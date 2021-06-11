«Надеюсь, за Россию мне не будет стыдно». Чего вы ждёте от Евро-2020

Евро-2020 стартует уже сегодня! Ну а пока до первого матча ещё остаётся время, читатели «Чемпионата» дают свои расклады на турнир. Суммировав полученные отклики, мы получили следующую картину:



– большинство с трудом верит в выход России из группы (в лучшем случае пробьёмся в 1/8 с третьего места);

– чемпионом станет Франция или Англия;

– будет много политических скандалов;

– на игры может повлиять коронавирус.

Дмитрий: «Сборная России с трудом выйдет в 1/8 с третьего места, где проиграет одному из фаворитов. В целом на турнире будут неожиданности, например, в полуфинал пробьётся один из середняков (Польша, Дания и т.д.). Рано закончит выступление один из грандов (Нидерланды, Англия, Италия). Чемпионом станет кто-то из Франции, Германии или Бельгии».



Илья: «Россия наберёт 1 очко с Финляндией. Турнир будет скучным, победит Англия».



Анзор: «Турнир будет интересный, с сюрпризами. Россия будет играть в 1/8. Чемпионы — датчане!»



Роман: «От России жду выхода из группы – это им вполне по силам. У нас сильная полузащита с европейским опытом в лице Головина и Миранчука. От них жду креатива. Также жду хорошего выступления от сборной Украины, думаю, они способны удивить – буду болеть за братьев. Ну а чемпионом будет Англия или Германия».



Сергей: «От сборной хотелось бы нормальной игры, а не позора, которого нам за 30 лет хватило. Чтобы команда стабильно создавала моменты у ворот соперника, а не мучилась на поле. Про красивую игру не говорю. И чтобы не было постоянных пожаров в защите. Надеюсь, выйдут из группы. Это уже будет хорошо. Кто выиграет турнир — всё равно».



Павел: «Надеюсь, выйдем из группы – это уже будет хорошим результатом, а там как мазь пойдёт. Хочется, чтобы сборная показала волевую игру, ту, что была на ЧМ-2018. От турнира – море позитива, которого уже нет в течение года из-за пандемии. Чемпионом станет или Франция, или Бельгия».



sidvicious2k17: «От сборной России на этот раз ничего не жду. Дания и Бельгия – два реальных претендента на выход из группы. С теми последствиями лимита, что мы имеем сейчас в сборной, с отказом от Маринато Гильерме – 4-е место в группе практически 100%».



Николай Михайлович П.: «Сборная не выйдет из группы, Черчесову погрозят пальчиком и оставят до следующего провала. Турнир будет испорчен политическими вмешательствами. Французы станут чемпионами».



dark-1981: «Если не проиграем Бельгии, то тогда можем далеко зайти. Турнир пройдёт где-то хорошо (например, в Питере), где-то плохо (например, в Копенгагене). Открытием Евро, мне кажется, будет сборная Северной Македонии. Чемпионом станет тот, от кого не ждали: можем и мы, и Нидерланды, и Украина».

Обход Обходыч: «Россия вылетит на групповом этапе, после героической ничьей с Бельгией и нелепых поражений от Финляндии и Дании. Обязательно произойдут накладки с логистикой и коронавирусом. Может быть, даже перенесут несколько матчей. Обязательно будет громкий и некрасивый скандал, а фанаты найдут плохо готовый к Евро город, в котором устроят беспорядки. По ходу чемпионата выстрелит сборная, от которой этого не ждали (может быть, Дания, как в 1992-м?), пара сильных сборных вылетит из турнира очень рано, блеснёт никому не известный игрок (и растает после). Пожелал бы победы Франции, хотя фаворитом, который на две головы выше всех, эта сборная не выглядит».

Алексей: «Никакого ощущения праздника. Полное фиаско. Чемпионом станет Испания».



Артур: «Жду футбольного праздника! После сложного периода крупный турнир вызывает больше ожиданий, хочется красочных матчей с болельщиками, серьёзной борьбы от каждой сборной и чтобы турнир не омрачился вспышками болезней. От сборной жду как минимум борьбы в каждом матче: после чемпионата мира хотелось бы, чтобы наша команда показала такую же самоотдачу и подарила праздник болельщикам. Жду повторения результата Евро-2008 и выхода в финал! Победит, если смотреть объективно по составу, сборная Франции. Ещё буду следить за англичанами с их талантливым поколением».



Pariscombо: «Шансы минимальные: выход из группы — уже успех. Забавно, что Черчесов автоматом станет самым успешным тренером сборной в истории, если вдруг выведет команду в 1/8. Иррационально надеюсь на появление Макарова и его личные успехи «на кураже».



Турнир в целом имеет все шансы провалиться. Даже без пандемии размытие чемпионата по всей Европе ошибка. По крайней мере, в крупных странах никакого ощущения праздника пара матчей в одном из городов не создаёт. Но похоже, что к концу месяца будет приличное количество инфицированных футболистов, и это внесёт сумбур… Выиграет же Италия, а удивят – датчане».



Иван: «От России хочется, чтобы болельщики видели не безвольную игру спустя рукава, а полную самоотдачу и горящие глаза. Хочется, чтобы лидеры проявили себя на полную и кто-нибудь выстрелил (Макаров, например). Выход в 1/4 финала будет большим успехом (если и дальше, то просто красавцы). Турнир будет очень хорошим, посильнее, чем ЧМ, потому что на нём нет откровенно слабых сборных. Победит либо Франция, либо Англия, ну или, как всегда, немцы. Очень многое зависит от сетки».



Виталий: «Россия 50 на 50 выйдет из группы. Турнир интересен, что проходит в 11 странах, да и формат необычный. Германия должна реабилитироваться за неудачный ЧМ».

Максим 1884: «Русский характер всегда пессимистичен в отношении футбола. Но я лично жду сенсации с Бельгией, а именно – ничью (ну пусть 1:1). Самый сложный матч будет с финнами, потому что уже все и вся считают, что мы их сильнее… Но люди, видимо, не знают, что игроки Суоми все играют в Европе и МЛС. С Данией, возможно, ничью «выскребем». Ожидания от турнира уже двоякие: вроде и грандиозное событие, а вроде как многие сборные дома играть будут не при полных трибунах. Ожидаю, что Турция будет одной из сенсаций турнира, а чемпионом станет Англия».



Lyapa88: «Хочется праздника, но есть ощущение, что будет всё очень тухло и душно. Игроки начнут выбывать из-за ковида, атмосферы праздника на стадионе не будет. Уже за неделю до начала чемпионата начались политические скандалы, и чувствую, что они будут нас преследовать до конца турнира. Логистика чемпионата не самая лучшая, перелёты могут сказаться на футболистах. Идея проведения турнира в таком количестве стран сейчас кажется какой-то идиотской: многие хотели бы посетить несколько матчей, пообщаться с болельщиками из других стран, а с учётом ковида это стало ещё сложнее. Надеюсь, больше таких идей у УЕФА не будет. От сборной России нет никаких ожиданий».

Слава Бабкевич: «От игры сборной России ожидаю, что мне не будет за неё стыдно. Обычно, когда стыдно, выключаю трансляцию и иду заниматься своими делами. Надеюсь, что в этот раз буду со сборной все матчи по 90 минут. Франция будет чемпионом».