«Дзюба проиграл, это и было нашей задачей». Последние новости из сборной перед Евро

Сегодня сборная России провела финальную тренировку в Новогорске, и в пять вечера команда полетит в Петербург.

Дальнейшие планы выглядят так:



• прилёт в Петербург и тренировка на «Петровском»;



• матчи с Бельгией (12 июня) и Финляндией (16 июня);



• возвращение в Москву после второй игры и подготовка к выездному матчу с Данией (21 июня).



Из других новостей:



• Фёдор Кудряшов остался в сборной после травмы на тренировке: работал в тренажёрном зале и на поле, летит в Петербург вместе со всеми.



• Вчера сборная играла в «Что? Где? Когда?», знаток Борис Левин провёл игру для четырёх команд из футболистов и персонала – точно так же развлекались перед домашним чемпионатом мира, и многим понравилось.



«Это была не «Что? Где? Когда?», а скорее квиз-викторина, – рассказал вратарь сборной Юрий Дюпин, который вместе со всей вратарской бригадой, Джикией и Ионовым играл за команду «Безумцы». – Если бы на один из последних вопросов в формате «правда-неправда» ответили верно, могли бы победить с бóльшим отрывом.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

• «Дзюба проиграл, – радовался Дюпин. – У нас была задача обойти его команду, и мы её выполнили».



• Кто победил – неизвестно. В сборной сказали, что дружба.



• На тренировке вчерашнюю викторину обсуждали Дзюба и Оздоев. Артём громко говорил, что две команды набрали одинаковое количество очков; Магомед пихался с ним и обнимал врача сборной Эдуарда Безуглова.

Последняя тренировка перед Петербургом. Что интересного?

• Первым на поле появился Черчесов: держа в руке пластиковый стаканчик кофе, чеканил. Вскоре к нему присоединился защитник Дивеев – тоже чеканил и говорил с главным тренером.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

• Головин и Караваев играли в мяч – надо было катнуть партнёру по мокрой от дождя траве так, чтобы он остановился прямо перед ним.



• Когда бежали к центральному кругу для тренерской установки, Жемалетдинов случайно подрезал Баринова, который от контакта свалился на газон. Вокруг все улыбнулись – кроме Баринова.



• В дождь только двое футболистов занимались с коротким рукавом – Баринов и Кузяев.



• Громче всех тренировался Дюпин. Сафонов и Шунин зажимали вратаря белыми надувными щитами, когда он выпрыгивал, выкрикивал «я» и забирал мяч.



• Дюпин также рассказал про психологию игроков, которые, скорее всего, на матчи Евро останутся в запасе.



«Задача игроков, которые в итоге не сыграют, – создать такую атмосферу, чтобы те, кто будут играть, комфортно подготовились и показали хороший результат.



В нашем вратарском цеху отличная атмосфера, близко общаемся и желаем друг другу только успешных матчей и действий. В любой момент готовы выйти, поддержать и заменить того, кто будет играть».



Да будет так!