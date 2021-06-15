«Вратарь был просто ошарашен». Российский футболист забил чудо-гол на Евро

У России в 1996 году была, возможно, лучшая сборная в истории. По именам, но не по результату.

Чемпионат Европы 1996 года стал первым, на который наша сборная приехала под флагом России (четырьмя годами играли под непонятной миру аббревиатурой СНГ). В распоряжении Олега Романцева оказалась чуть ли не самая талантливая сборная после развала Советского Союза. Как ни печально, она не оправдала надежд и бесславно покинула турнир.

Справедливости ради стоит сказать, что россияне попали в «группу смерти», а два из трёх соперников впоследствии сыграли в финале. Обстановка в сборной перед стартом чемпионата была далеко не самой приятной — футболистам не понравилось, что их не наградили достойными премиальными. Всё это вкупе с крайне сложной группой делало задачу по выходу в четвертьфинал трудновыполнимой.

Команда Романцева потерпела два поражения в первых двух матчах. Итальянцам проиграли с минимальным счётом, а вот немцы нас не пожалели и отгрузили трёшку. Заключительная встреча группового раунда с чехами практически не играла никакой роли для сборной России. Тем не менее нашим удалось потрепать нервы будущим вице-чемпионам Европы.



Одним из самых ярких эпизодов матча на стадионе «Энфилд» (том самом, где Аршавин сделал покер) стал гол нападающего Владимира Бесчастных. Молодой форвард начинал встречу на скамье запасных вместе с Мостовым. В перерыве Романцев выпустил на поле обоих, и они перевернули ход неудачно складывающейся игры. К тому моменту чехи уверенно выигрывали с разницей в два мяча и заметно превосходили россиян по количеству ударов. Помимо этого, они дважды били в каркас, а в одном из эпизодов Россию выручил Станислав Черчесов, отразив неприятный удар со штрафного.



Спустя 10 минут после возобновления матча подопечным Романцева удалось восстановить паритет. Сначала отличился Мостовой, а затем — Тетрадзе. Наши футболисты буквально набросились на соперника, а чехи, по всей видимости, оказались к этому не готовы.



За пять минут до финального свистка роскошным ударом отметился Бесчастных. Нападающий «Вердера» получил мяч вдали от чужой штрафной площади, развернулся и, не встретив сопротивления, нанёс великолепный удар,. Мяч по красивой траектории шмыгнул за спину вратарю Коубе.



«Матч с россиянами оказался для нас самым трудным. Мостовой и Бесчастных здорово вошли в игру. Когда в мои ворота влетел третий гол, я готов был сквозь землю провалиться. Зазевался», — сказал после матча чешский вратарь в беседе с «СЭ».

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У сборной России появилась призрачная надежда на выход в плей-офф, однако на тот момент больше остальных радовались итальянцы. Победа россиян в Ливерпуле выводила подопечных Арриго Сакки в четвертьфинал, однако чехи вовремя спохватились и сумели сравнять счёт.



«Россиянам понадобилось меньше девяти минут, чтобы сравнять счёт. Они вышли из оцепенения, встряхнулись. И когда Бесчастных забил третий мяч в ворота ошарашенного Коубы, казалось, что подопечные Угрина понесут заслуженное наказание за самоуверенность. Но неожиданно опытнейший Карпин отдал в центре поля пас Кубику, а тот вывел к воротам Шмицера», — гласила заметка газеты «Команда».

Россия завершила турнир с одним набранным очком и покинула турнир, заняв последнее место в квартете. Бесчастных, в свою очередь, после окончания чемпионата перебрался в Испанию — его позвал «Расинг». Через шесть лет нападающий сыграет на чемпионате мира и отметится голом в ворота Бельгии, вот только из группы Россия снова не выйдет. После турнира Владимир проведёт всего один матч за сборную, а затем его перестанут вызывать в национальную команду.