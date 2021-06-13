«Они всё-таки встали на колени, но после матча». На Украине радуются провалу России

Сборная Бельгии разгромила Россию и вышла на первое место в группе. Теперь команде Станислава Черчесова обязательно нужно брать очки в двух оставшихся встречах, чтобы не повторить сценарий Евро-2016. Естественно, что соседи-украинцы не прошли мимо лёгкой победы бельгийцев и провала нашей команды. Полистали страницы местных СМИ.
UA-Футбол: «Россия закономерно на дне»
Популярный украинский портал подвёл итоги второго дня Евро-2020, озаглавив текст: «Россия закономерно на дне, драма Дании, мировая Швейцарии и Уэльса. Итоги второго дня Евро-2020».
«…В другом матче группы Россия закономерно проиграла Бельгии и опустилась на дно турнирной таблицы. Более того, из того, что мы видели сейчас, Россия — худшая команда турнира», — утверждает автор. Также новостной сайт подколол российскую сборную — «Чужая форма мозолит, а сами — голые».
@huligan (Черновцы): «Лукаку поздравил всех с Днём России».
@Їжак Сергій (Маріуполь): «Бельгийцы молодцы, но лениво… Могли бы немного больше побегать, а не ходить пешком, чтобы люди во Львове смогли больше халявного пива выпить. Датчане и финны, берите пример с бельгийцев и поддержите их почин».
@DK с 6 лет (Киев): «Ну и какой расистский придурок говорил, что они обыграют Украину 10:0?»
@oda1979 (Запорожье): «Раша без мельдония никак. Уровень игры ниже плинтуса. И это при том, что бельгийцы и в первом тайме особо не упирались, а во втором вообще играть бросили».
@Horus (Днепропетровск): «Потратили все силы на обсуждение формы СБУ».
Sport.ua: «Три очка без особых усилий. Бельгия разгромила Россию в Санкт-Петербурге»
Украинское издание Sport.ua отметило лёгкую победу сборной Бельгии, а читатели выразили своё мнение касательно поражения России. Под материалом «Три очка без особых усилий. Бельгия разгромила Россию в Санкт-Петербурге» предсказуемо много злорадных комментариев — отобрали приличные.
@Mr.Budd: «Ну это не так важно, как форма сборной Украины».
@Sauron: «Это были не футболисты. Футболки сборной можно купить в любом фан-шопе!»
@Евгений Кедров: «А ещё не хотели на колени становиться».
@Viktor Krichevskii: «Бельгия не заметила Россию в Питере».
Football.ua: «Бельгия на классе разобралась с Россией»
Центральный футбольный сайт Украины отметил высокий класс игроков сборной Бельгии. «Бельгия с радостью подхватила собственный атакующий ритм, постепенно продавливая центральную зону соперников, которая была больше похожа на проходной двор в этом поединке. Шутка ли, но болельщикам по всей Украине могли изрядно повысить концентрацию алкоголя в крови Дендонкер и Торган Азар, если бы воспользовались своими моментами при ударах с близкой дистанции, которые для них бережно создавал Ромелу Лукаку», — поддел журналист российскую сборную.
@f-9: «У движения BLM не может быть претензий к сбродной России. Они всё-таки встали на колени, но после матча».
Перспективний юніор: «Россия обязана занять четвёртое место, а все россияне обязаны потом наблюдать за 1/8 финала и дальнейшим ходом сборной Украины по турниру. Героям слава!»
@Александр: «Штаб-квартира НАТО как раз расположена в Бельгии. Совпадение? Не думаю».
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