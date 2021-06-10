«Дзюба проиграл, это и было нашей задачей». Последние новости из сборной перед Евро

Сегодня сборная России провела финальную тренировку в Новогорске, и в пять вечера команда полетит в Петербург.
Дальнейшие планы выглядят так:
• прилёт в Петербург и тренировка на «Петровском»;
• матчи с Бельгией (12 июня) и Финляндией (16 июня);
• возвращение в Москву после второй игры и подготовка к выездному матчу с Данией (21 июня).
Из других новостей:
• Фёдор Кудряшов остался в сборной после травмы на тренировке: работал в тренажёрном зале и на поле, летит в Петербург вместе со всеми.
• Вчера сборная играла в «Что? Где? Когда?», знаток Борис Левин провёл игру для четырёх команд из футболистов и персонала – точно так же развлекались перед домашним чемпионатом мира, и многим понравилось.
«Это была не «Что? Где? Когда?», а скорее квиз-викторина, – рассказал вратарь сборной Юрий Дюпин, который вместе со всей вратарской бригадой, Джикией и Ионовым играл за команду «Безумцы». – Если бы на один из последних вопросов в формате «правда-неправда» ответили верно, могли бы победить с бóльшим отрывом.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
• «Дзюба проиграл, – радовался Дюпин. – У нас была задача обойти его команду, и мы её выполнили».
• Кто победил – неизвестно. В сборной сказали, что дружба.
• На тренировке вчерашнюю викторину обсуждали Дзюба и Оздоев. Артём громко говорил, что две команды набрали одинаковое количество очков; Магомед пихался с ним и обнимал врача сборной Эдуарда Безуглова.
Последняя тренировка перед Петербургом. Что интересного?
• Первым на поле появился Черчесов: держа в руке пластиковый стаканчик кофе, чеканил. Вскоре к нему присоединился защитник Дивеев – тоже чеканил и говорил с главным тренером.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
• Головин и Караваев играли в мяч – надо было катнуть партнёру по мокрой от дождя траве так, чтобы он остановился прямо перед ним.
• Когда бежали к центральному кругу для тренерской установки, Жемалетдинов случайно подрезал Баринова, который от контакта свалился на газон. Вокруг все улыбнулись – кроме Баринова.
• В дождь только двое футболистов занимались с коротким рукавом – Баринов и Кузяев.
• Громче всех тренировался Дюпин. Сафонов и Шунин зажимали вратаря белыми надувными щитами, когда он выпрыгивал, выкрикивал «я» и забирал мяч.
• Дюпин также рассказал про психологию игроков, которые, скорее всего, на матчи Евро останутся в запасе.
«Задача игроков, которые в итоге не сыграют, – создать такую атмосферу, чтобы те, кто будут играть, комфортно подготовились и показали хороший результат.
В нашем вратарском цеху отличная атмосфера, близко общаемся и желаем друг другу только успешных матчей и действий. В любой момент готовы выйти, поддержать и заменить того, кто будет играть».
Да будет так!
- 10 июня 2021
-
16:00
-
15:50
-
15:38
-
15:38
-
15:20
-
14:50
-
14:48
-
14:36
-
14:27
-
14:11
-
14:05
-
13:58
-
13:57
-
13:48
-
13:44
-
13:30
-
13:30
-
13:24
-
13:20
-
13:20
-
13:12
-
13:08
-
12:58
-
12:45
-
12:43
-
12:36
-
12:33
-
12:28
-
12:17
-
12:15
-
12:02
-
11:58
-
11:35
-
11:34
-
11:33