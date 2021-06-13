Шевченко был великим футболистом. Но стал ли уже топ-тренером?

В тренерском профиле украинца пока значится только одна команда — но главная в стране. Сегодня он дебютирует на Евро в новом качестве.

16-й розыгрыш чемпионата Европы примечателен не только несоответствием даты его проведения с заявленным названием и не только дебютом в турнире двух сборных (Финляндии и Северной Македонии), но ещё и тем, что сразу для одиннадцати тренеров национальных команд это первый крупный международный турнир.

В компании Роберто Манчини, Луиса Энрике, Андрея Шевченко, Франка де Бура, Каспера Юльманна, Пауло Соузы, Франко Фоды, Ярослава Шильгавы, Роберта Пейджа, Маркку Канервы и Игора Ангелоски в качестве футболистов наилучшим образом себя проявила четвёрка первых. Но даже в этом квартете особняком стоит Шевченко. Обладатель «Золотого мяча» и множества прочих регалий опровергает известный тезис о том, что классный футболист неспособен стать классным наставником. Рассказываем, как Андрей прошёл путь от великого игрока до претендента на статус топ-тренера.

Конец карьеры игрока

19 июня 2012 года. «Донбасс Арена». Сборная Украины проводит решающий матч группового этапа на домашнем Евро-2012. Жёлто-синим для выхода из группы нужна только победа над Англией. При этом тренер Блохин не может рассчитывать на помощь капитана, лидера команды как на поле, так и за его пределами и просто автора обоих голов Украины на турнире Андрея Шевченко. 35-летнего форварда снова мучают проблемы с коленом. В ходе матча, уже при счёте 1:0 в пользу британцев и после скандальной ошибки Кашшаи (который не зафиксировал очевидное взятие ворот англичан), Шева под овации заполненной под завязку арены появляется на поле. В последние 20 минут матча ветеран сборной, продолжающий испытывать дискомфорт, не сумел внести перелом в игру. Украина проиграла и завершила кампанию на домашнем Евро, а Шевченко так и остался единственным автором голов команды на континентальном первенстве. Эта игра стала последней официальной в карьере Шевченко.

После, в июле, ходили слухи, что Андрей продлит контракт с родным киевским «Динамо» или даже всплывёт в Китае или США, куда его могла бы перетянуть американская супруга. Но футболист решает иначе и делает всё красиво. Банально чувствуя, что организм уже не тянет, и не желая бросать тень на наследие великой карьеры, Шевченко объявляет об уходе из спорта.

Но всё-таки неприятное послевкусие возникло. Лучший бомбардир в истории украинской сборной неожиданно принял решение идти в политику. Видимо, Андрей, не принимая и не до конца понимая всей специфики этого дела в украинском пространстве, надеялся действительно стать полезным стране на новом поприще. Но проект Натальи Королевской не прошёл в Верховную Раду. На этом отношения Шевченко с политикой и закончились. Далее он сосредоточился на футболе.

Тренерская лицензия

Экс-капитану сборной сразу поступило предложение из федерации футбола Украины возглавить национальную команду. В массах это было воспринято противоречиво. Кто-то хотел видеть легенду в деле, кто-то считал это пиаром футбольных чиновников, а были и те, кто усмотрел во всём этом неуважение к более опытным специалистам, которые, в отличие от Шевченко, уже работали на тренерском мостике.

Но вопрос возвращения Шевченко в сборную в новой ипостаси отпал сам собой, когда Андрей дал понять, что для начала ему следует получить тренерскую лицензию. Этим он и занялся, отправившись на тренерские курсы. Хотя к тому времени Шевченко уже накопил огромный багаж знаний. Шутка ли, за годы карьеры Андрей успел поработать с такими топ-тренерами, как Валерий Лобановский, Карло Анчелотти и Жозе Моуринью. И это не считая других известных специалистов — таких как Альберто Дзаккерони, Фатих Терим, Чезаре Мальдини, Авраам Грант, Валерий Газзаев, Юрий Сёмин, Олег Блохин, Леонид Буряк. У каждого из них Шева наверняка почерпнул что-то ценное.

Ну а систематизировать весь свой опыт он смог на тренерских курсах, которые начались для него 1 апреля 2013 года. В ходе их прохождения он побывал на стажировке в «Милане» и «Челси» и осенью получил лицензию. Полученная категория А не позволяла работать главным тренером с командой элитных дивизионов, так что очень скоро Шевченко продолжил обучение, подав документы на PRO.

Весной 2015 года он сдал экзамен комиссии из ФФУ, во главе которой председательствовал ещё один экс-наставник Андрея Йожеф Сабо (это он руководил гостями в эпохальном матче Россия — Украина в 1999-м). После успешной защиты диплома Шевченко не стал раскрывать свои планы на будущее, заметив только, что не собирается копировать ни Лобановского, ни Моуринью.

«Я не собираюсь быть похожим на Лобановского, Моуринью или Анчелотти. Чтобы достичь успеха, нужно иметь свой стержень, свою философию. Но всё, что самое лучшее можно взять у этих тренеров, я возьму», — сказал украинец.

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Первое назначение

Ещё до завершения тренерских курсов слухи отправляли Андрея и в киевское «Динамо», и в «Милан» — главные команды его жизни. Вариант с россонери казался вполне реальным, ведь тогда в клубе активно экспериментировали, выбирая главного тренера из недавних звёзд команды. Но на тот момент миланцев возглавлял многолетний напарник Андрея в линии атаки Филиппо Индзаги, и подсиживать старого товарища украинец не стал.

Первую для себя должность в новом статусе Шевченко получил в феврале 2016-го. Исполком Федерации футбола Украины утвердил его на посту помощника главного тренера национальной команды Михаила Фоменко. Уже тогда это рассматривалась как предтеча скорой смены рулевого «жовто-блакитных». А затем было первенство Европы во Франции. Украина в одной группе с Германией, Польшей и Северной Ирландией не набрала ни одного очка и не забила ни одного гола. Фоменко, которого за ряд кадровых решений раскритиковали на родине, потерял своё место. И перед Шевченко открылась ясная перспектива работы со сборной.

Во главе сборной Украины

Практически сразу после завершения Евро Шевченко назначили главным тренером сборной Украины. Злые языки не забывали напоминать, что глава ФФУ Андрей Павелко является кумом Шевы. Не верящих в перспективы Шевченко-тренера было предостаточно. Все эти разговоры подкрепили кадровые решения нового рулевого, который не боялся экспериментировать и привлекал на сборы даже совсем зелёных мальчишек. Как бы то ни было, сам Андрей не особо обращал внимания на критику или неприкрытую лесть (по крайней мере, делал вид). Шевченко понимал, что в первую очередь важен будет результат.

Первый матч в роли главного тренера он провёл в квалификации ЧМ-2018. Украинцы на домашней арене принимали Исландию. Дебют Шевченко подпортил Коноплянка, который при счёте 1:1 не реализовал пенальти, и соперники разделили очки. Во втором туре украинцы были близки к тому, чтобы победить Турцию на выезде, но и эта встреча завершилась вничью — 2:2. Ну а в следующем матче отбора пришла и первая победа Шевченко-тренера. Его подопечные разгромили Косово (3:0). В целом в той квалификации Украина имела неплохие шансы пробиться на ЧМ в Россию. В матче последнего тура для выхода в плей-офф ей необходимо было обыгрывать хорватов. «Шашечные», пребывавшие в кризисе, решились уволить главного тренера. Такая эмоциональная встряска помогла балканцам победить в Киеве и выйти в плей-офф, а после — и в финальную стадию. Команда же Шевченко осталась на третьем месте и не попала на мировое первенство. Тем не менее первый отборочный цикл в исполнении молодого тренера нельзя было назвать провальным.

Во-первых, молодая команда в очень непростой группе до последнего имела шансы на выход на ЧМ. Во-вторых, в сборной совершенно поменялась атмосфера. Игроки стали более открытыми, в том числе в общении с прессой и болельщиками, в чём сразу почувствовалась европейская ментальность Шевченко, которая, наверное, прививалась им и подопечным. Кроме того, в украинской команде поубавилось скандалов. Если перед Евро-2016 вокруг жёлто-синих в основном была негативная атмосфера, то теперь всё было иначе, а в будущее можно было смотреть с оптимизмом.

Скептики предполагали, что во многом добротные результаты Шевченко на посту тренера сборной связаны не с его талантом, а с работой помощников. В первую очередь — бывшего ассистента Сергея Реброва в киевском «Динамо», Рауля Рианчо и Мауро Тассоти. Но в 2018 году Рианчо лишился места в сборной. По слухам, Шевченко не нравилось, что специалист пытался перетянуть одеяло на себя и чувствовал себя едва ли не главным. И что же? Без Рианчо игра украинской команды не развалилась, так что говорить о том, что Шевченко пожинал плоды чужой работы, было некорректно.

Осенью 2018 года Украина успешно выступила в первом розыгрыше Лиги наций. В одной группе с Чехией и Словакией команда досрочно завоевала первое место в группе и пробилась в Лигу А.

Уже в 2019 году она стартовала в отборе к Евро-2020. Украине снова не повезло со жребием. В компании с Португалией, Сербией, Литвой и Люксембургом рассчитывать на первое место было не так-то просто. Но парни Шевченко показали себя с наилучшей стороны. Выдержав в первом туре натиск в выездной игре с Португалией (0:0), они в дальнейшем одержали шесть побед подряд (в том числе дома над Португалией) и добыли путёвку на Евро-2020 досрочно.

В непростом 2020 году Украина выступала в мощнейшей группе Лиги наций. В соперниках у команды были испанцы, немцы и швейцарцы. Совсем уж неудачные матчи сменялись и очень неплохими (к примеру, запомнилась победа над Испанией). Но закрепиться в Лиге А у жёлто-синих не получилось. Из-за вспышки коронавируса им не удалось провести решающий матч со Швейцарией, а техническое поражение привело к понижению в классе. К слову, в том же 2020 году сборная потерпела крупнейшее поражение в истории, уступив в товарняке французам — 1:7.

Как бы то ни было, авторитет Шевченко уже был непоколебим и речи о смене наставника сборной даже не было. В 2021 году команда начала путь в квалификации к ЧМ-2022, там всё пока складывается непросто, но к решению этой задачи Шевченко вернётся уже после Евро. Судя по товарищеским матчам, молодому специалисту удалось вывести подопечных на пик к старту турнира. Посмотрим, установит ли он новую историческую планку для следующих поколений. Ведь если Шевченко удастся вывести команду в 1/8 финала турнира, он точно войдёт в историю и как тренер. Прежде Украина никогда не преодолевала групповой этап на континентальном первенстве.

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Что будет после?

Этот вопрос уже беспокоит многих. Конечно, от Украины уже сейчас ждут выхода из группы: Австрия и Северная Македония выглядят вполне посильными соперниками. Если сборная провалится, возможно, в Украинской ассоциации футбола и задумаются о прекращении сотрудничества с Шевченко. Если же результат будет удовлетворительным, то в УАФ сделают всё возможное, чтобы сохранить его на посту.

Сделать это будет непросто. О Шевченко снова и снова вспоминают в Италии. Да и сам Андрей говорил, что мечтает когда-то вернуться в «Милан». Ранее преемник Шевы в сборной читался легко. Кандидатом на пост главного тренера называли многолетнего партнёра Андрея в линии атаки киевского «Динамо» Сергея Реброва, который также построил успешную карьеру тренера. Но тот недавно подписал контракт с «Аль-Айном» из ОАЭ. Потому реальных претендентов на пост главного в сборной нет, и, если Шевченко будет успешен на предстоящем Евро, Павелко и УАФ придётся потрудиться, чтобы сохранить Андрея для страны, так как спрос на услуги уже несомненно классного тренера вырастет в разы. Успех на континентальном первенстве позволит Андрею сделать тот маленький шажок, который отделяет его от статуса топ-тренера.

Но даже сейчас, в свои 44 года, он занимает второе место по количеству матчей во главе сборной Украины (47). Больше только у Олега Блохина, который руководил национальной командой дважды (64). Шевченко также занимает второе место вслед за тем же Блохиным по времени, проведённому во главе сборной (в июле будет 60 месяцев, у Блохина — 68). С учётом этого уже можно констатировать, что Шевченко зарекомендовал себя значимой фигурой в украинском футболе не только как игрок, но и как тренер.