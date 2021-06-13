Громкий скандал после матча с Финляндией! Футболисты сборной России напали на судью

Ещё с советских времён мы привыкли думать, что футбольная сборная Финляндии в отличие от хоккейной – не соперник для нашей национальной команды. В истории первой сборной СССР были победы над финнами с невероятными результатами 10:0 и 10:2, в истории олимпийской – 7:0. Но на самом деле год на год не приходился. Даже в прошлом игроки из страны Суоми доставляли нам проблемы. Например, сборная СССР пять раз завершала свои встречи с Финляндией вничью – 1:1 в 1972 году (товарищеский матч), 1:1 в 1979-м (отбор Евро), 2:2 в 1979-м (отбор Евро), 0:0 в 1986-м (товарищеский матч) и 0:0 в 1988-м (товарищеский матч). А сборную России финны однажды оставили без путёвки на Олимпиаду.

В 1995 году у России была очень крутая по именам молодёжная сборная. В воротах – Руслан Нигматуллин или Александр Филимонов, в обороне – Максим Боков, Андрей Соломатин, Игорь Яновский, Евгений Варламов, Олег Корнаухов, Максим Деменко, в полузащите – Сергей Семак, Владислав Радимов, Дмитрий Хохлов, Евгений Харлачёв, Егор Титов, Денис Клюев, Дмитрий Шуков, в нападении – Игорь Симутенков, Валерий Кечинов, Ильшат Файзулин, Андрей Дёмченко, Александр Рычков. Возглавлял же эту банду нынешний председатель объединения отечественных тренеров и активный борец с иностранными специалистами Михаил Гершкович.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

По своему потенциалу наша молодёжка должна была решать задачу попадания на Олимпиаду в Атланту и успешно выступить в финальной стадии Евро-1996. Для этого требовалось сначала выиграть, на первый взгляд, несложную отборочную группу с Шотландией, Финляндией, Грецией и Сан-Марино. Однако всё пошло не так, как рассчитывали руководители российского футбола, болельщики и сама команда.

В первых турах отборочного цикла сборная России дважды проиграла Шотландии с одинаковым счётом 1:2, вымучила минимальную победу над греками. Только с Сан-Марино команда Гершковича была хороша. В конце концов решающей для нашей молодёжки стала игра шестого тура с неожиданно захватившими лидерство финнами в Турку. Чтобы сохранить надежду на выход из группы, России требовалось выиграть на выезде, а любой другой исход означал, что мы пролетаем и мимо Олимпиады, и мимо Евро.

Турку – город симпатичный, душевный. Приятная прогулка вдоль реки Ауры с видом на Кафедральный собор, построенный в честь Девы Марии и святого Генриха, помогла бы российским футболистам снять напряжение и хорошо настроиться на решающий бой. Однако в настрое случился какой-то сбой. В футбольной ауре Турку наши почувствовали себя некомфортно (стадион «Купиттаа» забили до отказа 8000 болельщиков – вот вам и нефутбольная страна Суоми!), а небеса не захотели подыграть гостям. Да ещё и французский судья Клод Коломбо раз за разом принимал решения, которые злили игроков сборной России, хотя откровенно не убивал.

Уже на исходе четверти часа хозяева вышли вперёд. Боков потерял мяч на чужой половине поля – и финны организовали стремительную контратаку, которую завершил Йонас Колкка. К слову, тот же Колкка (будущий игрок ПСВ, «Фейеноорда» и мёнхенгладбахской «Боруссии») едва не сломал ногу Семаку грубейшем фолом во втором тайме, тем не менее остался на поле. При 0:1 сборная России окончательно раскрылась и усилила давление на оборону соперника, которая держалась на плечах Сами Хююпия («Ливерпуль»). Команда Гершковича создавала момент за моментом. Но нашим дико не везло! Форварды гостей, в первую очередь Симутенков, стреляли из убойных позиций по местным воробьям, голкипер совершал сейвы, мяч попадал в стойку, летел мимо, выше и, казалось, даже ниже ворот – только не в цель.

На 76-й минуте спартаковец Кечинов всё-таки забил. После паса Радимова форварду было трудно промахнуться, находясь перед пустыми воротами. Но, к сожалению, гол случился слишком поздно. На последних минутах финны отбились, хотя на угловой в чужую штрафную пришёл даже Нигматуллин. Вдобавок судья Коломбо пропустил игру рукой защитника сборной Финляндии, не поставил пенальти.

Гершкович на удивление спокойно отреагировал на двойную неудачу в квалификации.

«По горячим следам сложно давать какие-то категоричные оценки. Нужно время, чтобы тщательно проанализировать весь путь нашей команды в этом отборочном цикле и понять, где мы допустили решающую ошибку. А сегодняшняя игра, считаю, получилась интересной. Финны доказали, что они достаточно сильны и не зря лидируют в нашей группе. Нам же, конечно, помимо всего прочего, не хватило везения, фортуна в этот день играла в майке сборной Финляндии», – резюмировал наш тренер по окончании матча.

А вот молодым футболистам сборной России ударила кровь в голову. Один из них в подтрибунном помещении решил выместить агрессию на арбитрах – поддал судье. В результате споры с арбитрами завершились удалениями уже после финального свистка Рычкова и Альберта Борзенкова.

Спустя годы Рычков вспоминал в интервью для «Матч ТВ»:

«У нашей молодёжки был шикарный состав, нам пророчили финал Олимпиады-96 против Бразилии, но в отборочном турнире мы уступили шотландцам и сыграли вничью с финнами, которым раньше забивали по семь-восемь мячей. Во время матча в Турку я спорил с французским судьёй Коломбо, считал, что он подыгрывал финнам, не мог молчать. В коридоре, ведущем в раздевалку, кто-то толкнул Коломбо, а он повернулся и решил, что это я – наверно, потому, что в игре я больше всех возмущался».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Рычков заработал бан от УЕФА: дисциплинарная комиссия дисквалифицировала форварда, выступавшего тогда за бельгийский «Стандард», запретив ему участвовать в матчах за сборную в течение двух лет.

Так печально закончила своё существование молодёжная сборная России образца 1995 года. История доказывает, что в футболе никого (кроме разве что Сан-Марино) нельзя недооценивать, в том числе и Финляндию. Иначе вместо успешного Евро будет позорный.

Что касается Рычкова, то у него так и не сложилась карьера в национальной команде. Хотя он поиграл в Европе за «Стандард», «Ланс», «Кёльн» и «Базель». В первую сборную нападающего с «криминальным прошлым» не брали.

«Через три с небольшим года мне позвонил Гаджиев, помогавший Бышовцу в первой сборной: «Саня, приглашаем тебя на товарищеский матч в Бразилию». Базельские газеты радостно сообщили: «Рычкова вызвали в сборную!» А на следующий день Гаджиев перезвонил: «Мы тебя и так хорошо знаем. Возьмём лучше игроков, которых нужно проверить». В Бразилии сборная проиграла 1:5, и вместо Бышовца пришёл Романцев, который про меня уже не вспоминал», – рассказывал Рычков.

Арбитр Коломбо, переживший нападение российских игроков, продолжал судить до 2005-го. Он, в частности, получил назначение на финал Кубка Франции в 2000 году. В нефутбольной жизни Коломбо – профессор, после ухода из профессионального спорта преподаёт экономику и социальные науки.