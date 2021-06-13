Жена Эриксена пережила страшные минуты. Рвалась на поле к мужу, но капитан её не пускал

Спасение жизни Кристиана Эриксена уже сейчас можно назвать главным событием Евро-2020. Датский футболист оказался на волосок от смерти на глазах у миллионов человек. Следить за происходящим было жутко, а когда показали заплаканную жену футболиста — стало совсем не по себе.

Сабрина Квист Йенсен поддерживала супруга Кристиана на стадионе. Как только случилось страшное, девушка в панике бросилась к кромке поля. До места реанимации её не пустили игроки датской команды. Пока медицинская бригада возвращала Эриксена к жизни, Сабрина плакала в нескольких десятках метров. Девушку по очереди утешали голкипер Каспер Шмейхель и капитан сборной Кристиан Кьер. Второй, кстати, стал героем дня: одним из первых прибежал к Эриксену после падения: сначала проверил, не проглотил ли футболист язык, оценил ситуацию и срочно дал отмашку врачам.

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Сабрина — нетипичная жена футболиста. Не ведёт соцсети, зато любит активный отдых

Запрос «жена Эриксена» сразу стал популярным в поисковиках. Болельщики и не только заинтересовались: кто она, откуда? На самом деле информации о ней немного.

Сабрина родом из датского Томмерупа — это в часе езды от родного города Эриксена. Кристиан и Сабрина — ровесники, познакомились в подростковом возрасте, и с годами, как пишут датские СМИ, их дружба и взаимная симпатия переросли в настоящую любовь. Начали встречаться в 2012 году, но спустя год после начала отношений Эриксен подписал контракт с лондонским «Тоттенхэмом» и переехал в Англию. Девушка осталась в Дании заканчивать учёбу на парикмахера. На родине Сабрина пробовала силы в качестве модели, но ни моделью, ни парикмахером в итоге не стала — после учёбы переехала к Эриксену в Лондон и стала трудиться в компании по производству одежды.

Сабрина — нетипичная жена футболиста. У неё самый обычный профиль в фейсбуке, нет странички в «Твиттере», а в «Инстаграме» закрытый аккаунт, где всего 293 подписчика. Девушка предпочитает держаться в тени и неохотно делится подробностями личной жизни. Заглянем в «инстаграм» Эриксена.

Кристиан и Сабрина предпочитают активный отдых: катаются на верблюдах, поднимаются в горы, посещают сафари в Африке.

Пара избегает тусовок, предпочитает тихие прогулки с друзьями, дружат семьями с Гарри Кейном. Бывший одноклубник не остался в стороне, как и многие футболисты, выразил слова поддержки Эриксену.

Ребята любят живую музыку: неоднократно были замечены на концертах Бруно Марса и Major Lazor.

«Я хотел бы чаще бывать в городе со своей девушкой и друзьями, но это не подходит для жизни игрока АПЛ, — говорил Эриксен в интервью Daily Mail. — Конечно, моей девушке тяжело из-за этого. Чтобы классно играть каждые три-четыре дня, вы должны постоянно заниматься собой: морально и физически».

Но на посещение торжественного ужина с королевой Дании Маргрете II время найдётся всегда.

Рождение детей

В 2017 году пара выложила трогательную фотографию, на которой они показывают снимок-УЗИ своего малыша.

В 2018-м у них родился сын Альфред, а спустя год — дочка.

Фейковый скандал

Пару Кристиана и Сабрины называют одной из самых незаметных в мировом футболе. Но однажды семья попала в неприятный скандал. В 2019 году в английских СМИ появились слухи, будто одноклубник Кристиана Эриксена переспал с девушкой датчанина: «Сабрина оказалась неверна своему возлюбленному, переспав с женатым защитником «Тоттенхэма» Яном Вертонгеном», — писали в газетах.

Однако оба футболиста утверждают, что это фейки. Эриксен одним словом описал ситуацию: «Чушь». Вертонген опубликовал твит с серией смайлов, поддержав послание Эриксена.

***

Эриксен редко выкладывает семейные фотографии. Последняя была опубликована 30 декабря 2020-го.

Очень хочется снова увидеть эти счастливые лица. В ближайшее время.