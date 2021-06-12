Евро-2020. День второй. Сборная России в Санкт-Петербурге вступает в битву за плей-офф

Если в первый день чемпионата Европы — 2020 состоялся всего один матч, то второй подарит болельщикам сразу три противостояния. И среди них игра сборной России, которая начинает свою борьбу за выход в плей-офф чемпионата Европы. Поединок с Бельгией организаторы припасли на поздний вечер, и это действительно будет самое сладкое зрелище на 12 июня.

Лебединая песня Гарета Бэйла?

Откроют второй игровой день валлийцы и швейцарцы. Болельщики сборной России хорошо помнят команду Уэльса по прошлому Евро. Тогда валлийцы разгромили наших со счётом 3:0 и заняли первое место в группе, где была ещё и сборная Англии. А потом дошли до полуфинала, где уступили будущему чемпиону — Португалии.



В отборе на Евро-2020 Уэльс попал в очень ровную группу, где до последнего боролся за второе место. И вырвал его у словаков и венгров. Очень вероятно, что этот чемпионат Европы станет лебединой песней для самого известного футболиста Уэльса Гарета Бэйла. Бывшая звезда мадридского «Реала» намерен завершить карьеру, так что наверняка попытается громко хлопнуть дверью.



Швейцарии тоже пришлось помучиться в своей отборочной группе. Тем не менее подопечные Владимира Петковича заняли первое место, опередив Данию и Ирландию. У Швейцарии по традиции сильный состав из игроков, выступающих в ведущих клубах Европы. Тут и Гранит Джака из «Арсенала», и Шердан Шакири из «Ливерпуля», и Ремо Фройлер из «Аталанты», и Мануэль Аканджи из дортмундской «Боруссии» и многие другие. Букмекеры считают швейцарцев фаворитами этого противостояния.

Поможет ли Финляндия России?

Вечером в дело вступят команды из группы В, где играет сборная России. Однако первыми начнут Дания и Финляндия. И тут датчане справедливо считаются фаворитами. Подопечные Каспера Хьюлманда стали вторыми в отборочной группе и напрямую попали на Евро-2020.



В их составе классный вратарь Каспер Шмейхель из «Лестера», в обороне действующий победитель Лиги чемпионов Андреас Кристенсен из «Челси» и очень опытный Симон Кьер из «Милана, в полузащите зажигают Кристиан Эриксен из «Интера», Томас Дилейни из дортмундской «Боруссии», в атаке — Мартин Брайтвайт из «Барселоны» и Юссуф Поульсен из «Лейпцига». Набор футболистов очень солидный.

У сборной Финляндии всё гораздо скромнее. Финны, хоть и пробились напрямую на Евро, обладают гораздо более скудными возможностями по составу. Их главная звезда — Теэму Пукки из «Норвича». Он забил 30 голов в 90 матчах за сборную. В остальном же это крепкая, но довольно средняя команда. Тем не менее финны способны сыграть на характере, отобрать очки у Дании и тем самым помочь сборной России.

Каким будет старт Евро у Черчесова?

Болельщики сборной России до сих пор хорошо помнят то чудо, которое сотворила команда на домашнем чемпионате мира. Объективно говоря, ждать повторения того успеха будет чуть наивно, однако за выход в плей-офф подопечные Станислава Черчесова обязаны бороться.



Букмекеры считают Бельгию однозначным фаворитом матча с Россией, однако тут не всё так просто. У подопечных Роберта Мартинеса есть проблемы с составом. Лидер полузащиты Кевин Де Брёйне не сыграет из-за травмы, а один из ведущих форвардов Эден Азар до сих пор восстанавливается и не факт, что сможет помочь команде в первом матче.



У сборной России тоже есть неприятные новости. Тест Андрея Мостового на коронавирус дал положительный результат, что ставит под угрозу здоровье и остальных членов команды. В любом случае подопечные Черчесова в состоянии дать бой серьёзному сопернику и начать свой путь на Евро-2020 с хорошего результата.

Евро-2020. 12 июня. Суббота. Второй день

Расписание матчей игрового дня



Группа А. 16:00. Уэльс – Швейцария («Матч ТВ»)

Группа В. 19:00. Дания – Финляндия («Матч ТВ»)

Группа В. 22:00. Бельгия – Россия («Россия-1»)