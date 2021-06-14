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Голландия — Украина — 3:2, Евро-2020, украинские болельщики в Амстердаме: Крым, Путин

Путин и «герои». Других тем у украинских фанатов нет?
Полина Куимова
Евро-2020, украинские болельщики в Амстердаме
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Классная получилась игра в Амстердаме! Печально, что и тут не обошлось без политики.

Матч Голландия — Украина – пока лучший на этом Евро. И по динамике, и по накалу, и по самоотдаче обеих команд получилось настолько бодро, что хотелось безотрывно смотреть на поле, а не разглядывать трибуны в поисках интересных сюжетов. Украинцы проявили характер, борясь до последнего если не за победу, то хотя бы за ничью – один раз же получилось отыграться с 0:2 (причём какие голы!). Но голландцы дожали на классе, а эмоции команды Андрея Шевченко за всех выразил Александр Зинченко после третьего пропущенного.

Фото: Christopher Lee/Getty Images

Украинцы начали как наши – с трёх пропущенных мячей и поражения. Но сыграли веселее! Украинцы начали как наши – с трёх пропущенных мячей и поражения. Но сыграли веселее!

Но крутая игра на поле вызвала неоднозначные эмоции за его пределами.

С одной стороны, совершенно потрясающие голландские болельщики, которых можно ставить в пример того, как нужно готовиться к походу на матч своей сборной: 90% человек пришли на стадион в оранжевом. Это же так просто, а как красиво выглядят трибуны, сливаясь в единое оранжевое море.

Добавляют к этому особой атмосферы креативные ребята, которые не только пришли в оранжевом, но подошли к выбору наряда креативно. Вот, например, маленькие львята с «хищниками» побольше.

Фото: «Чемпионат»

Женщина с нашивками на куртке гербов разных сборных.

Фото: «Чемпионат»

Необычные головные уборы, шляпы, оранжевые костюмы, рубашки – всё это как раз и создавало то самое ощущение праздника, которого так не хватало на открытии в Риме. И пока голландцы пили и в перерывах между глотками затягивали какую-нибудь песню, украинские болельщики, которых собралось в разы меньше, тоже разогревались перед матчем. По-своему.

Кучковавшиеся у входа на стадион украинцы и на камеру, и просто так заряжали в основном две вещи: «У-кра-и-на!» и тот самый лозунг, который вместе с нанесённой на форму картой стал главной темой для обсуждения на постсоветском пространстве перед чемпионатом: «Слава Украине – героям слава!». Но нашлись всё же те, кто решил выделиться и зачем-то зарядил в Амстердаме про президента России.

«Покажите эту игру сборной России!» В соцсетях хвалят Украину «Покажите эту игру сборной России!» В соцсетях хвалят Украину

Удивительное, конечно, дело. Сборная Украины играет в Амстердаме со сборной Голландии, но Путин и ненависть к России проявляются и здесь, где из русских были, пожалуй, только мы с двумя коллегами из других изданий. Если эта дешёвая провокация была рассчитана на российских журналистов, то получилось так себе: подобное, скорее, вызывает жалость и грусть, чем злость.

Фото: «Чемпионат»

Жалость – потому, что такое поведение не говорит ни о чём другом, кроме как об ограниченности.

Грусть – потому что эта ненависть, такое ощущение, настолько плотно засела в некоторых украинцах, что её выражение стало чуть ли не частью образа жизни. Доходило даже до того, что некоторые замолкали, услышав русскую речь, и косо поглядывали в нашу с коллегой сторону. Спрашивать что-то у таких бесполезно – их позиция и без того понятна.

А нам понятно, что футбольный матч на Евро должен быть, скорее, красочным праздником, чем местом для выражения своих политических взглядов.

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