин («Челси»), Черчесов («Тироль»), Онопко («Реал Овьедо»), Карпин («Реал Сосьедад»), Канчельскис («Эвертон»), Мостовой («Страсбур»), Шалимов («Удинезе»), Колыванов («Фоджа»), Кирьяков («Карлсруэ»), Симутенков («Реджана»), Бесчастных («Вердер»).

Примечательно, что всё российское нападение состояло из легионеров. Впрочем, это нашей сборной не помогло. Из четвёрки форвардов отличился только Бесчастных, забив чехам. Команда Олега Романцева уступила в группе Италии (1:2), Германии (0:3) и сыграла вничью с Чехией (3:3).

Евро-2004

На чемпионате Европы в 2004 году в Португалии в заявке российской сборной было всего три игрока из Европы: Смертин («Портсмут»), Мостовой («Сельта») и Аленичев («Порту»). Россия опять не вышла из группы, проиграв Испании (0:1) и Португалии (0:2) в первых двух матчах турнира. Затем последовала победа над Грецией. Уже после игры с Испанией Мостовой был отчислен из сборной за критику главного тренера Георгия Ярцева. Этот матч стал для него последним в футболке национальной команды.

Аленичев сыграл все три встречи в группе, а на последнюю игру вывел команду с капитанской повязкой. Что касается Алексея Смертина, то он был капитаном и первые два матча провёл от звонка до звонка, но полученные «горчичники» с Испанией и Португалией не позволили ему сыграть против Греции.

Евро-2008

Иван Саенко – единственный игрок сборной России на Евро-2008 из-за рубежа. Нападающий «Нюрнберга» сыграл в четырёх матчах из пяти и результативными действиями не отметился.

Евро-2012

На чемпионате Европы в 2012 году в Польше и Украине помощь из Европы была в лице Андрея Аршавина («Арсенал») и Павла Погребняка («Фулхэм»). Полузащитник «Арсенала» выводил команду на поле с капитанской командой, сыграл все три матча и отличился тремя голевыми передачами. А вот Погребняк не порадовал: вышел только в матче с Грецией, да и там не забил. Но, как сказал Аршавин после того матча: «Ваши ожидания – ваши проблемы».

Евро-2016

В 2016 году во Франции сборная во главе со Слуцким тоже не вышла в финальную часть турнира, а единственным игроком из Европы был Роман Нойштедтер из «Шальке», сыгравший в матчах с Англией и Словакией.

В тексте использовались данные с Whoscored и Transfermarkt.