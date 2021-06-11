Что будет, если в сборной России на Евро останутся 12 здоровых футболистов? Поясняем

И как поступят с игроками, у которых обнаружат коронавирус в ходе турнира.

Чемпионат Европы — 2020 ещё не начался, но уже возникает множество вопросов, связанных с коронавирусом из-за заболевших, которых выявили в сборных Испании и России. Наверняка они не последние, кого подкосит болезнь во время турнира (хочется, конечно, верить в обратное, но….), поэтому рассказываем, что будет происходить при выявлении новых случаев.

У игрока положительный тест на коронавирус по ходу турнира. Что дальше?

Он уходит на десятидневный карантин (так называемый «безопасный пузырь»), остальных тестируют и, если всё хорошо, продолжают выступление на турнире. То же самое касается судей и официальных лиц матча. В случае с арбитрами действует исключение, что при заболевании одного из бригады рефери его могут заменить на человека той же национальности, что и играющая сборная.

Сколько игроков достаточно, чтобы сыграть?

Минимум 13 игроков, включая одного вратаря.

А менять игроков в заявке можно всегда?

Нет, только до первого матча на Евро, и те, кого заменили, вернуться потом в сборную не могут. А вот вратаря возможно заменить по ходу турнира в случае «физической недееспособности», даже если один или два голкипера в состоянии играть.

Если осталось только 12 здоровых игроков — что тогда?

В таком случае УЕФА перенесёт матч максимум на 48 часов с первоначальной даты (если это будет возможно). Это также подразумевает изменение места проведения: если это происходит, то все расходы на себя берёт номинально домашняя команда.



Если же игру невозможно перенести, то команде, которая не может сыграть, присуждается техническое поражение.

А если заболеет тренер или член штаба?

Любого из тренерского штаба, включая главного тренера, можно заменить. А вот как им выдадут аккредитацию на турнир — вопрос открытый.