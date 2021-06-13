Болею на Евро за Украину. Потому что за футбол, а не политику

Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020, и ровно в 22:00 я постараюсь отложить дела и внимательно следить: как одна из моих любимых сборных поборется с голландцами.

Выбирать сборную, помимо России, поддерживать её на любом турнире – это же так нормально!

На улицах наших городов гуляют люди в формах Англии и Франции, фанаты испанской культуры, естественно, болеют за сборную, которую изящно называют Красной Фурией; плюс я знаю тех, кто всю жизнь за Нидерланды и не отступился даже в 2008 году.

С Украиной сложнее. По понятным причинам боление за эту сборную в нашей стране может казаться неуютным, грубым или даже постыдным. Чтобы не казалось, что этот текст пишет провокатор и революционер, я подобрал пять личных аргументов, чтобы объяснить: почему на Евро-2020 я буду за Украину и вообще почему мне симпатична эта сборная.

Сборная Украины за чемпионате мира 2006 года Фото: Martin Rose/Getty Images

1. Лично я политику и футбол не мешаю. Просто зачем? Как политическая карта Европы влияет на футболистов и их передвижения по полю, ещё не доказал ни один учёный. А ещё те, кто пытается соединить спорт и политику, только и хотят, чтобы мы обсуждали спорные границы или войну. Не дождётесь! Ваш план провалился.

Не обращаю внимания ни на слоганы на футболках, ни на кричащие взгляды некоторых футболистов – а значит, не подкармливаю футбольно-политическую индустрию. Те, кто творит глобальное зло, очень хотят, чтобы про них писали в газетах. Мой им ответ – полный игнор. То же самое и с политфутболом.

2. За сборную Украины я переживаю с ЧМ-2006. Наши туда не попали, и на турнире я болел за приятную мне команду: надевал во время матчей Украины жёлтые волосы и милановскую форму Шевченко. Уважающие себя дети не знают всей этой политики и выбирают искренне: мне правда нравился «Милан», а ещё дедушка на соседнем кресле очень болел за Украину, ведь там провёл детство и юность, даже ездил на матчи «Черноморца» с тарелкой макарон и куриных котлет.

Наконец, гол Шевченко сборной Туниса. Прорывы знакомого мне по российскому чемпионату Калиниченко. Харизматичные движения Шовковского в серии пенальти со Швейцарией. Слёзы Гусева после поражения будущим чемпионам мира. Да просто синяя форма, в которой хотелось пинать мяч, но которой я почему-то не находил.

3. Снова о личном. Став старше, я побывал на родине моей семьи. Влюбился в уютные восточные городки, проникся харьковским «Металлистом» после экскурсии по стадиону и отметил для себя нападающего Марко Девича: невысокого, но техничного; забивающего головой; быстро перебирающего ногами; такого чуть менее габаритного Олича.

Марко Девич Фото: Christopher Lee/Getty Images

И в 2012 году, стоя на фан-зоне в Варшаве вместе с украинскими болельщиками, я поднимал руки вверх, потому что заводящий командовал: «Кто не поднимет, тот не считает, что отменивший гол Марко судья, мягко говоря, не лучший на планете человек».

Несправедливость на домашнем чемпионате Европы + дружная поддержка украинцев + драма моего любимого игрока той сборной = симпатия к сборной Украины стала только сильнее.

4. Потом случился 2014 год. Думаете, я стал хуже относиться к сборной Украины? Только лучше, потому что стало проще отделить футбол от политики. Точно ли проще и не ошибся ли я? Именно что проще! Закрывая руками всё грустное и политическое, я видел только футбол: коренастого и лысеющего форварда Зозулю; полный «Олимпийский» стадион в Киеве, откуда мне до сих пор очень хочется посмотреть футбол; молодых и талантливых Ярмоленко и Коноплянку.

Когда я жил в Испании и работал на матчах «Валенсии», Коноплянка с удовольствием ответил на мои вопросы на русском языке; а я предложил фанатам «Севильи» спеть песню во имя украинца: «Коноплянка, лололо».

Приятные же воспоминания!

Фото: РИА Новости

5. Наконец, лидер нынешней сборной Зинченко начинал с любительской лиги московского района Митино, где я провёл много счастливых детских дней, занял девятое место на теннисном турнире и куда приезжаю в очень хлебосольные гости до сих пор. Смотрю на Зинченко в матчах за «Сити» или на Евро – представляю, как он бродил с сумкой где-то в районе Пятницкого шоссе, когда там ещё не построили метро. Хотя там он мог никогда не бродить, а вместо сумки носил рюкзак.

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В комментариях вы можете напомнить, что в сборную Украины не вызывают тех, кто играет в футбол в России. Что даже УЕФА попросил убрать с формы нескромную фразу про «героев». Но разве это про футбол? Совсем нет.

Многие из этих пяти пунктов максимально личные. Я мог расти не в Митине, а в Чертанове; а моя родня – не в Харькове, а в Бобруйске. Но что-то мне подсказывает, что даже без этих пересечений мне бы нравилась сборная в ярко-жёлтой форме, с тренером – кумиром детства, и футболистами, которые поймут мою речь без переводчика.

Так что, Украина, удачи! И давайте проходить как можно дальше. Полуфинал Россия – Украина ещё никто не отменял.