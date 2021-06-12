Гол Бельгии в ворота России нельзя было засчитывать! Нас снова засуживают?

Сборная России в первом матче на Евро-2020 пропустила от Бельгии уже на 10-й минуте. Ромелу Лукаку воспользовался моментом и после отскока мяча от ног Андрея Семёнова расстрелял ворота сборной России. Болельщики в соцсетях стали обвинять в «привозе» игрока «Ахмата», но кто действительно ошибся в эпизоде: российский центральный защитник или испанский арбитр Матеу Лаос вместе с VAR?

Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой Youtube-канал, разобрал роковой эпизод. Слово Федотову.



«Для меня это офсайд! Семёнов не играл в мяч, а Лукаку был за линией. Да, был рикошет от Семёнова, но он не играл в мяч!



Гол Бельгии в ворота России нельзя было засчитывать. Чтобы не было офсайда, Семёнов должен был делать пас назад. Пока VAR не работает».



После эпизода арбитр о чём-то спорил с Марио Фернандесом, но взятие ворот в итоге засчитал.