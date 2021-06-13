Какого чёрта крохотная Бельгия разрывает огромную Россию? От этого футбола хочется плакать

Давайте честно. Бельгийцы не показали ничего особенного. Нас вовсе не убил судья, который похож на Михаила Шаца. Мы сами отдали эту игру. В решающий момент два наших футболиста грубо ошиблись. Обычно Семёнов не отдаёт пасы яйцами, а Шунин знает, что мяч надо отбивать в сторону, а не перед собой. Переволновались, бывает. У нас ещё есть неплохие шансы на выход в 1/8 финала.

И всё-таки как мы оказались в этой ситуации? Как получилось, что маленькая точка на карте заставляет нервничать футболистов из огромной России? Кто-то усмехнётся: «Эй, журналист, ты видел, в каких клубах выступают они, а в каких – мы». Видел, друзья, видел. И именно это и удивляет.



Понятно, что скаутам из АПЛ или Бундеслиги проще добраться до Бельгии, чем до России. Понятно, что представителям Евросоюза изначально проще пробиться в топ-лиги. Но всё же: если ты талантливый футболист, то в условиях рынка на тебя точно обратят внимание. Сильного игрока заберут в Англию или Германию, чтобы он развивался, конкурируя с лучшими из лучших. И вопрос как раз в том, насколько сильны наши футболисты.

А ведь население России – 144 миллиона, в то время как у Бельгии – 11 миллионов человек. Многие говорят, что есть Москва, а есть вся остальная Россия. Так вот даже в нашей столице значительно больше людей, чем во всей Бельгии!



Казалось бы, в Москве неплохая инфраструктура. Видели небоскрёбы в Москва-Сити? Я там гулял на днях – впечатляет. Так почему же у нас даже в Москве нет нормальной футбольной инфраструктуры? Так чтобы в каждом районе были футбольные школы. О более бедных регионах даже говорить бессмысленно – там ситуация ещё печальнее как правило.

Фото: РИА Новости

У нас, как и у бельгийцев, футбол – вид спорта номер один. Но масштабы развития игры отличаются на порядок. Увы, не в нашу пользу. Достаточно просто прочесть начало интервью с менеджером «Торпедо» Максимом Ляпиным, который провёл детство в Бельгии, чтобы понять, как бережно там воспитывают футболистов. И одно дело, если в стране все 11 миллионов связаны с футболом, а другое – если у тебя есть 146 миллионов, но до футбола никому особо нет дела. Тут даже большие деньги не помогут – их надо ещё правильно направить.

По телевизору говорят, что у нас очень сильная команда. Мыслить трезво – непатриотично. Бывший президент РФС Фурсенко и вовсе твердил о какой-то мифической победе на ЧМ-2018. Только вот говорить нам стоит вообще не об этом. Максимализм в спорте – это замечательно, но не в тех случаях, когда выглядит смешно и даже жалко.



Сейчас даже сборная Украины выглядит поинтереснее, чем мы. Видимо, это единственное, что может заставить нас наладить футбол.