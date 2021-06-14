Евро только начался, а у чемпионов мира уже раздрай в команде!

Во вторник, 15 июня, состоится матч, чья вывеска выделяется на фоне остальных встреч первого тура Евро-2020: в Мюнхене сыграют сборные Франции и Германии. Перед этой игрой у действующих чемпионов мира, как назло, разгорелся скандал в команде.

Началось всё неделю назад, когда французы в рамках подготовки к чемпионату Европы играли товарищеский матч со сборной Болгарии (3:0). Несмотря на победу, Оливье Жиру в послематчевом интервью заявил, что остался недоволен тем, как действовали его партнёры.

«Я был немного отстранённым в этой игре. Иногда я делал забегания, а мне не давали передачи на ход. Мы могли бы забить больше, если бы действовали более эффективно», — сказал Жиру.

Слова Жиру на свой счёт принял Килиан Мбаппе. Он даже хотел прийти на пресс-конференцию и высказаться по этому поводу, но его не пустил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

После этого, по информации французского издания RMC Sport, Мбаппе всем своим видом демонстрировал недовольство и практически не общался с партнёрами по сборной. Решить конфликт не смог даже Дешам. Он пообщался с Мбаппе и Жиру по отдельности, а чуть позже собрал всю команду. Дидье сказал футболистам, что важно оставаться всем вместе и двигаться дальше.

Жиру, кстати, сразу же попытался сгладить конфликт и извинился перед Килианом, но форвард «ПСЖ» по-прежнему зол на Оливье. Килиан хотел пойти ещё дальше и думал о том, чтобы организовать собственную пресс-конференцию. Сделать это ему также не позволил Дешам.

Игроки сборной Франции всячески опровергают информацию о конфликте между Мбаппе и Жиру.

«Напряжённых отношений в команде нет. У нас в сборной всегда прекрасная атмосфера. Между Оливье и Мбаппе конфликта нет. По крайней мере, я ничего не видел», — признался Поль Погба.

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер предположил, чем может быть вызван конфликт.

«Это накопилось вкупе с тем, что Жиру редко играл в «Челси», — сказал француз. — Он хорошо переносил это, пока играл в сборной в основном составе. И вот он приходит в сборную и снова садится на скамейку запасных. Это и вызвало его недовольство».

Несмотря на все запреты Дешама, Мбаппе всё-таки высказался. Он заявил, что конфликт с Жиру исчерпан, но в его словах всё ещё чувствуется обида на Оливье.

Килиан Мбаппе форвард «ПСЖ» и сборной Франции «Если не объясниться, то останется недосказанность. Это было немного напряжённо, но самое главное, что мы всё обсудили и расставили на свои места. То, что сказал Жиру, меня больше не беспокоит. В раздевалке он мне ничего не сказал, а позже я увидел его комментарий в прессе. Да, он не говорил ничего плохого, но обиден сам факт того, что он вытащил всё это на публику. Я бы предпочёл, чтобы он высказал свои претензии в раздевалке».

Какая на самом деле обстановка сейчас в сборной Франции — большой вопрос. Уже завтра мы узнаем, отошли ли французы от конфликта Мбаппе с Жиру. Матч с Германией как нельзя лучше подходит для этого.