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Почему футболисты из России настолько хуже, чем в Бельгии — разбираем причины поражения в Санкт-Петербурге на Евро-2020

Какого чёрта крохотная Бельгия разрывает огромную Россию? От этого футбола хочется плакать
Григорий Телингатер
Почему футболисты из России настолько хуже
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Живём лозунгами, пока другие развивают футбол.

Давайте честно. Бельгийцы не показали ничего особенного. Нас вовсе не убил судья, который похож на Михаила Шаца. Мы сами отдали эту игру. В решающий момент два наших футболиста грубо ошиблись. Обычно Семёнов не отдаёт пасы яйцами, а Шунин знает, что мяч надо отбивать в сторону, а не перед собой. Переволновались, бывает. У нас ещё есть неплохие шансы на выход в 1/8 финала.

И всё-таки как мы оказались в этой ситуации? Как получилось, что маленькая точка на карте заставляет нервничать футболистов из огромной России? Кто-то усмехнётся: «Эй, журналист, ты видел, в каких клубах выступают они, а в каких – мы». Видел, друзья, видел. И именно это и удивляет.

Понятно, что скаутам из АПЛ или Бундеслиги проще добраться до Бельгии, чем до России. Понятно, что представителям Евросоюза изначально проще пробиться в топ-лиги. Но всё же: если ты талантливый футболист, то в условиях рынка на тебя точно обратят внимание. Сильного игрока заберут в Англию или Германию, чтобы он развивался, конкурируя с лучшими из лучших. И вопрос как раз в том, насколько сильны наши футболисты.

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А ведь население России – 144 миллиона, в то время как у Бельгии – 11 миллионов человек. Многие говорят, что есть Москва, а есть вся остальная Россия. Так вот даже в нашей столице значительно больше людей, чем во всей Бельгии!

Казалось бы, в Москве неплохая инфраструктура. Видели небоскрёбы в Москва-Сити? Я там гулял на днях – впечатляет. Так почему же у нас даже в Москве нет нормальной футбольной инфраструктуры? Так чтобы в каждом районе были футбольные школы. О более бедных регионах даже говорить бессмысленно – там ситуация ещё печальнее как правило.

Фото: РИА Новости

У нас, как и у бельгийцев, футбол – вид спорта номер один. Но масштабы развития игры отличаются на порядок. Увы, не в нашу пользу. Достаточно просто прочесть начало интервью с менеджером «Торпедо» Максимом Ляпиным, который провёл детство в Бельгии, чтобы понять, как бережно там воспитывают футболистов. И одно дело, если в стране все 11 миллионов связаны с футболом, а другое – если у тебя есть 146 миллионов, но до футбола никому особо нет дела. Тут даже большие деньги не помогут – их надо ещё правильно направить.

По телевизору говорят, что у нас очень сильная команда. Мыслить трезво – непатриотично. Бывший президент РФС Фурсенко и вовсе твердил о какой-то мифической победе на ЧМ-2018. Только вот говорить нам стоит вообще не об этом. Максимализм в спорте – это замечательно, но не в тех случаях, когда выглядит смешно и даже жалко.

Сейчас даже сборная Украины выглядит поинтереснее, чем мы. Видимо, это единственное, что может заставить нас наладить футбол.

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