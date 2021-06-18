«Мячи сильно отскакивали». Мог ли тренер сказать такое?

Не всегда результат матча зависит от поддержки болельщиков. Иногда… Да что уж там, почти всегда на игру больше влияют тренеры и игроки. Ну и куда уж без случайностей, которые могут произойти на поле. Впрочем, каких только объяснений не услышишь от тренеров на пресс-конференциях!



В рамках спецпроекта «Чемпионата» и компании Mondelēz International мы вспоминаем самые смешные, необычные и нелепые объяснения тренеров в разговоре с журналистами. Угадайте, что из этого было произнесено на самом деле, а что — всего лишь шуточная фраза, придуманная редакцией.



Чемпионат Европы по футболу уже стартовал. Кто знает, вдруг эти объяснения снова пригодятся тренерам. Хотя, конечно же, не Станиславу Черчесову. Позавчера его команда одержала первую и такую долгожданную победу: наши парни обыграли финнов со счётом 1:0. Хочется верить, что этот турнир сборная России начала, как на Евро-2008, и закончит так же. А может, и того лучше!

В любом случае у Черчесова под контролем примерно всё: и тактика, и боевой настрой нашей команды. И даже русский язык! Поэтому он просит журналистов и болельщиков исключать из лексикона слова вроде «проблема», «если» или «товарищеские матчи».