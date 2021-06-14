Главные трансферы недели в РПЛ. Пока сборная на Евро, клубы укрепляют составы

Неделя, ознаменовавшаяся стартом Евро-2020, прошла для российских клубов относительно спокойно. Гранды пока молчаливы на трансферном рынке, поэтому переходы игроков осуществляются между командами из середины таблицы.

Николай Комличенко из «Динамо» в «Ростов»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц окончательно разочаровался в Николае Комличенко. Форвард присел на скамейку как раз после прихода в клуб немца и почти не получал игровой практики. Параллельно выбыл из сборной, Конечно, в такой ситуации перемены оказались необходимы. А «Ростов» провернул интересную сделку – взял 25-летнего игрока в аренду с возможностью выкупа через сезон. Не подойдёт – вернётся в «Динамо», с которым у него долгосрочный контракт.

«Рад присоединиться к «Ростову». Это сильный клуб с хорошей организацией. Будет очень интересный сезон. Мои цели – играть, приносить максимальную пользу команде и добиваться результата.

Очень хотелось поработать с Валерием Карпиным, которого считаю одним из лучших российских тренеров», – сказал Комличенко.

За полтора года в «Динамо» форвард провёл 36 матчей в РПЛ и забил 7 голов, 5 из которых – с пенальти.

Владимир Ильин из «Ахмата» в «Краснодар»

Ещё один нападающий с российским паспортом пошёл на повышение. Владимир Ильин в РПЛ с 2017 года и несколько лет назад мог оказаться в «Зените» из-за большого дефицита игроков на позиции. Теперь, после двух лет в Грозном, переход в большой клуб всё-таки состоялся. Контракт с 29-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2024 года. А в команде он заменит Евгения Маркова, который год назад перешёл в «Краснодар», но так и не смог закрепиться в основе.

В минувшем сезоне Ильин провёл 28 матчей в РПЛ за «Ахмат», забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

Игорь Калинин из «Урала» в «Ростов»

Чтобы провести трансфер защитника, заинтересованные лица продумали целую схему: сначала «Урал» выкупил Калинина у «Динамо», а через пару дней продал в «Ростов». В команде из Екатеринбурга 25-летний игрок раскрылся и стал интересным лотом для многих команд. Оперативнее всего сработали в «Ростове». Клуб явно не хочет повторения ошибок прошлого сезона, поэтому заранее собирает мощный состав с длинной скамейкой.

С дончанами Калинин заключил соглашение на 5 лет.

– Как клубы объявили, так всё и получилось. «Урал» меня выкупил, потом отдал в «Ростов». Но когда появились первые разговоры, я, правда, не знал об этом. Когда меня уже спросили, я сказал, что хотел бы перейти в «Ростов». Это амбициозный клуб с сильным тренером: я очень хотел поработать с Валерием Георгиевичем Карпиным. Так что, когда узнал, сразу согласился, – сказал Калинин «РБ-Спорту».

Лука Джорджевич ушёл из «Локомотива»

«Локомотив» объявил о расставании с 26-летним Лукой Джордживичем. Нападающего пригласили в команду ещё при Сёмине, но травмы и прочие факторы помешали ему в ней закрепиться. Потом неудачная аренда в «Арсенал», снова травмы. В итоге «Локо» даже доплатил, чтобы футболист не числился на балансе клуба, за который провел только 4 матча. Правда, агент игрока Игор Глушевич уже развил бурную деятельность по трудоустройству.

Игорь Смольников ушёл из «Краснодара»

«Краснодар» расторг контракт с защитником Игорем Смольниковым всего через год после подписания. Судя по всему, игрок не устроил главного тренера Виктора Гончаренко. Поэтому теперь на его место найдут более сильного футболиста. Но сам Игорь не теряет времени зря – сейчас он в США тусуется вместе с Ильей Ковальчуком. Может, перейти в MLS?

Илья Помазун из ЦСКА в «Урал»

Илье Помазуну явно понравилось в Екатеринбурге. Летом прошлого года ЦСКА отдал его в аренду в «Урал», игрок к 24 годам впервые стал получать практику в РПЛ, но через полгода сказка закончилось. Армейцы экстренно отозвали его назад в феврале 2021-го из подозрений на коронавирус у Акинфеева и Торопа. В итоге Помазун даже сыграл несколько матчей. Потом, правда, опять сел в запас.

Теперь он возвращается в «Урал» на год. А перед уходом в аренду футболист продлил контракт с армейцами до окончания сезона-2025/26.