Как выйти из группы на Евро с третьего места? Изучаем регламент, прикидываем расклады

Для сборной России это пока неактуально, но мало ли что?

Чемпионат Европы стартовал 11 июня разгромом турок в Риме, а ровно через месяц, уже в Лондоне, состоится финал. Рассказываем самое важное, что нужно знать о турнире.

В финальной части юбилейного чемпионата Европы сыграют 24 команды, которые поделены на 6 групп. Матчи пройдут в 11 городах. Полностью состав групп выглядит следующим образом:

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.



Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.



Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.



Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.



Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия.



Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

В группе каждая сборная сыграет друг с другом по одному матчу, а прямые путёвки в 1/8 финала получат два первых места. После к ним присоединятся четыре лучшие команды с третьего места. Соответственно, наберётся 16 участников плей-офф. Важные нюансы, которые работают в случае, если две и более команд наберут одинаковое количество очков в группе. В этом случае позиции распределяются по дополнительным показателям:

очки в очных матчах;

разница забитых и пропущенных голов в очных матчах;

наибольшее количество забитых мячей в очных матчах;

общая разница голов;

наибольшее количество голов в групповом этапе;

наибольшее количество побед;

фейр-плей;

позиция в рейтинге отборочного турнира.

После распределения мест в группе встаёт вопрос, какие 4 команды выходят в плей-офф с третьего места. Забавно, что пять лет назад подобную путёвку получила сборная Португалии, которая очень тускло провела отборочный этап. В итоге команда выиграла турнир с одной победой в основное время. Ещё важный момент – никто не будет понимать сетку плей-офф до последнего матча в группе. В 2016-м повезло той же Португалии, которая миновала сильных соперников на пути к финалу.

Вот по каким критериям отберутся команды, оказавшиеся на третьем месте в группе:

количество набранных очков;

разница забитых и пропущенных мячей;

количество забитых голов;

количество побед;

минимум дисциплинарных баллов (жёлтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка, удаление за две жёлтые карточки – 3 очка);

место в рейтинге по итогам отборочного турнира.

По опыту прошлого турнира условной сборной России хватит 4 очков, чтобы практически гарантировать себе участие в плей-офф с третьей позиции. Маловероятно, что на третьем месте окажется много команд с таким количеством баллов. Желательно раз сыграть вничью и выиграть хотя бы с преимуществом в два мяча, тогда путёвка будет в кармане.

С двумя или тремя очками придётся смотреть на результаты в остальных группах. Но шансы тоже сохранятся. В этом случае важно иметь позитивную разницу забитых и пропущенных мячей.



Ещё несколько важных фактов: