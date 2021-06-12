Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Евро-2021, Бельгия – Россия, гол Лукаку нельзя было засчитывать, судьи ошиблись

Гол Бельгии в ворота России нельзя было засчитывать! Нас снова засуживают?
Максим Пахомов
Евро-2021, Бельгия – Россия, гол Лукаку
Комментарии
Арбитр Федотов объясняет, почему Лукаку находился в офсайде.

Сборная России в первом матче на Евро-2020 пропустила от Бельгии уже на 10-й минуте. Ромелу Лукаку воспользовался моментом и после отскока мяча от ног Андрея Семёнова расстрелял ворота сборной России. Болельщики в соцсетях стали обвинять в «привозе» игрока «Ахмата», но кто действительно ошибся в эпизоде: российский центральный защитник или испанский арбитр Матеу Лаос вместе с VAR?

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа B. 1-й тур
12 июня 2021, суббота. 22:00 МСК
Бельгия
1-й тайм
2 : 0
Россия
1:0 Лукаку – 10'   2:0 Мёнье – 34'

Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой Youtube-канал, разобрал роковой эпизод. Слово Федотову.

«Для меня это офсайд! Семёнов не играл в мяч, а Лукаку был за линией. Да, был рикошет от Семёнова, но он не играл в мяч!

Гол Бельгии в ворота России нельзя было засчитывать. Чтобы не было офсайда, Семёнов должен был делать пас назад. Пока VAR не работает».

После эпизода арбитр о чём-то спорил с Марио Фернандесом, но взятие ворот в итоге засчитал.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021