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Футбол, Евро-2021, Бельгия — Россия: где смотреть онлайн матч чемпионата Европы — 2021, во сколько начало

Бельгия — Россия на Евро-2020: прямая трансляция телеканала «Россия 1», время матча
Алексей Адамов
Бельгия – Россия: где смотреть онлайн матч
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Главное, что нужно знать перед стартовой встречей нашей команды на чемпионате Европы по футболу.

Дата и время матча

12 июня сборная России проведёт свой первый матч на чемпионате Европы. Соперником нашей команды станет сборная Бельгии. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния.

Расписание игр и турнирная таблица Евро-2020
ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа B. 1-й тур
12 июня 2021, суббота. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Россия

Прямая трансляция

Матч Бельгия — Россия в прямом эфире покажет телеканал «Россия 1». Начало трансляции — в 21:50 мск.

Материалы о матче

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«Совести у него нет!» Кто будет судить Россию в первом матче на Евро «Совести у него нет!» Кто будет судить Россию в первом матче на Евро

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отметил важность строгой игры в обороне в матче с командой Бельгии.

«На бумаге бельгийцы — фавориты, но футбол — это футбол. Быть лучшим вообще и быть лучшим в частности — это абсолютно разные вещи. Силы иногда бывают разные, и сильные стороны у соперников бывают разные. Испанцы и бельгийцы — команды одного класса, но немножко разного стиля. Это надо учитывать. Понятно, что день открытых дверей в День России устраивать нельзя, но другое дело, что всё надо учесть», — заявил Черчесов в интервью YouTube-каналу «Соловьёв LIVE».

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