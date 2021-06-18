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Лучшие отмазки тренеров после матчей — тест «Чемпионата»

«Мячи сильно отскакивали». Мог ли тренер сказать такое?
Анатолий Романов
Лучшие отмазки тренеров после матчей
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Тест по лучшим оправданиям наставников после матчей.

Не всегда результат матча зависит от поддержки болельщиков. Иногда… Да что уж там, почти всегда на игру больше влияют тренеры и игроки. Ну и куда уж без случайностей, которые могут произойти на поле. Впрочем, каких только объяснений не услышишь от тренеров на пресс-конференциях!

В рамках спецпроекта «Чемпионата» и компании Mondelēz International мы вспоминаем самые смешные, необычные и нелепые объяснения тренеров в разговоре с журналистами. Угадайте, что из этого было произнесено на самом деле, а что — всего лишь шуточная фраза, придуманная редакцией.

Чемпионат Европы по футболу уже стартовал. Кто знает, вдруг эти объяснения снова пригодятся тренерам. Хотя, конечно же, не Станиславу Черчесову. Позавчера его команда одержала первую и такую долгожданную победу: наши парни обыграли финнов со счётом 1:0. Хочется верить, что этот турнир сборная России начала, как на Евро-2008, и закончит так же. А может, и того лучше!

Сборная России идёт по графику бронзы 2008 года. Есть доказательства! Сборная России идёт по графику бронзы 2008 года. Есть доказательства!

В любом случае у Черчесова под контролем примерно всё: и тактика, и боевой настрой нашей команды. И даже русский язык! Поэтому он просит журналистов и болельщиков исключать из лексикона слова вроде «проблема», «если» или «товарищеские матчи».

Заряди сборную на победы в этом году вместе с «Чемпионатом» и Alpen Gold, Dirol, Halls, Oreo, TUC, Picnic. Мы верим в наших парней и с нетерпением ожидаем ярких матчей. Посмотреть сетку-расписание игр с участием сборной России можно здесь.
* Партнёрский материал
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