«Он был мёртв». Эриксен пережил клиническую смерть

Накануне главной темой для переживаний на Евро-2020 стала отнюдь не игра сборной России с Бельгией. Весь мир молился за здоровье Кристиана Эриксена. Полузащитник сборной Дании потерял сознание на поле во время первого тайма матча с Финляндией. Встреча была прервана, а футболисты Дании помогли унести Эриксена с поля. Позже стало известно, что состояние Кристиана стабилизировалось, и болельщики на стадионе стали скандировать фамилию полузащитника датчан.

Состояние Эриксена стабильное, а игроки и персонал сборной Дании получили психологическую помощь после инцидента

Сегодня датская футбольная ассоциация сообщила о состоянии полузащитника, который пережил остановку сердца:

— Этим утром мы разговаривали с Кристианом Эриксеном, который передал привет партнёрам по команде. Его состояние остаётся стабильным, но он всё ещё находится в больнице для дальнейшего обследования. Игроки и персонал национальной сборной получили психологическую помощь и будут продолжать бороться на турнире плечом к плечу после вчерашнего инцидента. Мы благодарим всех за слова поддержки Кристиану Эриксену – фанатов, игроков, королевские семьи Дании и Англии, представителей международных ассоциаций, клубов и остальных. Мы призываем всех присылать свои пожелания, адресованные датской футбольной ассоциации, которые будут переданы лично Кристиану и его семье.

— Эриксен был мёртв, – признался врач сборной Дании Мортен Боесен. – У него остановилось сердце. Я не знаю, как нам удалось спасти его. Это произошло очень быстро. Не могу объяснить причину произошедшего, мы не знаем, что ответить.

«В большинстве случаев смерть из клинической переходит в биологическую»

«Чемпионат» связался с бывшим врачом московского «Спартака» Михаилом Вартапетовым. Он много лет проработал не только в футбольной команде, но и в составе реанимацинной бригады скорой помощи:



— Начнём с того, что по мировой статистике, к сожалению, подобное происходит не так уж редко. Наиболее резонансные случаи, которые возникают на турнирах такого уровня, привлекают внимание. Людям кажется, что это участилось. К сожалению, в большинстве случаев, смерть из клинической переходит в биологическую, когда спасти человека уже невозможно.



Говоря про случай Эриксена, стоит отметить, что великолепно сработала вся медицинская бригада, начиная с врача команды и заканчивая медицинской службой стадиона. Они сделали всё абсолютно правильно. Для этого и существуют определённые требования УЕФА: минимальное медицинское оснащение, наличие врача-реаниматолога у кромки поля. Все требования, как мы видим, были выполнены. Датчане всё сделали квалифицированно и грамотно. Это я говорю даже не как спортивный врач, а как человек, много лет проработавший в составе реанимационной бригады скорой помощи.

— Что могло стать причиной случившегося?

— Не хотелось бы гадать на кофейной гуще, нет всей медицинской документации перед глазами. Если доктор команды утверждает, что это была остановка сердца, даже использовался дефибриллятор, тогда мы однозначно говорим, что Эриксен перенёс клиническую смерть. Судя по всем отчётам, реанимация заняла не более 10-15 минут. В это время проводилась искусственная вентиляция лёгких. На одной из фотографий я видел мешок Амбу (устройство для искусственной вентиляции лёгких) в руках у спасателей. Скорее всего, была проведена интубация или вентиляция проводилась через маску. Это не столь важно. Наверняка проводился закрытый массаж сердца.

Причины могут быть разные, начиная от скрытой инфекции и заканчивая дилатационной кардиомиопатией (нарушение функционирования миокарда, приводящее к сердечной недостаточности. — Прим. «Чемпионата»), которая в большинстве случаев приводит к необратимым изменениям. Видимо, в этом случае, мы имеем дело с остановкой сердца, пока ещё непонятного происхождения.

Эриксен ещё сможет вернуться в профессиональный спорт, если реанимация была быстрой

— Для реаниматолога после успешно проведённой реанимации всегда встаёт вопрос: насколько пострадал мозг? Если мозг находился в состоянии длительной гипоксии (например, более пяти минут), то тогда может развиться постреанимационный синдром, когда часть клеток головного мозга претерпела необратимые изменения. Если в данном случае реанимация была очень быстрой, эффективной и успешной, то, надеюсь, ничего подобного не произошло, и Эриксен сможет вернуться в профессионый футбол. О времени возвращения сказать сложно: от нескольких дней до нескольких месяцев. Всё будет зависеть от результатов дальнейшего обследования. Только после него врачи могут дать допуск или ограничить в физических нагрузках.

— Много вопросов по поводу отсутствия на поле реанимобиля. Был ли он нужен в этой ситуации?

— Вопрос организационной логистики. Его и не должно быть на поле, потому что немедленно была начата реанимация. Судя по всему, она проводилась квалифицированно и в полном объёме. Прерывать её ради того, чтобы переложить на носилки и в машину скорой, значит, нарушить цикл реанимационных мероприятий. После того, как Эриксен пришёл в сознание, у него появилось кровообращение и самостоятельное дыхание, тогда и встаёт вопрос о транспортировке. Но опять же, выезжать для этого машине скорой помощи необязательно, потому что есть носилки, помощники, которые могут переместить пострадавшего в определённую точку. У меня нет никаких сомнений, что на стадионе всё было организовано правильно, машины, наверняка, имелись в наличии. Просто не было необходимости, это было бы потерей времени.

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Хочется верить, что у Эриксена всё будет хорошо. Прежде всего, со здоровьем, а потом и с возвращением в спорт.