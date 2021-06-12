«Россия должна быть уничтожена». Что пишут в Бельгии перед первым матчем на Евро

Сегодня, 12 июня, сборная России стартует на Евро-2020. Первый соперник — Бельгия, приехавшая в Санкт-Петербург не в полном составе. Ожидается, что бронзовый призёр последнего чемпионата мира выйдет на поле без Де Брёйне, Азара и Витселя. Впрочем, даже отсутствие атакующей тройки не делает лучшую сборную мира (первое место в рейтинге ФИФА) слабее. В Бельгии считают, что у команды Черчесова нет шансов на победу, а единственное, что игрокам может придать сил, — собственные стены и праздник День России.

«Они надеются на чудо в национальный праздник»

Бельгийская газета Het Laatste Nieuws считает, что сборной России неоткуда черпать ресурсы и остаётся надеяться на собственные силы. «Они надеются на чудо в национальный праздник», — гласит заголовок статьи, описывающей предстоящий матч.

«Завтра 12 июня. Может ли быть совпадением, что именно в этот день Россия сыграет свой первый матч на чемпионате Европы? 12 июня является национальным праздником в стране. Вы сразу понимаете, почему эти русские ещё чуть-чуть опускают голову», — пишут бельгийцы.

«Россияне всегда способны на многое в своей стране»

Издание De Standaard отправило сборную Бельгии в добрый путь и считает, что в России надо играть с предельной осторожностью.

«Дьяволы» готовы к первому настоящему испытанию на чемпионате Европы. Теперь, когда они в России, их чемпионат Европы действительно начинается. С высокими амбициями — «конечно, мы хотим титул», но также и с необходимой осторожностью. Потому что россияне всегда способны на многое в своей стране», — гласит заметка в газете.

«Мы не должны бояться Россию»

Бывший бельгийский форвард Патрик Гутс высказался о предстоящем матче. «Мы не должны бояться Россию», — вынесло издание Gazeta van Antwerpen цитату в заголовок статьи.

«У них нет особых надежд на свою сборную»

А вот телевизионный канал RTL-TVI предложил послушать бельгийского переводчика в Москве Жана-Франсуа, который живёт в России уже 30 лет.

«Я остаюсь бельгийцем в своём сердце и поддерживаю свою страну во всех видах спорта. Буду смотреть некоторые матчи с друзьями, а некоторые — в баре. Что касается матча с Россией, то его буду смотреть с группой друзей на даче за пределами Москвы. Среди моих друзей много русских, итальянец и сириец. Мы разделимся на две группы болельщиков. Русским друзьям очень нравится игра Бельгии, поэтому они также поддержат её, потому что любят красивую игру. У них нет особых надежд на свою сборную», — считает Жан-Франсуа.

Кроме того, переводчик рассказал об амбициях российской сборной: «В общем, максимум, на что они [футболисты России] надеются, — это ничья, хотя думаю, чтобы не проиграть с большим счётом. Русские считают, что Бельгия и Дания займут первые два места. Таким образом, они надеются пройти с третьего места за счёт хорошей разницы голов. Главное — не переборщить и выдать качественный матч с Финляндией.

Они действительно боятся нападающего «Интера». Я читал на некоторых сайтах, что все говорят, что россияне ничего не смогут сделать против Лукаку, почти двухметрового зверя. Они действительно постараются пропустить как можно меньше. Защита России слишком слаба, чтобы можно было сопротивляться. С другой стороны, они не хотят, чтобы их команда играла как автобус с 10 защитниками. Это было бы ошибкой. Они тоже смотрят на нашу защиту с большей симпатией. Возможно, у них будут возможности для контратаки. Их надежды, конечно, связаны с Головиным».

Помимо этого, Жан-Франсуа вспомнил атмосферу ЧМ-2018 в России, которая, несомненно, будет сильно отличаться на этом Евро.

«Три года назад на улице были видны флаги всех стран. Это был действительно национальный праздник. На этот раз не так, потому что в Москве действительно нет туристов. На стадионах будет меньше народу. Несмотря на то что Россия вышла в четвертьфинал на последнем чемпионате мира, на Евро надеяться на успех не приходится. Тогда я проехал через Москву с бельгийским флагом на плечах. Мы выиграли у Бразилии, и все поздравляли меня, как будто я был на поле. Думаю, что они будут очень рады за нас, если мы выиграем Евро. Русские смогут сказать, что стали частью нашей победы», — заявил бельгиец.

«У России нет альтернативы: всё зависит от большого парня впереди»

Два футбольных журналиста Петер Ванденбемпт и Астер Нзейиман поговорили о предстоящем матче в спортивной передаче Sporza.

«Сборная России не сильно изменилась по сравнению с прошлым чемпионатом Европы. База осталась прежней: Дзюба — надоедливый и тяжёлый нападающий, Головин и Черышев. Это сплочённая команда, которая наверняка сыграет не так, как в отборочных матчах (Россия дважды проиграла Бельгии с общей разницей мячей 2-7. — Прим. «Чемпионата»). Они как сумасшедшие рвались вперёд в Санкт-Петербурге, но пропустили гол после первой атаки соперника. Теперь русские не будут так играть.

Их подготовка сложна, потому что они не побеждают. Но это точно такое же состояние, как и перед чемпионатом мира. Тогда газеты писали, что Россия будет позором для своего народа. Но сборная проиграла только в четвертьфинале. Когда Бельгия в хорошей форме, она всегда побеждает», — заявил Ванденбемпт.

«Проблема в том, что русские всегда играют одинаково. Вы знаете, что они будут делать, и у них нет альтернативы: всё зависит от большого парня впереди», — сказал Нзейиман.

«Россия должна быть уничтожена: всё дело в классе»

Бельгийский журналист Людо Вандевалле посвятил материал предстоящей встрече 1-го тура группового этапа чемпионата Европы Бельгия — Россия. Статья вышла на сайте Nieuwsblad под заголовком: «Даже без Эдена Азара, Де Брёйне и Витселя Россия должна быть уничтожена: всё дело в классе».

«Вся Европа будет наблюдать за матчем Бельгия — Россия, и бельгийцам нельзя проигрывать, чтобы неудача не отразилась на дальнейшем ходе турнира. Наравне с финалом первый матч — всегда самый сложный на чемпионате. «Красные дьяволы» знают об этом. Однако сборная России — не тот соперник, который может доставлять проблемы более пятнадцати минут. По крайней мере, на этом чемпионате Европы есть десять сборных, которые сильнее команды из самой большой страны мира», — говорится в материале.