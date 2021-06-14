«Вы для меня дно!» А чего, собственно, мы хотим от спортивного телевидения?

Увы, начнём с очевидных вещей. В 2021 году телевидение совсем не такое, как во времена СССР. Иногда можно и высказаться на грани, а иногда – и за ней. Быть провокационным – это почти то же самое, что быть успешным. Начался спор в прямом эфире? Не проблема. Пошли оскорбления? В крайнем случае любой человек может подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Хотя до этих исков редко доходит. Условный Александр Ревва вряд ли подаст в суд на Моргенштерна. Потому что такова игра: скандалы = популярность. И так работает не только в России, а во всём мире. Обратите внимание: хайповые истории случаются, как правило, с хайповыми персонажами. И это не просто так. А дальше – это уже вопрос вашего внимания.
Кто-то перепутал слово «гримёрка» и «раздевалка»? Ну, забавно. Ведущие могли заранее спланировать спор? Господи, да плевать. Мужчина довёл девушку до слёз, а она сказала: «Вы для меня дно»? Да, тут уместно говорить об этических нормах, но я бы задался другим вопросом.
А чего мы, собственно, хотим от спортивного телевидения?
Когда его создают, то обычно говорят о пропаганде здорового образа жизни. Насколько этому способствуют разборки ведущих? Вряд ли сильно. Хотя, самое смешное, что могут и способствовать. Это как искусственные споры между боксерами перед очной встречей. Даже шахматисты о похожем рассказывают, хотя там далеко не самые громкие персоны.
«Гроссмейстер Влад Ткачёв пришёл пьяным на партию и уснул. Время на ход вышло, и он проиграл. Об этом все писали. Даже в «Вечернем Урганте» говорили. Нужен ли такой пиар шахматам? Спорно. Хотя про шахматы сказали», – рассказывал Сергей Карякин.
Так и сейчас. О футболе как-то сказали. Как-то.
Нужен ли такой пиар футболу? Спорно.
Вы хотите футбольной аналитики? Тогда следите за определенными журналистами, которые занимаются именно ею. Можем дать вам пару наводок (вот и вот). А если вы включили аналитику на уровне: «Чё вы, перед бельгийцами зассали», то чего возмущаться? В гримёрке повозмущаетесь.
У всего есть свой зритель. Если бы у трэш-тока не было рейтинга, то не существовало бы и подобного формата общения. А так, согласен. Я бы предпочёл обсуждение фантастического гола Шика. Желательно с эксклюзивным комментарием Владимира Рыкова и Александра Максименко.
- 14 июня 2021
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