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Чемпионат Европы — 2021, странный выбор судьи на матч Россия — Финляндия, разбор Игоря Федотова

«За Россию страшновато». Против Финляндии снова ждём судейских ошибок?
Максим Пахомов
Выбор судьи на матч сборной России сильно удивил
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Выбор судьи на матч сборной сильно удивил.

УЕФА официально объявил, что игру сборной России и Финляндии обслужит голландский судья Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Отвечать за VAR будет Пол ван Букел, которому помогут Кевин Блом и французы Бенжамен Пажес и Жером Брисар. Маккели уже работал на этом Евро — он обслуживал матч-открытие турнира между Италией и Турцией. Эта встреча, хоть и закончилась лёгкой победой Италии, точно запомнилась судейскими решениями: Маккели не назначил пенальти в ворота турок на 44-й минуте, а на 47-й зафиксировал странный офсайд у итальянцев при розыгрыше углового. К работе голландца вопросы остались даже у Леонида Слуцкого: комментируя матч, тренер «Рубина» не стеснялся критиковать рефери.

Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, проанализировал работу Маккели и признался: выбор УЕФА в пользу голландца его сильно удивил.

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Слово Федотову:

– Да, Италия выиграла 3:0, но я считаю, что на 45-й минуте в игре с Турцией Маккели ошибся. Мяч попал в руку соперника. По новой трактовке судья должен определить, насколько положение руки естественно: как бежал игрок, мог ли убрать руку. В этом эпизоде проще было назначить 11-метровый удар, чем не назначить. Маккели, наверное, объяснял, что движение руки было естественным, и VAR никуда не полез. Видимо, он рассудил, что рука согнута в локте, никакого движения в сторону мяча нет, он не пытался ей играть. Но не назначь такой пенальти в ворота Бельгии — в России был бы скандал.

Выбор судьи очень удивляет, за Россию страшновато. Он и в матче Сербии с Португалией накосячил, и в игре Италии с Турцией детскую ошибку допустил: нельзя фиксировать офсайд при угловом! Так что с этим товарищем у нас могут быть проблемы.

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Россия и Финляндия сыграют уже 16 июня на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

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