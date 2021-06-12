«Гуляли всю ночь до утра!» Евро-2008 — лучшее, что случалось со сборной России

2008-й — особенный год в российском футболе, эпохальный. Тут и первое национальное золото Казани, и двойной триумф «Зенита» в Европе. Но событием реально всероссийского масштаба стало выступление сборной страны на первенстве континента. Никогда прежде победы наших футболистов не отмечались с таким размахом, взахлёб. Аршавин и компания вывели на улицы миллионы сограждан. Не протестовать — ликовать, праздновать! Вспоминаем, как это было, в специальном проекте «Чемпионата» и марки Volkswagen.

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Сборная-2008 не просто играла — она творила на поле

Тем удивительным летом 2008-го Россия не только почувствовала себя футбольной страной – она реально была ею. Спустя 10 лет мы переживём нечто подобное на домашнем чемпионате мира. Но сказка доброго дедушки Гуса по сей день вспоминается с ностальгической улыбкой. Может быть, потому, что ощущение чуда тогда было ярче, сильнее. Сборная-2008 реально творила на поле, наслаждаясь процессом и щедро делясь радостью с окружающими. Нет, она и страдала, и пахала (как без этого на большом турнире?), но творческое начало у неё преобладало над тяжёлым механическим трудом. Да и как могло быть иначе, когда в одно время в одном месте собрались два десятка не просто амбициозных — по-спортивному талантливых мужчин?

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Такого крутого футбольного поколения в России не было с конца 90-х — и не факт, что когда-нибудь появится. У молодых теперь другие приоритеты, а у рождённых в СССР из развлечений были двор, мяч да велик — они буквально росли на свежем воздухе. Оттого и выбор у тренеров был несравнимо богаче, чем теперь (не только в футболе — во всех дисциплинах).

Голландцы, привнёсшие смелые идеи в наш футбол

Грубо говоря, материал был, не хватало только искусного зодчего с незамыленным глазом и свежими, смелыми идеями. Всё это и привнесли в наш футбол голландцы: Дик Адвокат — в «Зенит», Гус Хиддинк — в сборную. Их команды практически синхронно добились своих лучших международных результатов, хотя в какой-то момент были невероятно близки к провалу. «Зенит» — проигрывая 0:3 в Марселе в 1/8 финала Кубка УЕФА (каким же драгоценным на выходе оказался поздний гол Аршавина!), а сборная — провалившись в Израиле после знаменитой виктории над англичанами.



Но это же так по-русски: придумать на свою голову проблемы, чтобы потом героически их преодолеть! Лёгких путей не ищем. «Зенит» с приключениями отыграл марсельские «-2» дома, на ещё стареньком «Петровском», и дошёл до финала. А сборную на Евро и вовсе втащили хорваты — сенсационной победой на «Уэмбли». Посылая им лучи добра и благодарности за нежданный подарок, мы и подумать не могли, что в этой истории возможен счастливый конец. Очень уж мрачным рисовалось будущее на фоне вымученной, нервной победы и глупого удаления Аршавина в Андорре…

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пессимизм и новости из ноября 2007-го

Я специально отмотал ленту новостей до противоречивого ноября 2007-го, чтобы освежить в памяти атмосферу вокруг национальной команды. Несколько характерных цитат-заголовков:

Дмитрий Сычёв: «Мы на Евро! Жесть!»

Дмитрий Хохлов: «Хиддинк действительно фартовый тренер»

Юрий Лужков: «С Андоррой была позорная игра»

Виталий Мутко: «Наши игроки немного избалованы высокими зарплатами»

Виктор Гусев: «На Евро-2008 нас силком выволокли хорваты»

Михаил Боярский: «Мы играем не в тот футбол»

Дмитрий Маликов: «Не заслужила эта команда путёвку на Евро-2008»

Сергей Белоголовцев: «Слова «честь» и «уважение» у нас уже забыты»

Сергей Кирьяков: «Единственное объяснение этому чуду — Гус Хиддинк»

Ну, вы поняли. «Шеф, всё пропало!»

Будет преувеличением, да просто неправдой сказать, что по мере приближения финала оптимизм в массах нарастал. Скорее наоборот: ширился, крепчал пессимизм. Тоски нагнало крупное — 0:3! — поражение в Бухаресте в первом же товарняке 2008 года. Настроение у российских болельщиков за 72 дня до Евро было далеко от позитивного. «Пока из всех участников ЧЕ-2008 Россия представляется самым очевидным аутсайдером», — печально констатировал наш известный футбольный обозреватель. И с ним трудно было не согласиться.

Судьбоносные решения перед финальным турниром

Что же изменилось за два с половиной месяца? Как аутсайдер превратился в главное открытие турнира? Хиддинк ведь никогда не был тактическим гиком, рассматривающим футбол как шахматы или высокоточную науку. Но он был — и есть! — тонким знатоком человеческих душ, изумительным мастером коммуникации. Говоря с подопечными на разных языках, он понимал и чувствовал их лучше многих русских тренеров. Вспомните хотя бы, как Хиддинк настропалил Павлюченко на Англию — и тот выдал матч всей своей жизни.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Удивительную проницательность Гус проявил и перед финальным турниром. Он принял три спорных, но, как оказалось, очень дальновидных решения.



1. Со слов тренера Бородюка, не принял извинений и «прокатил» мимо Евро петербургского бунтаря Денисова, который неделей ранее отказался приезжать в сборную без объяснения причин. Тем самым Гус удалил из раздевалки потенциальный источник конфликтов и напряжённости.



2. Взял в Австрию и Швейцарию и, более того, произвёл в капитаны Семака, не сыгравшего ни минуты в отборе. Стопроцентное попадание в яблочко!



3. А главное — оставил в составе дисквалифицированного на два первых матча Аршавина и тем самым подарил Евро-2008 одну из самых ярких звёзд.



Хиддинк создал в команде необходимую «химию», его помощники капитально подтянули на сборах физику — и команда понеслась. Правда, не сразу в нужном направлении. Разгром от Испании 1:4 в Инсбруке высветил болевые точки команды. Главное, что не поверг в уныние или панику. Гус был уверен в своём плане.

Бронза, которая запомнилась навсегда

Невозмутимость тренера передалась игрокам, и уже во втором туре они одержали трудовую победу над чемпионами Европы, греками — 1:0. Семак достал безнадёжный мяч, Зырянов замкнул, а там и подкрепление в лице Аршавина очень кстати подоспело. На свежих ногах Андрей просто измучил шведских защитников. Второй гол в ворота «Тре Крунур», что они придумали и соорудили на пару с Жирковым, — красота!



А дальше была Голландия. Пожалуй, самая легендарная и памятная игра в новейшей истории сборной России. Про неё уже столько написано, снято и рассказано, что и добавить нечего. Классный удар Павлюченко в касание в основное время, куча-мала на миниатюрном, кричащем от боли и восторга Торбинском под истошный вопль комментатора Черданцева на всю страну: «Ты гений! Я сейчас закончу вообще всё» и издевательский удар Аршавина между ног ван дер Сару — кто это видел и слышал, уже не забудет.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кажется, ни одна футбольная победа в XX веке не вызывала в России такого атомного взрыва эмоций, как эта. Даже над Испанией в 2018-м. В ту ночь, с 21 на 22 июня 2008-го, гуляла вся страна. Бесконечно далёких от спорта людей — и тех накрыло волной всеобщей эйфории и единения. То был действительно всенародный праздник. Наутро Россия проснулась счастливой. Ну, то есть та её часть, которая вообще ложилась…



На полуфинал парни вышли морально и физически опустошёнными. На заказ такие подвиги не совершаются и тем более не повторяются. Все всё прекрасно понимали. Испания-2008 играла лучше всех в мире. За это поражение на Гуса и его команду вообще никто не обиделся. Наоборот, встречали и чествовали дома как героев. Потому что в глазах большой страны они и были героями — первой «медальной» сборной со времён СССР, с 1988 года.



Славное было лето. Вот бы повторить.