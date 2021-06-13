Кирилл Хаит сравнивает, как у нас относятся к своей сборной — и как ещё можно к ней относиться.

ОК, сборная России провалилась с Бельгией. Но и те, кто сидит на диване, провалились тоже

Начну с того, что мне очень не понравилось, как играла сборная России. Это важно проговорить, чтобы в комментариях не предполагали, что текст проплачен в РФС. Хотя чёрт с ним, предполагайте. Так вот, игра мне не понравилась. И в целом и — особенно — в некоторых деталях. Тактику матча разобрал коллега Михаил Гончаров, а парой деталей я всё-таки поделюсь для примера.

Эпизод с первым голом — редкий пример сразу тройной индивидуальной ошибки. Если бы Семёнов не трогал мяч, эпизод бы сразу закончился офсайдом. То есть сначала он принял неверное решение. Потом не смог выбить мяч — то есть допустил техническую ошибку. И наконец после этого, вместо того чтобы пытаться её исправить, он поднял руку и обратился к судье — хотя мог бы и заблокировать удар. Ну хотя бы попытаться. Эта третья ошибка, на мой субъективный взгляд, самая грубая. Она говорит о фундаментально ошибочной установке избегать ответственности, вместо того чтобы принимать её.

На этом фоне Шунин выглядит ещё хорошо: он просто допустил техническую ошибку.

Ещё не понравилась реакция команды на проблемы по ходу первого тайма. Всё-таки от защитников и опорников в билд-апе ждёшь, что они будут использовать пространство, чтобы открываться под передачи — а не закрываться, выключая себя из игры. Это принципиально разные вещи. Казалось, что игроки боялись получить мяч.

В общем, не понравилось многое. Учитывая кадровые проблемы Бельгии и то, что Россия сама подарила соперникам удобный сценарий игры, можно сказать, что сборная провалилась в этом матче.

Но можно сказать и кое-что ещё.

Период трусливой игры в первом тайме мог привести и к худшим последствиям, но после перерыва Россия заиграла уже по-другому. С новой схемой включился высокий прессинг, периодический, но с хорошим таймингом, заработал и контрпрессинг. Бельгии было трудно выходить из обороны, а Россия, играя высоко, почти не допускала контратак и возвращала мяч на чужой половине. Эпизод, когда Лукаку забил третий гол на 90-й минуте, был первой опасной атакой Бельгии за весь тайм — но и у России были хорошие подходы. Несмотря на две вынужденные замены в первом тайме, команда заиграла лучше. Кстати, главные лица в команде оценивают ситуацию объективно: Дзюба отметил ошибки и сказал, что было трудно вернуться после гола, а Черчесову не понравилось, как первый гол сказался на команде.

Итак, что мы имеем по факту. Матч с сильнейшей на данный момент командой в мире по рейтингу ФИФА. Две грубые индивидуальные ошибки, которые привели к двум голам. Провальный первый тайм, но работу над ошибками в перерыве и достойную игру во втором тайме, которая тем не менее не дала результата.

А что мы имеем в комментариях и соцсетях?

Если пройтись по комментариям к новостям на «Чемпионате» по тегу «Сборная России», то складывается ощущение, что тут все привыкли к большим победам. Сборную и тренера уничтожают — и даже не то чтобы с серьёзными аргументами.

Под новостью с извинениями за игру от Баринова самый заплюсованный комментарий — шутка на тему того, что Баринову лучше извиниться за тренера, который поставил его в защиту. Хотя Баринов, кхм, играл в полузащите. Но какая разница? Судя по количеству людей, которые поддержали этот комментарий, защитник и полузащитник — это одно и то же, конечно, все эти люди лучше разбираются в футболе, чем «усатый таракан».

Под комментарием тренера сборной Бельгии Мартинеса, где он отметил тактическую подготовку России, вообще мало пишут, но заплюсованы шутки о том, как трудно ему было сказать это и не рассмеяться. Хотя Мартинес не говорил комплименты для галочки, он просто описывал работу своего штаба, который, готовясь к матчу с Россией, считал её достоинством хорошую организацию.

Но что там этот Мартинес понимает, да?

Под всеми новостями с пресс-конференции Черчесова в комментариях просто праздник. Ещё один праздник — у Семёнова. Обоих оскорбляют, ну и выгоняют из сборной вообще всех, от тренера до игроков. Логично, у нас же сборная мира в резерве. И европейские топ-тренеры без работы сидят — все только и ждут назначения в сборную России, это же лучшая работа в мире.

В соцсетях — тоже праздник. Правда, своеобразный: в топ «Твиттера» попал один человек из сборной России, и это не Семёнов, не Шунин и даже не Черчесов, а почему-то Дзюба. Стоп, а за что Дзюба-то? Дзюба цеплялся за мяч, несколько раз хорошо скидывал на набегавших партнёров. Он тоже провёл слабый матч, но он уж точно не антигерой. Но нет. Бельгии не забил — иди нафиг.

Минуточку. Это всё-таки была Бельгия. Россия может обыграть её, если проведёт матч всей жизни. Может проиграть с разницей в один-два гола, если проведёт обычный, ну и может отлететь в неудачный день. День был максимально неудачный. Что теперь, всех разогнать? После прошлого Евро уже разгоняли.

Слушайте, а может кому-то пора пойти болеть за сборную Бразилии? А, я забыл, они тоже в последнее время как-то не особо выигрывают. Ну, можно найти кого-то, кто выигрывает сейчас. Болеть за них.

Либо есть другой вариант. Дело в том, что когда ты болеешь за среднюю команду — немного глупо поддерживать её только за результат.

На чемпионате мира в России все были в восторге от болельщиков сборной Исландии и их боевых кличей. Всем понравились позитивные датчане и немного безумные перуанцы. Хочу напомнить: все они болеют не за топ-сборные. Это ключевой момент.

Качество команды и качество её болельщиков никак не связаны.

Представьте, как исландцы встают стеной и хором орут своим: «Идите нафиг!» после поражения. Не получается? Так это потому, что они одинаково поют после побед и после поражений. Представьте, что датские ролиганы после ошибки Шмейхеля (а он же пропустил под рукой, а Дания из-за этого проиграла) пишут в комментариях, что этот бездарь — протеже тренера, и вообще, шёл бы он к себе в «Лестер». Нет, тоже не получается.

Вообще есть определённая закономерность: лучшие болельщики, самые известные, у которых появляется своя субкультура, — они редко болеют за лучшие команды. За хорошие — да, но не лучшие. Самые громкие фаны в Европе — у «Галатасарая», но это далеко не сильнейший в Европе клуб. «Боруссия» Д постоянно финиширует ниже «Баварии», но у её поклонников самый крутой в Бундеслиге перформанс. Более того, великая песня You'll Never Walk Alone стала великой не потому, что её спели после победы над «Барселоной», а потому, что её постоянно пели и до этого, даже в самые тёмные для клуба времена. Всегда.

Во втором тайме матча с Бельгией стадион несколько раз зарядил «Россия! Россия!». Ну, хотя бы не освистали, но 26 тыс. человек могли дать и чуть больше поддержки. Не дали — наверное, даже не потому, что не хотели, а потому что культуру боления надо развивать и улучшать так же, как и игру команды.

Так, пора и в этом материале переходить от критики к конструктиву. Вот принцип: «Наши облажались, но мы всё равно их поддерживаем». Кажется, что сама концепция пока не всем понятна, но здесь нет и 10 слов, можно разобраться.

Ещё раз, это важно запомнить: «Наши облажались, но мы всё равно их поддерживаем». Это не только способ сберечь нервы, когда болеешь за среднюю команду. Но и способ стать чем-то большим. Вы же не думаете, что исландцы добились такой синхронности от своего «Ху!» с первой попытки? Это процесс.

Можно несколько раз прокричать «Россия! Россия» — а можно превратить это в ритм всей игры. Чтобы игроки не забывали ни на секунду.

Можно выводить в топ комментарий «Семёнов — конченный» (орфография автора сохранена), а можно написать что-то вроде такого: «У Семёнова в карьере до сих пор не было даже матчей в еврокубках, и он, видимо, переволновался, вот и подставил команду — жаль парня, но по крайней мере, он этот опыт уже получил, хуже уже не будет, давайте поддержим, может, он соберётся и оставшиеся матчи проведёт без ошибок». Есть разница?

Можно постить фото Дзюбы, подтягивающего трусы, а можно и вспомнить момент, как он в обороне отборолся с Лукаку. Это тоже было эпично.

И так далее. Думаю, принцип уже понятен. Критика важна, но весь спектр отношения к сборной не должен и не может быть негативным. Это, кстати, касается и лидеров мнений, и всевозможных экспертов. Сейчас диапазон — от аргументированной критики за слабую игру до истерического хейта и воинствующего невежества. Почему, только потому, что команда плохо сыграла?

Повторюсь, мы не Бразилия и не «Реал». Болеть за результат — глупо. А если научиться поддерживать команду независимо от результата, то, во-первых, это красиво и станет дополнительным приятным моментом в жизни. Работает это так: «Да, футболисты подвели, зато я не подвёл, я поддерживал до конца и горжусь собой». А во-вторых… ну мало ли, вдруг это даст неожиданный эффект? Как у сборной Исландии.

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