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Чемпионат Европы по футболу — 2021: расписание матчей четвёртого дня, где смотреть онлайн

Евро-2020. День четвёртый. Дзюба в Питере не забил, сможет ли отличиться Левандовски?
Андрей Шитихин
Расписание матчей четвёртого дня Евро-2020
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Санкт-Петербург вновь будет в центре событий в очередной день чемпионата Европы. Без сборной России, но с главным бомбардиром континента.
Календарь Евро-2020
Турнирная таблица Евро-2020

Возвращение через 23 года

Для сборной Шотландии Евро-2020 – первый крупный турнир с 1998 года. Команда Стива Кларка пробилась на главный турнир года через Лигу наций, по пенальти одолев в стыках сначала сборную Израиля, а потом команду Сербии. Для шотландцев возвращение на крупные турниры случится в матче с командой Чехии, которая континентальные чемпионаты не пропускала с 1996 года. Именно эта встреча откроет очередной игровой день турнира.

Соперники играли в одной группе Лиги наций, и повышение в классе заработали чехи, но обе очных встречи остались за шотландцами. Они вообще являются для чешской сборной неудобными соперниками, выиграв три последних матча. Обе команды считаются аутсайдерами группы D, в которой выступают ещё сборные Англии и Хорватии. Но предстартовые расклады часто оказываются неверными. То, что матч пройдёт в Глазго – фактор в пользу шотландцев.

Главный забивала в Санкт-Петербурге

Второй матч на «Газпром Арене» состоится уже без сборной России, но с участием лучшего бомбардира (а по мнению многих – лучшего игрока) Европы последних лет Роберта Левандовски. Сборная Польши во главе со своим лидером сыграет с командой Словакии в стартовой игре группы Е. Капитан сборной России Артём Дзюба в первом матче в Санкт-Петербурге отличиться не смог. Сможет ли это сделать Левандовский?

10 вундеркиндов, которые могут выстрелить на Евро-2020. Самому юному — всего 17 лет! 10 вундеркиндов, которые могут выстрелить на Евро-2020. Самому юному — всего 17 лет!

Поляков на Евро-2020 привёз новый тренер – португалец Паулу Соуза. Впрочем, Штефан Таркович, рулевой сборной Словакии, также возглавил команду уже после того, как сборная пробилась на чемпионат Европы. И оба уже сыграли со сборной России. Словаки в матче отбора победили россиян, а поляки в товарищеском матче сыграли вничью. Для обоих тренеров это первый крупный турнир в карьере во главе сборных.

Испания против «русской» Швеции

Ещё в одном матче группы Е сборная Испании в Бильбао примет команду Швеции. Испанцы отличились тем, что в составе нет ни одного игрока мадридского «Реала», а перед стартовым матчем Евро-2020 лишились (временно) ещё и Серхио Бускетса с Диего Льоренте, которые отправились на карантин из-за ковида. Команда Луиса Энрике, значительно обновившего состав, будет фаворитом в матче со сборной, в которой играют сразу несколько футболистов, либо выступающих в Российской Премьер-Лиге, либо выступавших в нашем чемпионате.

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За шведов на чемпионате Европы из-за травмы не сыграет Златан Ибрагимович, но зато в заявке – Джордан Ларссон, Маркус Берг, Андреас Гранквист, Виктор Классон, Кристофер Олссон. Соперники недавно играли между собой в отборочной группе Евро-2020. Итог – крупная победа испанцев и ничья.

Евро-2020. 14 июня. Понедельник
Расписание матчей четвёртого дня

16:00. Группа D. Шотландия – Чехия («Матч ТВ»)
19:00. Группа Е. Польша – Словакия («Матч ТВ»)
22:00. Группа Е. Испания – Швеция (Первый канал).

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