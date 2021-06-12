Бельгия — Россия на Евро-2020: прямая трансляция телеканала «Россия 1», время матча

Дата и время матча
12 июня сборная России проведёт свой первый матч на чемпионате Европы. Соперником нашей команды станет сборная Бельгии. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния.
Прямая трансляция
Матч Бельгия — Россия в прямом эфире покажет телеканал «Россия 1». Начало трансляции — в 21:50 мск.
Материалы о матче
Цитата
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отметил важность строгой игры в обороне в матче с командой Бельгии.
«На бумаге бельгийцы — фавориты, но футбол — это футбол. Быть лучшим вообще и быть лучшим в частности — это абсолютно разные вещи. Силы иногда бывают разные, и сильные стороны у соперников бывают разные. Испанцы и бельгийцы — команды одного класса, но немножко разного стиля. Это надо учитывать. Понятно, что день открытых дверей в День России устраивать нельзя, но другое дело, что всё надо учесть», — заявил Черчесов в интервью YouTube-каналу «Соловьёв LIVE».
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