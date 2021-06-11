В сборной России коронавирус! Неужели теперь её могут отстранить от Евро?

Сборная России продолжает нести потери перед стартующим сегодня Евро-2020. Вслед за защитником Фёдором Кудряшовым, который из-за травмы тренируется индивидуально, выпал из обоймы ещё один футболист – Андрей Мостовой. Виной тому коронавирус, который у Андрея диагностирован уже второй раз. В сборной результат тестирования Мостового назвали неблагоприятным. А ранее наши коллеги из «РБ Спорт» сообщили, что Мостовой сдал два теста – и оба показали положительный результат.

Болезнь полузащитника породила множество новых вопросов: кто сыграет вместо него, неужели Андрей точно пропустит Евро, что будет, если заболеет кто-нибудь ещё, и не накажут ли сборную России за то, что допустила заражение своего футболиста? Отвечаем на главные вопросы.

Кто сыграет вместо Мостового?

Официально известно, что вместо Андрея в сборную вызвали защитника Романа Евгеньева. Он должен прибыть в расположение команды уже сегодня. Евгеньев – один из игроков, прошедших сбор с командой в Австрии. В финальную заявку на Евро изначально он не попал (его не вызвали даже после повреждения у Фёдора Кудряшова), но коронавирус у Мостового всё же даёт Евгеньеву шанс сыграть на Евро.

Мостовой точно пропустит Евро? Вдруг он сдаст отрицательный тест уже завтра?

Шансов сыграть на Евро у Мостового нет, даже если завтра выяснится, что произошла ошибка и Андрей здоров. По регламенту сборная могла заменить его в заявке, так как положительный тест пришёл футболисту до первого матча. Мостовой выпал из заявки, в неё включён Евгеньев – пути назад нет.

Что будет, если заболеет кто-нибудь ещё, и не накажут ли нашу команду?

Заменять футболистов в заявке можно только до первого матча. Дальше, если кто-то из наших заболеет, то сначала будет изолирован, а после второго положительного теста – исключён из заявки. Наказывать же остальных футболистов никто не будет – по регламенту изолируется лишь заражённый футболист. Согласно протоколу, команда считается готовой выйти на поле, если в ее составе есть 13 здоровых игроков.



Свой первый матч на турнире сборная России проведёт завтра – встреча с Бельгией пройдёт в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе. Начало — в 22:00 по московскому времени.