Пока никакого праздника. Кому вообще нужен Евро в Санкт-Петербурге?

«Ура! Стартовал Евро!» А для кого «Ура»? Если три года назад во время чемпионата мира в России все по-хорошему сходили с ума и был настоящий праздник, то сегодня в Питере это даже близко не чувствуется. Хотя есть такие наклеечки на автобусных остановках.

Фото: «Чемпионат»

И сами автобусы.

Фото: «Чемпионат»

Что ещё напоминает в городе о каком-то большом событии? Да почти ничего. Кажется, что перед игрой со «Спартаком» здесь больше болельщиков гостей «на цветах», чем во время стартующего Евро. Людей в формах своих сборных на подходе к фан-зоне можно пересчитать на пальцах. Зато полицию было видно издалека (хотя не сказал бы, что силовиков было как-то слишком много — это тоже показательный момент).

В самой фан-зоне было как-то уныло. Иностранцев — минимум, а наши, видимо, громко болеют только за своих. Колорита добавляли итальянские фанаты, певшие гимн, но и они оказались местными, давно обрусевшими. Было несколько довольных бельгийцев, но когда во втором тайме я снова подошёл к парням в красных футболках, чтобы узнать впечатления от праздника, понял, что с этими ребятами уже говорил ранее. В 2018-м представить себе такое было просто невозможно. Хотя здорово, что они добрались: питерцы забавно спорили с ними во время матча, пытаясь доказать, что Дзюба не сильно уступает Лукаку. Но даже такие не многие, но радостные моменты умудрилась испортить погода: после того как Италия забила туркам третий гол, над фан-зоной зарядил сильный дождь и люди поспешили на выход.

Фото: «Чемпионат»

Глобально фан-зона на Большой Конюшенной больше была похожа на какой-то обычный и не очень популярный музыкальный фестиваль, только без музыки. А на концерт условного Киркорова или Басты людей пришло бы в несколько раз больше. И дело ведь даже не в питерских организаторах турнира. Здесь вопросов почти нет: хорошая навигация, попытки создать активность рядом с экраном трансляции, отсутствие глобальных косяков.

Проблема либо в том, что Евро проводится в куче городов (да ещё и с ковидными ограничениями), либо в том, что нашим людям на футбол немножечко плевать. Скорее всего, совокупность этих проблем и приводит к той картинке, что мы имеем. Да, пришло, наверное, несколько тысяч человек, да, всё организовано на уровне, но на выходе мы получили довольно унылое и заурядное зрелище. А самое печальное, что в самом городе была пятница — и жизни вокруг того же Невского было в разы больше, чем вокруг территории футбола. В нормальный же Евро эта футбольная жизнь должна была перейти на Невский, а не раствориться в нём.

Фото: «Чемпионат»

Но это был только первый день турнира. И сборная России пока тоже не играла. Возможно, завтра, в день матча с Бельгией, город преобразится настолько, что мне придётся занимать очередь в обувной магазин, чтобы быстрее переобуться. А пока вопрос «Кому вообще нужен Евро в Питере?» актуален.