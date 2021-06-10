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Сборная России по футболу на чемпионате Европы 2021 по футболу: какое место займёт в группе, мнение Червиченко, Сёмина

С какого места Россия выйдет из группы? Эксперты – о шансах нашей сборной на Евро
Павел Левкович
Сборная России по футболу на чемпионате Европы
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Наш козырь – два матча дома!

Уже 12 июня сборная России проведёт первый матч на Евро-2020 против сборной Бельгии. Затем команда Станислава Черчесова в группе B встретится с командами Финляндии и Дании. Из нашей группы в плей-офф отправятся две команды, но при определённом раскладе туда может попасть и третья. Главный вопрос: какое место займёт сборная России? Эксперты «Чемпионата» поделились ожиданиями от предстоящего группового этапа.

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Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:
— Третье место – наш максимум, с него мы можем выйти из группы. Если говорить объективно о качестве игроков и составе, то мы как раз не выше третьего места. У нас в серьёзных клубах играет один человек, а второй — Миранчук, скорее, числится, а не играет. А у Бельгии и Дании стартовые составы состоят из игроков «Челси», «Боруссии» и «Реала». Мы могли бы сыграть только за счёт строгой обороны, а также надеяться на удачу: Дзюба засунет, кто-нибудь хорошо ударит по воротам. Но и здесь проблемы. У нас и обороны хорошей нет. Справа — Джикия и Фернандес, а слева беда.

Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России:
— Обыграем финнов и, наверное, сыграем вничью с Данией, а там посмотрим. Главное выйти из группы. Мы должны выходить в плей-офф и продолжить восхождение дальше. Невыход из группы будет полным провалом! У нас стоит задача попасть в плей-офф.

Игорь Колыванов, экс-нападающий сборных СССР и России:
— Всегда думаешь о том, как занять первое место. Но в нынешней ситуации, я считаю, что второе место будет достойным для нас. Всё может произойти, мы можем побороться и за первую строчку. Если хорошо начнём с бельгийцами, обыграем финнов, то будем выходить на датчан с хорошим настроением.

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Магомед Адиев, бывший главный тренер «Анжи»:
— Ждём как минимум выхода из группы. Хотя она непростая. У нас сбалансированный состав, который уверен в своих силах. При поддержке своих болельщиков должны выходить из группы, а дальше попробовать достойно сыграть в плей-офф.

Юрий Сёмин, экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России:
— У нас достаточно сильная группа. Бельгия, может быть, чуть хуже играет, чем в прошлых циклах, а вот у Дании достаточно сильная сборная. Их игроки в больших лигах и в топ-командах. Наш плюс в том, что у нас два матча дома. Мы должны рассчитывать на выход в плей-офф. Наша сборная провела отличный сбор и находится в очень хорошем физическом состоянии. Будем болеть и следить. Нужно двигаться дальше, к Кубку Европы!

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