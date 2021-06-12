О чём мечтает Соболев перед Евро-2020? Интервью о сборной России

Нападающий «Спартака» Александр Соболев едет на Евро с мечтой услышать гимн России в стартовом составе: до этого выходил на замену, но уже отметился тремя голами и забил победный пенальти болгарам.

Это наше второе интервью за год. Зимой Александр на сборе в Дубае оценивал первый год в «Спартаке» и говорил, что его мечта — стать чемпионом и закрепиться в сборной.

Перед вами — новый Соболев. Восемь вопросов и ответов о клубе и сборной.

1. Как выглядел типичный день подготовки к Евро?

— У нас были и двухразовые, и одноразовые тренировки с большой нагрузкой. После них шёл в баню, сидел с ребятами после ужина, а перед сном включал пятый сезон «Игры престолов» — сериал, который очень советовал мне отец, его хвалят все и можно обсудить с любым игроком сборной.

Мне нравятся Старки. Надеюсь, ни для кого не будет спойлером, что их уже не стало. Маленько было их жалко! Плюс нравится матерь драконов Таргариен.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

2. Вторая половина сезона в «Спартаке». Что получилось? Что нет?

— Задачу выполнили — попали в квалификацию Лиги чемпионов.

У нас суперколлектив, одна семья, где все друг другу делают приятно. Физиотерапевты нас быстро восстанавливают, повара вкусно кормят, массажисты разрабатывают ноги, а мы — побеждаем.

Мы потеряли шесть очков в матчах с «Локо» и «Уфой», но в остальном удачно провели концовку, результат достойный. Для меня сезон неплохой, но и не отличный. Из-за травмы выходил в основе только в половине игр. Хочу больше!

Самые запоминающиеся моменты — когда переломили домашний матч с «Химками» и добились результата с «Ахматом». Тедеско в Грозном сел на пол в углу раздевалки и сказал: «Кто не верит, что мы отыграемся, того заменю». Я, как и он, верил, что забьём.

Что произошло с «Уфой»? Тяжело сказать. Видимо, подумали, что такого соперника мы обязаны обыграть дома, присутствовала расслабленность.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

3. Прощание с Тедеско. Лучшие моменты с тренером?

— На стадионе тренера проводили после «Химок», а после Грозного посидели вместе с руководством в ресторане; через три дня я уехал в сборную. На прощании много говорили — про сезон, про команду, про всех нас; так что это было, скорее, не прощание, а закрытие сезона, где мы поблагодарили за работу Доменико.

С ним было много хороших моментов — не выделю какой-то отдельно.

Узнал от него много слов: когда тренер говорит по-английски, ты незаметно для себя подтягиваешь язык, узнаёшь футбольные термины и понимаешь тренера без переводчика. Правда, сам с учителем ещё не занимаюсь — всё никак не могу начать.

4. Как ты болел за сборную в детстве?

— Помню матч с Англией, когда забил Павлюченко. И Евро-2008, во время которого я был в спортивном детском лагере под Барнаулом. Тренер разрешал смотреть матчи глубокой ночью, так что игру с голландцами видел целиком. Правда, сильно радоваться запрещали — тренер ругался, если мы шумели. Что ещё запомнил? Что мы вышли в полуфинал Евро, что все говорили об Аршавине, который тогда был в полном порядке. Тогда даже не мечтал о том, что когда-то поеду на Евро.

Для себя выделял нападающих сборной: Павлюченко, Погребняка.

Фото: adidas

5. Детство, мотивация, худшие поля

— Ребятам, которые занимаются футболом, я как игрок сборной могу пожелать лишь одно: верить в себя, работать и не останавливаться. Потому что момента, когда хотел всё бросить и уйти из футбола, у меня не было. Если бы не получилось в Томске, играл бы и доказывал в «Динамо» Барнаул. Но точно бы не сдавался.

А ещё в детстве мне хотелось поиграть на профессиональном поле. Я всё же за максимальное удовольствие от игры и очень рад, что в регионах растёт футбольная инфраструктура, создаются большие проекты. Например, благодаря adidas Football Collective в небольших деревнях откроют шесть футбольных полей. Первое поле во Взваде Новгородской области уже построено.

Радуюсь! Особенно вспоминая наши поля — асфальт и щебёнку. Однажды во время ливня мяч плавал в лужах, мы его подбивали, лупили вперед и в итоге затолкали единственный гол. Мы были детьми и специально падали в лужи, чтобы быть мокрыми.

6. Атмосфера на сборах перед Евро. Настроение? Особенности работы?

— Атмосфера в сборной классная, все могут пошутить или наругать. И тренеры знают, когда это лучше сделать. Чем был ближе Евро, тем больше времени уделяли физике и тактике. Тренировки жёсткие.

7. Мысли и мечты перед Евро?

— Пока просто готовимся, спокойно тренируемся.

Моя мечта — услышать гимн в стартовом составе. Хочу ощутить эти эмоции. На скамейке тоже ощущал магию гимна, но это всё же другое.

8. Конкуренция за место в основе сборной?

— Как и везде, мы тренируемся и работаем. Даже если не сыграю в стартовом составе, обид не будет. Невозможно обижаться на другого, что не играешь ты.