Неймар стал ближе к рекорду Пеле. И это главное из матча-открытия Кубка Америки

Мы уже рассказывали, сколько скандалов и неурядиц сопровождало Кубок Америки-2021 ещё до открытия, но вкратце повторим: турнир, который должен был состояться ещё прошлым летом в Колумбии и Аргентине и называться Copa América 2020, отложили на год, а за неделю до начала перенесли в Бразилию, которая занимает второе место в мире по числу смертей от коронавируса. Это решение многих разозлило. Сборная Бразилии даже захотела сняться с турнира, чтобы не казаться безразличной к народным трагедиям, но в итоге передумала, сославшись на почти священную миссию. Мол, к организаторам по-прежнему много претензий, но должны защищать честь страны как умеем.

Вот только соревнование, в котором всё изначально пошло не по плану, попросту не могло стартовать нормально. В субботу, за день до матча открытия, стало известно, что в сборной Венесуэлы вспыхнул ковид: заразились по меньшей мере восемь футболистов, в том числе капитан и важнейший опорник Ринкон, а также бомбардир Мартинес. Поскольку КОНМЕБОЛ разрешила менять сколько угодно инфицированных, Венесуэла экстренно вызвала 16 новых игроков. Главный тренер сборной Бразилии Тите, который чуть не лишился должности за поддержку бойкота Кубка Америки (здесь работает логика «против турнира = против президента страны Жаира Болсонару»), на пресс-конференции в выражениях не стеснялся: «Это позор. Я хотел увидеть матч на равных».



Реальность сурова: вместо традиционной красочной церемонии матч открытия начался с минуты молчания в память о жертвах коронавируса и в знак благодарности всем, кто борется с распространением инфекции. Что касается команд, то Тите остался верен схеме 4-3-3 и своим тактическими решениями вряд ли кого-то удивил. Журналисты бразильского портала Globo ещё за сутки до игры и вовсе точно предсказали всех игроков стартового состава. А вот главному тренеру сборной Венесуэлы Жозе Пезейру пришлось выкручиваться в тяжёлых условиях. Для четверых игроков старта игра стала дебютной. Португалец выбрал крайне осторожное построение 5-4-1, что было совершенно разумно и не зазорно в сложившихся обстоятельствах. А ещё – с учётом статистики личных встреч: бразильцы забили 90 голов в 26 матчах против венесуэльцев за всю историю, а выиграли из них 22.

Но, как ни странно, гости в начале матча не отсиживались в обороне и даже добирались до ворот Алиссона – правда, им не угрожали. Бразильцы предсказуемо были ярче в атаке и активно использовали левый фланг с Неймаром и Лоди, откуда в первом тайме пришли 43% их атак, но соперники отбивались в две линии. Тогда пригодился стандарт: хозяева с пятой попытки всё-таки реализовали угловой, хоть и весьма нелепо: осмысленный удар у Маркиньоса не вышел, но гол есть гол. На исходе получаса Бразилия просто обязана была забивать второй – в то, что Неймар промазал из штрафной, не могли поверить, кажется, даже венесуэльцы. Они, ещё пару раз отделавшись лёгким испугом (два офсайда у Бразилии), снова пошли вперёд. Это в их положении уже было достижением. Счёт 1:0 до перерыва так и не изменился. Простой, но важный вывод по первой половине: обе команды провели её неплохо, но лишь для одной из них это – комплимент.

Перед вторым таймом Тите провёл двойную замену по позициям: выпустил Эвертона и Алекса Сандро вместо Пакеты и Лоди, у которого была жёлтая. Это тренер бразильцев, в отличие от Пезейру, мог себе позволить: 12 запасных против семи у Венесуэлы, из которых двое – вратари. Гости стали присматривать за свежим левым защитником бразильцев и упустили правого. Данило ловко прокинул мяч мимо Мартинеса, а потом подставил спину – пенальти, который уверенно исполнил Неймар. А за вторым голом Бразилии последовала третья замена. Габигол, сыгравший всего восемь минут против Парагвая на прошлой неделе, вышел вместо Ришарлисона настолько заряженным на борьбу, что тут же получил предупреждение за неаккуратный отбор.

Пезейру ответил заменами только на 77-й минуте: Аристегьета, единственный форвард венесуэльцев, явно вымотался и уступил место Кордове, который не играл с начала апреля из-за коронавируса. Одновременно с ним вместо полузащитника Мансано вышел нападающий Селис, но на схему это никак не повлияло. В концовке Пезейру позволил дебютировать ещё одному футболисту: Кастильо доиграл матч вместо Кассереса.

Тите мог не использовать оставшиеся две замены, но убрал Фреда и Жезуса и отправил на поле Фабиньо и Винисиуса. А Бразилия могла не доводить счёт до разгромного, но всё-таки добила обессилевшего соперника. Неймар ушёл от вратаря и подал на Габигола, а тот грудью внёс его в пустые ворота – вот и долгожданный гол с игры за две минуты до конца.

3:0 – сборная Бразилии начинает домашний Кубок Америки с уверенной победы в матче, где она могла быть намного лучше, но не хотела, а сборная Венесуэлы хотела быть хоть чуточку лучше, но просто-напросто не могла. Вообще старт Копы в этом году получился несколько предсказуемым: фаворит дома громит середняка. Так что самым интересным моментом матча открытия, пожалуй, является достижение Неймара. В этом матче он забил 67-й гол за Бразилию – рекорд Пеле (77 голов за сборную) стал ближе для него на 10 точных ударов.