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Регламент Евро-2020: состав групп, кто выходит в плей-офф, как выйти в плей-офф Евро-2020 с третьего места

Как выйти из группы на Евро с третьего места? Изучаем регламент, прикидываем расклады
Дмитрий Зимин
Как выйти из группы на Евро с третьего места?
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Для сборной России это пока неактуально, но мало ли что?

Чемпионат Европы стартовал 11 июня разгромом турок в Риме, а ровно через месяц, уже в Лондоне, состоится финал. Рассказываем самое важное, что нужно знать о турнире.

В финальной части юбилейного чемпионата Европы сыграют 24 команды, которые поделены на 6 групп. Матчи пройдут в 11 городах. Полностью состав групп выглядит следующим образом:

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия.

Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

В группе каждая сборная сыграет друг с другом по одному матчу, а прямые путёвки в 1/8 финала получат два первых места. После к ним присоединятся четыре лучшие команды с третьего места. Соответственно, наберётся 16 участников плей-офф. Важные нюансы, которые работают в случае, если две и более команд наберут одинаковое количество очков в группе. В этом случае позиции распределяются по дополнительным показателям:

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  • очки в очных матчах;
  • разница забитых и пропущенных голов в очных матчах;
  • наибольшее количество забитых мячей в очных матчах;
  • общая разница голов;
  • наибольшее количество голов в групповом этапе;
  • наибольшее количество побед;
  • фейр-плей;
  • позиция в рейтинге отборочного турнира.

После распределения мест в группе встаёт вопрос, какие 4 команды выходят в плей-офф с третьего места. Забавно, что пять лет назад подобную путёвку получила сборная Португалии, которая очень тускло провела отборочный этап. В итоге команда выиграла турнир с одной победой в основное время. Ещё важный момент – никто не будет понимать сетку плей-офф до последнего матча в группе. В 2016-м повезло той же Португалии, которая миновала сильных соперников на пути к финалу.

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Вот по каким критериям отберутся команды, оказавшиеся на третьем месте в группе:

  • количество набранных очков;
  • разница забитых и пропущенных мячей;
  • количество забитых голов;
  • количество побед;
  • минимум дисциплинарных баллов (жёлтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка, удаление за две жёлтые карточки – 3 очка);
  • место в рейтинге по итогам отборочного турнира.

По опыту прошлого турнира условной сборной России хватит 4 очков, чтобы практически гарантировать себе участие в плей-офф с третьей позиции. Маловероятно, что на третьем месте окажется много команд с таким количеством баллов. Желательно раз сыграть вничью и выиграть хотя бы с преимуществом в два мяча, тогда путёвка будет в кармане.

С двумя или тремя очками придётся смотреть на результаты в остальных группах. Но шансы тоже сохранятся. В этом случае важно иметь позитивную разницу забитых и пропущенных мячей.

Ещё несколько важных фактов:

  • каждая сборная может заявить на турнир по 26 футболистов, но на матч можно включить максимум 23;
  • до первого матча допускается неограниченное количество замен в случае травм или тяжёлых заболеваний;
  • по ходу турнира можно менять в заявке только вратарей;
  • команда считается готовой к матчу, если в её составе есть 13 здоровых футболистов;
  • каждая сборная может делать по пять замен в матче;
  • если по какой-то причине матч невозможно закончить, его доигрывают в этот же день или на следующий.
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Теги Футбол Евро-2020 Евро-2020 •••

Заглавное фото: rfs.ru

Источник: «Чемпионат»

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