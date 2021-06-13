«У нас вообще свободная страна?» Что осталось за кадром игры сборной России

Из-за коронавируса чемпионат Европы проходит с ограничениями – стадион в Санкт-Петербурге на матче сборной России был заполнен лишь на половину. Болельщикам предложили альтернативу – массовый просмотр матча в фан-зоне на Конюшенной площади. Для тех, кто попал, всё сложилось удачно (кроме счёта в игре), но попасть внутрь было сложно.

Ещё за полтора часа до матча очередь в фан-зону была около 200 метров – люди ждали возможности пройти внутрь по часу. Организаторы старались направить всех к другим входам, но тщетно. В итоге за 40 минут вход в пришлось закрыть – из-за санитарных ограничений больше пяти тысяч человек впустить было невозможно.

Серьёзная ошибка организаторов – об ограничении по количеству зрителей почти никто не знал. Да, в официальном приложении чемпионата эта информация есть, но только в разделе часто задаваемых вопросов. Рядом с фан-зоной никаких стендов с крупными надписями «Мы вас не пустим, если будет больше пяти тысяч человек» просто нет – а они не помешали бы. В итоге больше ста болельщиков просили полицию допустить их внутрь. Но тщетно.

Сначала люди пытались взять хитростью: «Пустите нас в туалет!» (он находился на ограждённой территории) – но туалет быстро закрыли. Тогда болельщики попытались призвать к совести полицейских и организаторов: «У нас вообще свободная страна? Почему нельзя болеть за Россию?» Полиция в ответ старались реагировать спокойно, но держаться было сложно. В какой-то момент один из болельщиков начал просить организаторов «ещё и ещё раз» сообщать о закрытии фан-зоны и ОМОНовец вскипел: «Ты что, издеваешься, шутник?!» «Шутник» после разговора с полицией чуть успокоился, а люди стали придумывать новые способы пробраться внутрь.

И придумали! Полиция пропускала местных жителей по регистрации и резидентов отеля, находящихся на ограждённой территории. Но кроме отелей там были ещё и рестораны – и люди стали бронировать столики, а менеджеры заведений выходили встречать людей под свою ответственность. До ресторана большинство, конечно, не доходило – радуясь, что получилось обмануть систему, болельщики шли в фан-зону.

По-настоящему страшно за болельщиков стало лишь в один момент: кто-то в шутку крикнул «да давайте снесём ограждения!» Наверное, в любой другой день человека, предложившего такую идею, быстро бы скрутили. А потом заявили, что он призывал к беспорядкам. Но то ли указания действовать жёстко во время Евро у полиции не было, то ли им просто было лень возиться с «ярым провокатором», но история, слава богу, ничем не закончилась: ограждения остались нетронутыми, а мужчине хватило серьёзного взгляда ОМОНовца, чтобы больше не шутить.

История, когда у нас кого-то куда-то не пускают, – достаточно типичная. Мы и так живём в эпоху ограничений, а тут ещё и ограничения коронавирусные. Но если смотреть на ситуацию в целом, то здравого смысла здесь ноль. Пробраться в фан-зону (которую закрыли после прохождения лимита в пять тысяч человек) пыталось максимум несколько сотен человек. Скорее всего, даже меньше – не все люди до конца ждали, что их пропустят. А теперь посмотрите, как выглядела площадь перед экраном, на котором показывали матч.

Вы видите на людях маски? Может, перчатки? Болельщики на фото соблюдают социальную дистанцию? Я тоже этого всего не вижу. И в чём же смысл не пускать пару сотен человек из-за коронавирусных ограничений, когда внутри на все эти ограничения и организаторам, и болельщикам плевать?

Вот так абсурдно и легко можно испортить людям праздник. Сначала – почти нигде доступно не сообщать об ограничениях. Потом закрыть вход и никого не пускать. А в итоге особо за соблюдением правил и не следить. Зачем это всё?