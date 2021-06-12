Упавшего без сознания Эриксена загородили всей командой. В глазах игроков застыл ужас

Чемпионат Европы уже не будет прежним. Здоровье, а тем более жизнь человека, куда важнее турнирных очков и раскладов. В матче Дания — Финляндия случилась настоящая трагедия: прямо на поле потерял сознание лидер датчан Кристиан Эриксен.

К тому времени матч для датчан складывался довольно удачно. Они выглядели явными фаворитами на бумаге, ведь в составе датчан все игроки, за исключением одного, выступают в ведущих лигах Европы. Единственным представителем чемпионата Дании был Йонас Винн («Копенгаген»).



Состав у финнов намного скромнее. Главные звёзды их сборной — Лукаш Градецки из «Байера» и Теему Пукки, представляющий новичка АПЛ «Норвич». Остальные играют в более скромных чемпионатах. При этом, несмотря на статус андердога, финны не стали сразу прижиматься к своим воротам — на первых минутах они даже провели несколько атак. Однако первый опасный момент создали именно датчане: из-за штрафной неплохо приложился Винн, и Градецки свою команду выручил.



Постепенно сборная Дании завладела инициативой, и действовала она настолько слаженно, что было тяжело даже кого-то выделить в их составе. На 15-й минуте Градецки снова выручил сборную Финляндии. По воротам бил то ли Винн, то ли финский защитник — мяч шёл под перекладину, и Лукаш перевёл его на угловой. Чуть позже опасно пробивали Брайтвайт и Дилейни, но их ударам немного не хватило точности.



О футболе все забыли на исходе первого тайма, когда случился страшный момент — прямо на поле потерял сознание Кристиан Эриксен.

Пока ему прямо на поле делали массаж сердца, болельщики на трибунах стадиона «Паркен» в Копенгагене плакали — даже те, кто поддерживали сборную Финляндии. Партнёры по команде заботливо отгородили товарища от посторонних глаз. Позже Кристиана и врачей закрыли флагами, в том числе и финскими.



На глазах футболистов обеих сборных также стояли слёзы. Практически сразу к полю спустилась рыдающая жена Кристиана Эриксена — её сдерживал и успокаивал Каспер Шмейхель.

Больше 10 минут врачи боролись за жизнь Эриксена, после чего датчанина унесли с поля на носилках. По некоторым данным, Кристиана удалось спасти — врачи убедились, что он жив и в сознании, после чего игрока прямо со стадиона увезли на скорой. Когда его эвакуировали со стадиона, глаза Кристиана были открыты…

Официальной информации о состоянии здоровья Эриксена пока нет. Матч приостановлен и вряд ли будет доигран сегодня.



Как же скверно начинается этот аномальный Евро!