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Россия стартовала с разгромного поражения от Бельгии на Евро-2020
Россия стартовала с разгромного поражения от Бельгии на Евро-2020
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Игроки сборной России отказались встать на колено, а зрители освистали Бельгию за политическую акцию.
Игроки сборной России отказались встать на колено, а зрители освистали Бельгию за политическую акцию.
Бельгийцы пошли вперёд без раздумий — Лукаку открыл счёт в начале первого тайма.
Бельгийцы пошли вперёд без раздумий — Лукаку открыл счёт в начале первого тайма.
И посвятил гол Кристиану Эриксену, который накануне потерял сознание во время матча.
И посвятил гол Кристиану Эриксену, который накануне потерял сознание во время матча.
У Черчесова было своё мнение по поводу этого гола.
У Черчесова было своё мнение по поводу этого гола.
Вся игра сборной — в одном кадре.
Вся игра сборной — в одном кадре.
Ещё один неприятный эпизод — Далер Кузяев и Тимоти Кастань сильно столкнулись головами.
Ещё один неприятный эпизод — Далер Кузяев и Тимоти Кастань сильно столкнулись головами.
Далер не смог продолжить матч.
Далер не смог продолжить матч.
Верим, что сборная России сможет реабилитироваться в матче с Финляндией.
Верим, что сборная России сможет реабилитироваться в матче с Финляндией.
Россия стартовала с разгромного поражения от Бельгии на Евро-2020
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