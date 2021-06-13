Как теперь сборной России выйти из группы в плей-офф? Расклады после Бельгии

Сборная России стартовала с поражения на Евро-2020. Однако неудачный результат матча с фаворитом нашей группы Бельгией – не катастрофа. Изучаем расклады и прогнозируем, сколько очков нужно команде Станислава Черчесова для выхода в плей-офф.
В истории чемпионатов Европы и мира было всего несколько турниров с таким форматом, как у нынешнего: 24 команды, разбитые на шесть групп, и дальше 1/8 финала. Евро лишь один – предыдущий. ЧМ – четыре (подряд): с 1982 по 1994 годы. Однако только на последнем из этих мировых первенств за победу давали три очка, как сейчас, поэтому нас с точки зрения раскладов интересуют только Евро-2016 и ЧМ-1994. Опыт этих турниров позволяет прогнозировать, с каким количеством набранных очков сборная России попадёт в плей-офф.
Почти наверняка нашей национальной команде хватит четырёх очков, чтобы оказаться в 1/8 финала. На Евро-2016 две команды набрали столько очков, и обе продолжили выступление на турнире – Словакия и Ирландия. Они возглавили рейтинг сборных, ставших третьими в своих группах. Напомним, места в плей-офф забронированы для четырёх из шести лучших команд, которые финишируют третьими. Вот как выглядел рейтинг этих сборных:
1. Словакия, 4 очка (разница мячей =0)
2. Ирландия, 4 очка (=0)
3. Португалия, 3 очка (=0)
4. Северная Ирландия, 3 очка (=0)
5. Турция, 3 очка (-2)
6. Албания, 3 очка (-2)
Как видите, двум сборным хватило даже трёх очков, чтобы заработать путёвку в плей-офф.
На ЧМ-1994 с четырьмя очками с первых двух мест из своих групп вышли Мексика, Швейцария и Ирландия. С третьего – США и Италия. Вот как выглядел рейтинг команд, финишировавших третьими, на том турнире:
1. Аргентина, 6 очков (разница мячей +3)
2. Бельгия, 6 очков (+1)
3. США, 4 очка (=0)
4. Италия, 4 очка (=0)
5. Россия, 3 очка (+1)
6. Южная Корея, 2 очка (-1)
Единственным исключением из этого правила стала только Норвегия на ЧМ-1994. Но в её группе сложилась просто уникальная ситуация: все сборные (Мексика, Ирландия, Италия и Норвегия) набрали по четыре очка! Каждый по разу выиграл, проиграл и сыграл вничью. Но с трудом верится, что в нашем квартете Бельгия и Финляндия финишируют с одинаковым количеством баллов, несмотря на то что финны тоже успешно стартовали – переиграли Данию. Значит, сборной России, скорее всего, в следующих турах достаточно будет победы и ничьей.
Напоминаем критерии отбора команд, занявших третье место на групповом этапе:
1) количество набранных очков;
2) разница забитых и пропущенных мячей;
3) количество забитых голов;
4) количество побед;
5) минимум дисциплинарных баллов (жёлтая карточка – 1 очко, красная карточка или удаление за две жёлтые карточки – 3 очка);
6) место в рейтинге по итогам отборочного турнира.
Всё по-прежнему в руках команды Черчесова. Не унывайте, болельщики! Давайте надеяться на победу дома над Финляндией и как минимум ничью в гостях с Данией.
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