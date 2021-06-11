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Турция — Италия, матч-открытие чемпионата Европы по футболу — прямая онлайн-трансляция 11 июня 2021, Евро-2021

Дождались! Матч Турция – Италия откроет Евро-2020. LIVE
Павел Панышев
Турция — Италия, матч-открытие Евро-2020
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Следим за матчем-открытием чемпионата вместе!

Дождались! Пусть с опозданием на год, ограничениями по количеству зрителей и в перчаточно-масочном режиме, но Евро-2020 всё-таки стартует. Теперь в этом нет никаких сомнений. Самый аномальный турнир в истории футбола начнётся на старейшей арене чемпионата — Олимпийском стадионе Рима. Чести открыть состязание удостоились сборные Турции и Италии. Забавно, что, согласно расписанию, парни Манчини числятся в этой паре гостями. Впрочем, это неважно. Евро-2020 (хотя уже скорее 2021) начинается. Приятного всем нам просмотра!

Прямая трансляция матча Турция — Италия
Live Олег Лысенко

Прямая трансляция матча Турция — Италия

Матч открытия Евро-2020 покажет в прямом эфире Первый канал, а «Чемпионат» расскажет обо всём, что останется за кадром! Наш корреспондент уже на месте событий и собирает информацию для включений в онлайн-трансляцию.

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