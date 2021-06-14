«Он чуть не умер, зачем вы это показывали?» Скандальная трансляция Евро-2020

На чемпионате Европы произошла трагедия. Да вы и сами в курсе. В середине матча Финляндия — Дания полузащитник Кристиан Эриксен рухнул на газон и лежал без движения. Весь футбольный мир затаил дыхание. Жизнь спортсмена спасли медики — сердце запустили с помощью дефибриллятора.

По-своему помогли и партнёры по команде. Они сразу осознали серьёзность случившегося и выступили в роли живого щита, укрыв футболиста от телекамер. Иначе миллионам телезрителей показали бы, как игрока реанимируют в прямом эфире. Хотя и без этого болельщики написали множество негативных комментариев в социальных сетях.

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«Он чуть не умер на поле, зачем вы это показывали?» — писали одни разгневанные фанаты.

«Почему, во имя всего святого, этот ужас показывали по телевизионной картинке?» — добавляли другие.



Отвечать пришлось Жан-Жаку Амселлему. Именно этот человек ответственный за трансляцию матчей с Евро.



«Мы действительно показали момент с падением Эриксена в замедленном повторе. После этого я приказал своей команде больше не делать этого и отказаться от съёмки эпизода с близкого расстояния. На стадионе около 30 камер, так что мы могли спокойно перейти на другие источники», – сказал он в интервью L’Equipe.

Амселлем подчеркнул, что вместе с командой решил чётче показать эмоции людей, следивших за трагедией с места событий.

«Мы связались с УЕФА. Нас проинструктировали и попросили не приближать камеры к Эриксену. При этом мы получили возможность снимать то, что происходило на стадионе. Да, на камеры попали плачущие футболисты и болельщики. В некотором смысле это нужно было сделать, чтобы визуализировать ситуацию. Не думаю, что мы действовали исподтишка или умышленно воспользовались ситуацией. Для таких моментов не предусмотрено руководство. Посоветуй мне кто-то дать общий план стадиона, я бы так и сделал. Но мы заметили единство людей в момент большой трагедии и решили, что это нужно показать. Главное во всей этой ситуации, что человек пришёл в себя и теперь он в порядке».

Британской телекомпании BBC пришлось извиняться за трансляцию возвращения к жизни Эриксена.



«Трансляция со стадиона предоставлена УЕФА. Как только матч был отложен, мы прекратили её», — сообщил официальный представитель BBC. Сразу после этого запустили другую программу.



Мы привыкли, что спорт уже давно воспринимают как бизнес. Футболисты зарабатывают огромные деньги, но при этом выходят на поле, рискуя собственной жизнью. Да, они делают своего рода шоу, которое продают по всему миру. Но когда случаются подобные вещи, как с Эриксеном, лично мне не хочется смотреть такое шоу. Человек несколько минут находился на том свете, а нам преподносят это как какой-то очень захватывающий сюжет из фильма. Только вот это был совсем не фильм.

То, что должно было стать праздником, обернулось трагедией. Наверняка у многих из нас есть дети, маленькие братья, сёстры, крестники и так далее. Какие эмоции они испытали бы при виде этого жуткого зрелища? Сомневаюсь, что у каждого возникло бы желание продолжать смотреть футбол или идти заниматься этим видом спорта в секцию. Кто-то вообще об этом подумал? Но зато организаторы получили миллионы просмотров, ролики и фотографии разошлись по Интернету.



Выходит, выбежавших на поле болельщиков показывать нельзя, а практически умирающего человека — можно?