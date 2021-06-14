Украинцы начали как наши – с трёх пропущенных мячей и поражения. Но сыграли веселее!

Целую неделю мы обсуждали форму сборной Украины на Евро-2020. Украинская федерация официально придала футбольный статус лозунгам «Слава Украине!» и «Героям слава!» и добилась того, чтобы играть в футболках с Крымом на карте. Как утверждал глава УАФ Андрей Павелко, эта экипировка будет вдохновлять спортсменов на новые победы. И вот наконец-то настал момент доказать на поле, что содержание игры соответствует форме команды Андрея Шевченко, а футболисты действительно готовы прославлять Украину. В первом туре чемпионата Европы наших соседей ждали Нидерланды.

Первые минуты игры на арене Йохана Круиффа – скорость, скорость и ещё раз скорость! Команда Франка де Бура очень хотела забить быстрый гол, сделала акцент на то, чтобы доставлять мяч за спины защитникам сборной Украины. Команда Шевченко приняла открытый футбол и смело контратаковала в пять-шесть человек. Так что игра захватила с самого начала. Нидерланды, безусловно, создавали более опасные моменты, но где-то хозяевам не повезло, а в каких-то моментах блестяще играл голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан, усадивший на скамейку запасных опытного Андрея Пятова.

Потом, когда эмоций стало чуть-чуть меньше, игра в большей степени перешла в позиционное русло. Мяч в основном контролировали Нидерланды (60% владения до перерыва), которые создавали в атаке пять каналов против квартета защитников. Центрфорвард Вегорст и имевшие свободные роли Депай с Вейналдумом перегружали опорную зону украинцев, а «крайки» в 5-2-1-2 Дюмфрис и ван Анхольт делали предложения на флангах. С другой стороны, «оранжевые» не всегда правильно действовали при переходах из атаки в оборону, благодаря чему команда Шевченко организовала несколько хороших контрвыпадов.

За один только первый тайм голландцы пробили больше, чем сборная Бельгии за весь матч с Россией – 10 раз (в створ – 3). Гости ответили четырьмя ударами (в створ – 2). Исходя из логики игры, эти 45 минут должна была выигрывать команда де Бура, однако синие героически обороняли украинские ворота и удержали нулевую ничью.

После перерыва сборная Нидерландов заиграла немного по-другому. Хозяева сели глубже, чтобы выманить на себя противника и обеспечить пространство для атак с ходу. План тренерского штаба «оранжевых» сработал – они открыли счёт уже на 52-й минуте. Голландцы перегрузили правую сторону, которую вообще использовали в этом матче активнее, чем левую, а Марлос и Виталий Миколенко безобразно сыграли при обороне. В результате Жоржиньо Вейналдум свободно забивал с подбора.

Вслед за первым голом сборная Украины получила и второй. В этом эпизоде опять крайне неудачно действовал Миколенко, даже с поправкой на преимущество голландца в физических качествах. Ни фола, ни офсайда не было, что и подтвердила система VAR.

Фото: Olaf Kraak/Getty Images

После такого шокирующего отрезка команде Шевченко ничего не оставалось, кроме как спасать игру на характере. Соперник-то, несмотря на громкое имя, не из топовых. Сегодняшние Нидерланды далеко не Бельгия, а де Бур как тренер – не Роберто Мартинес. Вот только звёзды сборной Украины как-то потерялись. В тяжёлую минуту сборную потащил Андрей Ярмоленко. Уроженец Ленинграда забил шикарный мяч благодаря индивидуальным действиям: смещение под удар с левой и сам выстрел в «девятку» – красота! Гол Ярмоленко вернул украинцев в игру. Всего через четыре минуты вдохновлённые успехом гости сравняли счёт. Роман Яремчук, конечно, молодец, но построение голландцев в обороне на стандарте – гимн анархии.

Сборная Украины получила реальный шанс не только не проиграть, а победить! Тем не менее «оранжевые» всё-таки дожали гостей и без помощи Квинси Промеса, который не попал в заявку на матч. Как и в финале Лиги чемпионов, всё решила ошибка Александра Зинченко: на этот раз экс-игрок «Уфы» проиграл на стандарте дуэль Дюмфрису. Нидерланды во втором тайме тоже перебили команду Шевченко – 5:3 (в створ – 4:3). Так что их победа справедливая, а украинцам придётся добывать славу в других матчах.