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Тренировка сборной России по футболу перед первым матчем на Евро-2020, чемпионат Европы по футболу — 2020

«Дзюба проиграл, это и было нашей задачей». Последние новости из сборной перед Евро
Евгений Марков
Тренировка сборной России
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Кого уронили на тренировке и зачем на базу приезжал знаток «Что? Где? Когда?».

Сегодня сборная России провела финальную тренировку в Новогорске, и в пять вечера команда полетит в Петербург.

Дальнейшие планы выглядят так:

• прилёт в Петербург и тренировка на «Петровском»;

• матчи с Бельгией (12 июня) и Финляндией (16 июня);

• возвращение в Москву после второй игры и подготовка к выездному матчу с Данией (21 июня).

Из других новостей:

• Фёдор Кудряшов остался в сборной после травмы на тренировке: работал в тренажёрном зале и на поле, летит в Петербург вместе со всеми.

• Вчера сборная играла в «Что? Где? Когда?», знаток Борис Левин провёл игру для четырёх команд из футболистов и персонала – точно так же развлекались перед домашним чемпионатом мира, и многим понравилось.

«Это была не «Что? Где? Когда?», а скорее квиз-викторина, – рассказал вратарь сборной Юрий Дюпин, который вместе со всей вратарской бригадой, Джикией и Ионовым играл за команду «Безумцы». – Если бы на один из последних вопросов в формате «правда-неправда» ответили верно, могли бы победить с бóльшим отрывом.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

• «Дзюба проиграл, – радовался Дюпин. – У нас была задача обойти его команду, и мы её выполнили».

• Кто победил – неизвестно. В сборной сказали, что дружба.

• На тренировке вчерашнюю викторину обсуждали Дзюба и Оздоев. Артём громко говорил, что две команды набрали одинаковое количество очков; Магомед пихался с ним и обнимал врача сборной Эдуарда Безуглова.

Последняя тренировка перед Петербургом. Что интересного?

• Первым на поле появился Черчесов: держа в руке пластиковый стаканчик кофе, чеканил. Вскоре к нему присоединился защитник Дивеев – тоже чеканил и говорил с главным тренером.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

• Головин и Караваев играли в мяч – надо было катнуть партнёру по мокрой от дождя траве так, чтобы он остановился прямо перед ним.

• Когда бежали к центральному кругу для тренерской установки, Жемалетдинов случайно подрезал Баринова, который от контакта свалился на газон. Вокруг все улыбнулись – кроме Баринова.

• В дождь только двое футболистов занимались с коротким рукавом – Баринов и Кузяев.

• Громче всех тренировался Дюпин. Сафонов и Шунин зажимали вратаря белыми надувными щитами, когда он выпрыгивал, выкрикивал «я» и забирал мяч.

• Дюпин также рассказал про психологию игроков, которые, скорее всего, на матчи Евро останутся в запасе.

«Задача игроков, которые в итоге не сыграют, – создать такую атмосферу, чтобы те, кто будут играть, комфортно подготовились и показали хороший результат.

В нашем вратарском цеху отличная атмосфера, близко общаемся и желаем друг другу только успешных матчей и действий. В любой момент готовы выйти, поддержать и заменить того, кто будет играть».

Да будет так!

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