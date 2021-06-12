Как выйти из группы на Евро с третьего места? Изучаем регламент, прикидываем расклады

Чемпионат Европы стартовал 11 июня разгромом турок в Риме, а ровно через месяц, уже в Лондоне, состоится финал. Рассказываем самое важное, что нужно знать о турнире.
В финальной части юбилейного чемпионата Европы сыграют 24 команды, которые поделены на 6 групп. Матчи пройдут в 11 городах. Полностью состав групп выглядит следующим образом:
Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.
Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.
Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.
Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.
Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия.
Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.
В группе каждая сборная сыграет друг с другом по одному матчу, а прямые путёвки в 1/8 финала получат два первых места. После к ним присоединятся четыре лучшие команды с третьего места. Соответственно, наберётся 16 участников плей-офф. Важные нюансы, которые работают в случае, если две и более команд наберут одинаковое количество очков в группе. В этом случае позиции распределяются по дополнительным показателям:
- очки в очных матчах;
- разница забитых и пропущенных голов в очных матчах;
- наибольшее количество забитых мячей в очных матчах;
- общая разница голов;
- наибольшее количество голов в групповом этапе;
- наибольшее количество побед;
- фейр-плей;
- позиция в рейтинге отборочного турнира.
После распределения мест в группе встаёт вопрос, какие 4 команды выходят в плей-офф с третьего места. Забавно, что пять лет назад подобную путёвку получила сборная Португалии, которая очень тускло провела отборочный этап. В итоге команда выиграла турнир с одной победой в основное время. Ещё важный момент – никто не будет понимать сетку плей-офф до последнего матча в группе. В 2016-м повезло той же Португалии, которая миновала сильных соперников на пути к финалу.
Вот по каким критериям отберутся команды, оказавшиеся на третьем месте в группе:
- количество набранных очков;
- разница забитых и пропущенных мячей;
- количество забитых голов;
- количество побед;
- минимум дисциплинарных баллов (жёлтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка, удаление за две жёлтые карточки – 3 очка);
- место в рейтинге по итогам отборочного турнира.
По опыту прошлого турнира условной сборной России хватит 4 очков, чтобы практически гарантировать себе участие в плей-офф с третьей позиции. Маловероятно, что на третьем месте окажется много команд с таким количеством баллов. Желательно раз сыграть вничью и выиграть хотя бы с преимуществом в два мяча, тогда путёвка будет в кармане.
С двумя или тремя очками придётся смотреть на результаты в остальных группах. Но шансы тоже сохранятся. В этом случае важно иметь позитивную разницу забитых и пропущенных мячей.
Ещё несколько важных фактов:
- каждая сборная может заявить на турнир по 26 футболистов, но на матч можно включить максимум 23;
- до первого матча допускается неограниченное количество замен в случае травм или тяжёлых заболеваний;
- по ходу турнира можно менять в заявке только вратарей;
- команда считается готовой к матчу, если в её составе есть 13 здоровых футболистов;
- каждая сборная может делать по пять замен в матче;
- если по какой-то причине матч невозможно закончить, его доигрывают в этот же день или на следующий.
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