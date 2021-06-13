«На одной игре Евро не заканчивается». Что сказал Черчесов после поражения от Бельгии

Евро-2020 сборная России начала с ожидаемого поражения от Бельгии. После матча и Роберто Мартинес, и Станислав Черчесов были немногословны, но всё равно ответили на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Мартинес: «Знаем, как может быть сильна сборная России. Она отлично готова тактически».

— Очень сложно играть в первом матче, – сказал главный тренер сборной Бельгии. – Нам нужно было сконцентироваться на 90 минут, не пропустить ни одного гола. Неприятно, что Кастань не сможет больше нам помочь на Евро. У него двойной перелом. Могу точно сказать, что он своё участие в турнире закончил.



Мы встречались с Россией уже три раза. Черчесов в одной из игр использовал четыре защитника, мы были готовы к такой схеме. Это не стало для нас сюрпризом. Понимаем, насколько они могут быть опасны. У них есть Дзюба и другие игроки, которые могли стать испытанием для нас. Знаем, как хороша Россия тактически.



Кроме того, Мартинес высказался и о ситуации с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном:



— Мёнье отлично справился со своей ролью, был полностью сконцентрирован и внёс свою лепту в победу. Очень горжусь тем, как он вышел замену и сыграл. Мы были очень расстроены новостями про Эриксена. Совершенно не хотели говорить о футболе в тот момент. У Кристиана много одноклубников в нашей команде и по «Тоттенхэму», и по «Интеру», Желаем ему скорейшего выздоровления. Хорошо, что он чувствует себя лучше.



И, конечно же, коуча Бельгии спросили про свист российских болельщиков в адрес вставших на колено игроков:



— Мы сконцентрировались на нашей игре. Не думали о реакции болельщиков. Реакции бывают разные, ничего не поделаешь. Главное, что наши болельщики пели наш гимн. Они очень нам помогли.

Черчесов: «Не понравилось, что первый гол повлиял на моральное состояние».

— Говорить по результату нечего, всё на табло, – признался Черчесов. – Начали игру, как планировали, компактно. Пропущенный из ничего мяч повлиял на ход игры. Особенно на моральное состояние, что мне больше всего не понравилось. Надо было переламывать игру. Во втором тайме сделали замены, стали играть компактно, чуть поменяли схему. Другой момент, что не создали достаточное количество шансов, хотя были те же стандарты. Бельгийцы перекрыли зоны.



Никакого давления нет, мы в турнире. Есть первый матч, который, к сожалению, не сыграли, как планировали. Ждём финнов, игра с ними многое для нас решает. Дальше Дания. Турнир на одном матче не заканчивается. Сделаем всё, чтобы обыграть Финляндию.



Далее Черчесова спросили про обратную замену Черышева. Тренер объяснил своё решение:



— Черышев и в игру не попал, и тактически надо было менять систему. Мы поставили его под Дзюбу, что не очень ему привычно. Миранчук хорошо вышел – он знал, что сыграет, вчера говорили. Принёс пользу. Другое дело, что было бы неплохо, если бы забил штрафной.



После этого вопроса немецкий журналист попросил оценить решение наших игроков не преклонять колено, чем немного вывел из себя нашего тренера.

— Вопрос про колени к футболу не относится. Задавайте мне вопросы по футболу.



Дальше действительно пошли футбольные вопросы. Станислава Саламовича попросили рассказать про тактические решения:



— В какой-то степени вы правы, что Зобнин и Кузяев вышли на флангах, чтобы закрывать подключения Кастаня и Азара. Но я не скажу вам, почему мы вышли именно по такой схеме. Пока не хочу. Мы делаем свою работу, выбрали вот такую систему, которая работала. Но пропустили гол из ничего, после чего она начала ломаться. Бельгийцы повели, и у них было трудно забрать мяч. В перерыве поговорили о том, что упали духом. Сами попали в эту ситуацию, сами будем из неё выбираться.

Мухин считает, что сборной не повезло, а Дивеев не увидел ничего особенного в Лукаку

Высказались после матча и игроки сборной России. Первым это сделал полузащитник Максим Мухин.



– Когда выходил на замену, задача была, как и у всех. Выйти и помочь команде. Выложиться, – отметил Мухин.



– Какая атмосфера в раздевалке?

– Все очень сильно расстроены, не ожидали такого результата. Но ничего страшного. Будем исправлять эти ошибки и двигаться вперед.



– Можно ли играть с такой Бельгией?

– Можно играть со всеми соперниками. Всё зависит от нас самих. В этот раз нам не очень повезло. Где-то была расслабленность, потеря концентрации.



– На Финляндию и Данию смотрите с оптимизмом?

– Да, конечно. Нужно забывать плохие моменты и двигаться вперед.



Защитник Игорь Дивеев был более многословен.



— Вы выходили на второй тайм после ошибки партнёра по обороне Андрея Семенова. Что сказали ему в раздевалке?

— Поддержали. Ошибка – это нормально. Если ошибся, это надо исправлять. Не надо зацикливаться на ошибке. Когда я выходил на поле, то сказал Сэму, что ничего страшного.



— Какие впечатления оставил мощный форвард Ромелу Лукаку?

— Не сказал бы, что он такая машина. Два раза встретился с ним. Не такая уж мощь. Да, хороший игрок. Два момента – два гола. Но в плане игры – не прямо вау. Знали, что они выйдут в пять защитников. Мы готовились выходить через фланги. Бельгия ничем не удивила.

— Если Бельгия ничем не удивила, то почему в первом тайме пропустили два гола?

— Мы играли первые 20 минут хорошо. Прессинговали их, а они просто выносили. Невынужденная ошибка повлияла скорее на них. При 0:1 игра немного сдулась со стороны Бельгии. Мы начали атаковать, но получили второй гол. До этого ни одного момента у Бельгии не было. Мы играли закрыто. У соперника были только подходы.



— Слышали о произошедшем с Эриксеном. Какие эмоции?

— Узнали перед установкой, когда вышли с теории. Артём сказал, что Эриксен просто упал на поле. Посмотрели момент. Тяжело смотреть на это. Получили отрицательные эмоции перед игрой. Но потом понимаешь, что у тебя игра и настраиваешься. Эриксену желаю здоровья!



Следующий матч у сборной 16 июня против Финляндии в 16:00 по Москве. Права на ошибку наша команда больше не имеет.