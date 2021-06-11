Дождались! Матч Турция – Италия откроет Евро-2020. LIVE
Поделиться
Следим за матчем-открытием чемпионата вместе!
Дождались! Пусть с опозданием на год, ограничениями по количеству зрителей и в перчаточно-масочном режиме, но Евро-2020 всё-таки стартует. Теперь в этом нет никаких сомнений. Самый аномальный турнир в истории футбола начнётся на старейшей арене чемпионата — Олимпийском стадионе Рима. Чести открыть состязание удостоились сборные Турции и Италии. Забавно, что, согласно расписанию, парни Манчини числятся в этой паре гостями. Впрочем, это неважно. Евро-2020 (хотя уже скорее 2021) начинается. Приятного всем нам просмотра!
Live Олег Лысенко
Прямая трансляция матча Турция — Италия
Матч открытия Евро-2020 покажет в прямом эфире Первый канал, а «Чемпионат» расскажет обо всём, что останется за кадром! Наш корреспондент уже на месте событий и собирает информацию для включений в онлайн-трансляцию.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 11 июня 2021
-
11:45
-
11:44
-
11:39
-
11:32
-
11:29
-
11:26
-
11:13
-
11:11
-
11:10
-
11:04
-
10:59
-
10:46
-
10:45
-
10:33
-
10:27
-
10:20
-
09:59
-
09:48
-
09:45
-
09:38
-
09:35
-
09:35
-
09:07
-
09:00
-
08:53
-
08:44
-
08:30
-
07:46
-
07:34
-
07:21
-
07:09
-
06:53
-
06:08
-
05:31
-
04:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам