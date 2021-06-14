«Критика от Заремы — это нормально». Руй Витория и боссы «Спартака» заговорили

В воскресенье, 13 июня, Руй Витория прилетел в Москву, а уже сегодня новый главный тренер «Спартака» дал первую пресс-конференцию в России, где ответил на многочисленные вопросы журналистов.



— Я очень рад быть тренером «Спартака»! — произнёс на русском первые слова португалец. После чего обещал выучить больше фраз на русском.

«Цель на столетие — попадание в Лигу чемпионов»

— Как проходили переговоры со «Спартаком»?

— Изначально сложилось хорошее впечатление от общения с руководителями «Спартака». Основная цель — выигрывать титулы. Сразу стало понятно, что «Спартак» может предоставить такие условия. Переговоры прошли достаточно быстро — было полное взаимопонимание. Мне понравилась организация в клубе.



— Вы говорили, что изучали команду. Назовёте её сильные и слабые стороны?

— После того как мы достигли соглашения с клубом, у меня было достаточно времени изучить как «Спартак», так и чемпионат России. Сейчас у меня хорошее понимание вокруг происходящего. Здорово, что у команды есть дух победителя. Мы хотели бы взять всё хорошее из прошлой команды и добавить кое-что новое.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Ваша базовая тактика — игра в четыре защитника. У «Спартака» таких ресурсов нет. Как будете справляться?

— Я работал со схемами и с тремя, и четырьмя защитниками. В современном футболе не так важна схема, главное — соблюдение игровых принципов.



— Увидят ли болельщики стеночки и забегания?

— Всем нравится, когда команда играет хорошо, но для титула этого недостаточно. Нужна стабильная игра. Я больше ценю футболистов, у которых развито автоматическое мышление, а не механическое. Механическое мышление — это когда футболист держит в голове одно решение, и всё. При автоматическом у него много вариантов в голове, из которых он может выбирать лучший и думать на поле. Люблю умных игроков.



— В этом году перед «Спартаком» стоит задача — стать чемпионами к столетию клуба. По силам ли команде прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ?

— Мы пришли сюда с целью прервать гегемонию «Зенита». Верим, что сможем создать в «Спартаке» команду-победительницу. Важный год — юбилейный, на нас лежит большая ответственность. Сделаем всё, чтобы завоевать титул.



После ответа Витории слово взял генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков:



«Вы сказали (обращение к журналисту), что у нас стоит задача выиграть титул в этом сезоне. Я хотел бы немножко поправить. Задача — создать конкурентоспособную команду, которая будет выигрывать титулы как можно чаще или всегда бороться за самые высокие места. Что касается столетия, мы не делаем акцент исключительно на сезоне-2021/2022. Столетие у нас начинается с 1922 года, у нас будет ещё время для добычи чемпионства.

Конкретная цель на сезон — попадание в зону Лиги чемпионов. В отборе ЛЧ — выход в группу.

— Руй, вам придётся работать под огромным давлением болельщиков «Спартака» и журналистов. Вы готовы?

— Давление — нормальная ситуация для любого тренерского штаба. Как тренер я провёл более 50 матчей в Лиге чемпионов, попадал в большие стрессовые ситуации, но самое главное — выходил из них достойно. Когда я пришёл в «Бенфику», моим предшественником был легендарный Жорже Жезуш, который выиграл много титулов. Было очень много трудностей. Мы отставали от первого места на семь очков, но в итоге стали чемпионами и сумели установить рекорд по набранным очкам в чемпионате.

Всё, что сейчас нужно, — меньше говорить и больше делать.



— Против вашего прихода выступала Зарема Салихова. Ваши впечатления от общения с ней? Как реагируете на её критику?

— Это абсолютно нормальная ситуация, я привык к подобной критике. Такое часто случается в крупных клубах. Я тренер, который неоднократно выигрывал титулы, устанавливал рекорды, открывал игроков, которые сейчас играют на уровне национальных сборных своих стран, но что поделать — такова тренерская жизнь. Мы можем кому-то нравиться, а другим — нет. Первый разговор с Заремой был достаточно неплохим, конструктивным. Начнём работать, узнавать друг друга ближе… Думаю, дальше дела пойдут только в гору.

Фото: РИА Новости

— Вы уже работали в клубах, где супруга главного акционера довольно жёстко высказывалась в адрес тренера?

— По поводу критики в свой адрес я говорил в общих чертах. Работа тренера такова, что ему аплодируют и критикуют в равной степени. Мы готовы к любым ситуациям. Разговор с Заремой прошёл плодотворно, хоть и контракт не был подписан на тот момент.



Я уже детально познакомился с командой, знаю игроков, узнал об их семьях, детях, какие у футболистов машины, сколько им ехать до места тренировок. Главное, дождаться, когда команда соберётся и мы начнём работать.



— Какой фактор стал ключевым в решении возглавить «Спартак»?

— Меня привлекла возможность биться за титулы в «Спартаке». В последние годы мы с моим тренерским штабом брали титулы и трофеи. Мне очень понравилась атмосфера в «Спартаке», понравилась идея, сам проект. Хотел открыть для себя новую реальность: мне нравятся Россия и Москва. Основная задача — создать команду, которая будет достойно и стабильно играть как в РПЛ, так и в еврокубках. Всё остальное — вторично.

— Как видите идеальную игру своей команды? Какие принципы для вас важны, к какому идеалу стремитесь?

— Прежде всего команда должна обладать бойцовскими качествами — нужен характер чемпиона. Если хочешь биться за титулы — нужна стабильность, ты должен работать на пределе своих возможностей. Мне очень нравится агрессивная оборона, но это не значит, что нужно бить соперника по ногам. Нужно играть компактно, слаженно, сокращать пространство. Работа с мячом — самое ценное в футболе. Нужно понимание, куда открыться, куда бежать и отдавать передачу. Можно сколько угодно анализировать, но картинка и рассказы не дадут полной картины. Хорошая оборона — полпути к победе. Я не люблю выстраивать автобус в своей штрафной. Команда должна работать с мячом. Будем заниматься этим с первого дня совместной работы. Хочу, чтобы у «Спартака» было своё лицо, нас должны идентифицировать как команду.

— Нужно ли клубу усиление сейчас?

— На подобные вопросы предпочитаю не отвечать публично, это внутренние дела клуба. У «Спартака» хороший и сыгранный коллектив. Есть что-то, над чем нужно работать, внести изменения. Это будет сделано в самое ближайшее время.

— Сколько вам необходимо времени, чтобы поставить свой футбол в «Спартаке»? Хватит ли летнего межсезонья?

— Нужно взять лучшее от команды и постепенно внедрять наши идеи. Нужно время, По щелчку пальцев, к сожалению, осуществить это нельзя. В клубе уже создана хорошая база. Будем развиваться.

— Сколько в среднем скриншотов вы просматриваете за матч? (Отсылка к нелепой ситуации, которая произошла с тренером в социальной сети).

— Ситуация такая, что я смотрю игры через специальную платформу: скачиваю, затем просматриваю. На тот момент, когда меня попросили сделать кадр, я как раз смотрел игру сборной России — следил за Джикией, Зобниным и Соболевым… Так и получилось.

Фото: instagram.com/rui.vitoriaoficial

— Вы удалили фото со скриншотом. Почему?

—Не очень люблю темы, которые не связаны с футболом. Повторюсь, смотрел игру, и она была на паузе. Удалил, потому что появились другие фото.

Работа в Саудовской Аравии. Отношение к судьям. Руй — одним словом

— Что случилось с вашей командой в Саудовской Аравии во втором сезоне, почему был такой неудачный результат? Задавала ли вам этот вопрос Зарема?

— Когда мы туда приехали, выиграли титул — до этого команда долгое время не побеждала. Мы прервали многолетнюю серию побед фаворита.



Затем начались сложность: 26 человек заболели коронавирусом, задерживали зарплату, была смена руководства, За 18 дней мы сыграли 7 игр — нас поставили в такие условия. С Заремой мы об этом не говорили. Кроме желания выигрывать титулы, мы хотели лучше узнать ближний Восток, культуру Саудовской Аравии. В работе тренера важен не просто опыт, а тот опыт, который достигается в результате работы в абсолютно разных условиях.



— Судьи имеют большое значение в жизни «Спартака». Как вы относитесь к судьям, комментируете их работу?

— С самого начала тренерской карьеры выступал за интересы футбола. В футболе, как и любом другом виде спорта, есть определённое место для несправедливости. Хотим создать команду, с которой будут считаться. Хотим быть сложным клубом, с которым будет интересно играть и который интересно судить. Хочу видеть хорошее судейство. Но если увижу несправедливость на поле — молчать не буду. Такой уж я человек.



— Как будет складываться ваше взаимодействие со спортивным отделом?

— Для меня есть только один способ хорошей работы — полное взаимопонимание с руководителями. Нам всем нужно работать в определённом направлении, должен быть диалог, который ведёт к общему знаменателю. Решения, которые мы принимаем здесь, должны соответствовать не интересам Руя Витории или Дмитрия Попова, а исключительно интересам «Спартака». Если будем работать таким образом — это обеспечит нам успех.

— Наверняка смотрели матч Бельгия — Россия. Почему российская команда, в том числе спартаковцы, были не на высоте?

— Уважаю труд всех, кто работает в национальных командах. Сборная — это совсем другой уровень, там выступают представители страны. Могу лишь пожелать удачи нашим спартаковцам и всей сборной России на Евро.

— Жозе Моуринью говорил, что он «Особенный». Как вас можно назвать одним словом?

— Жозе — особая личность, великий тренер. Именно он открыл двери для португальских специалистов. Сейчас я встал у руля спартаковского авианосца, но не могу себя выделить каким-то одним эпитетом. Я лишь очередной тренер, который возглавил эту команду.

— «Спартаку» скоро стартовать в отборе Лиги чемпионов. Есть предпочтения по сопернику?

— Главное на данном этапе — максимально подготовиться и одержать победу. Соперник не так важен. Лига чемпионов — сложный турнир, для нас важна каждая игра там. Будем двигаться от матча к матчу».

Вы думали, что на этом всё? Нет! После окончания пресс-конференции на вопросы журналистов ответили генеральный и спортивные директоры «Спартака». Слово Попову и Мележикову.

Как относятся к давлению со стороны Салиховой

Попов: «Давление создаётся, когда читаешь «телеграм». Когда не читаешь — его нет.

Мележиков: «В «Спартаке» всегда давление. Зарема имела право заявить, что выходит из совета директоров. Она сказала, что больше не занимается «Спартаком», и с этого момента имела полное право заводить телеграм-канал и высказываться там обо всех темах. Почти все владельцы своих каналов пишут, о чём считают нужным. В целом мне хотелось бы сказать, что когда что-то пишется и нагнетается, это не доставляет комфорта работе, это точно. Если вы говорите конкретно о ней, то о «Спартаке» она не пишет ничего плохого, а затрагивает хорошие темы. К «Спартаку» там практически ничего не имеет отношения. У неё дерзкий канал, мне многое понравилось.



Единственное, что не понравилось, — некая попытка поставить крест на новом тренере. На самом деле мы все вместе дадим главному тренеру шанс, а каждый из вас оценит результат. Пишите, что хотите, но не надо такого, как мне говорил один журналист: «У меня много компромата, если вы начнёте проваливаться — я его выложу». Давайте выкладывайте всё, что есть сейчас, желательно аргументированно.



Зарема пишет как частное лицо. С акционерами мы этого не обсуждали. Наша задача — работать и никак не реагировать. То, что она пишет, — её право, пишет она хорошо».

Как выбирали главного тренера. Почему не договорились с Фонсекой

Мележиков: «Если Зарема окажется права по тренеру, значит, мы ошиблись. Решение по нему принималось коллегиально. Со своей стороны могу сказать, что спортивный департамент и селекция соблюли все процедуры по подбору нового тренера. Претензий к ним с моей стороны и совета директоров быть не может. Был лонг-лист, был шорт-лист. Была оценка каждого кандидата. Была аналитика по играм, по нарезкам. Был сбор информации, были личные контакты: с кем-то более предметные, с кем-то менее, а с кем-то вообще не получилось, потому что не было желания разговаривать. По итогу спортивный департамент предоставил кандидатуры на совет директоров. Решение по Рую было принято большинством голосов за исключением одного человека. Это не кандидатура на 100% от Дмитрия Попова. Селекционная служба работает немного по-другому, каждый по своим направлениям. Положительные заключения были не только по Витории. Фонсека был, Де Дзерби был, но он находился в лонг-листе и отлетел в самом начале. Были положительные заключения, но с определённым приоритетом. Руй у нас шёл в этом списке по своим характеристикам первым. В том числе с учётом доступности. Совет директоров остановился на первой кандидатуре».

Попов: «Ответственность на мне. Если не выполним цели, то будет приниматься решение. Я готов признать свою неправоту в случае, если что-то пойдёт не так. Не перед Заремой, а перед болельщиками. Мне непонятны возражения, которые она высказывала. Все процедуры при подборе тренера были учтены. Её рекомендации в том числе. Всё было принято и согласовано. Все кандидатуры шли от селекционного отдела. Фонсека был действующим тренером, плюс до него не дошла очередь. Нельзя было организовать встречу с пятью кандидатами. Мы шли пошагово. Все детали не хочется выносить. Но нельзя организовать встречи по щелчку пальцев со всеми тренерами. На Фонсеку бюджет был бы гораздо больше. Раза в два. По мне, Фонсека этого не стоит».

Трансферы

Мележиков: «Спортивный департамент проводит подбор игроков на позиции опорного полузащитника и правого защитника. Мы сейчас не принимаем решения, пока Руй не познакомится с игроками. Он должен определить усиление. Надеемся, что наши мнения сойдутся. У нас есть время на согласование шорт-листа с ним. Но, как сказал Дмитрий Львович: чтобы кого-то купить, нужно кого-то продать». Попов: «Трансферы, скорее всего, будут, но всё зависит от продаж. Сами понимаете, что восемь мест для иностранцев заняты на данный момент. В ведомости их даже больше. Тиль ушёл в «Фейеноорд», Роша ещё есть. Поэтому, повторюсь, всё зависит от продаж. Некоторые позиции и фамилии мы обсуждали с Виторией, но пока он воочию не познакомится с игроками, никаких решений не будет приниматься».

Истекающие контракты Джикии и Жиго. Возможная натурализация французского защитника

Попов: «Не только у Джикии и Жиго контракты заканчиваются. У нас и Бакаев, и Кутепов заканчивают через год текущие соглашения. После окончания Евро будем садиться и решать. Важный нюанс, что футбольное гражданство Жиго может получить только через 2 года».



Мележиков: «По каждому игроку у нас составлен трансферный план. Он предметный и очень долго обсуждался. Он утверждён. Мы по нему двигаемся. На продление там стоят и Джикия, и Жиго. Вопрос переговоров будет после Евро. Надо разговаривать и с агентом Джикии, и с ним. Предварительные позитивные контакты были. Не думаю, что возникнут проблемы. На какие деньги договоримся – вопрос второй.

По Жиго получили от его стороны предложение, отправили своё встречное. Ждём Самуэля, чтобы разговаривать с ним. Вопрос натурализации Жиго стоит давно, обсуждали его ещё три-четыре месяца назад. Надо понять чёткую позицию игрока. Если он продлевается и хочет, то будем работать над вопросом. Пока мы это прорабатываем».

Зачем «Спартаку» Хендрикс

Попов: «Пока не могу оценить трансфер Хендрикса, он играл мало, не проходил в состав. Но когда мы делали этот трансфер, то понимали, что это переход под будущего тренера. С Виторией у него будет шанс заиграть, посмотрим, как он им воспользуется. Не буду оспаривать тот факт, что он проиграл конкуренцию.



Давайте подождём предсезонки и начала нового чемпионата. Возможно, мнение о нём изменится. Мы считали, что будущему тренеру игрок формата Хендрикса, который обладает хорошей игрой в пас, пригодится. Да, у него есть недостатки в скорости, но такого типажа в центре поля у нас больше нет. Неправда, что у Хендрикса не было вариантов, кроме России. У него была Испания — середина таблицы, была Италия».



Мележиков: «Игрок добротный. Возможно, он не до конца прошёл адаптацию. Давайте проведём сборы и посмотрим. Тренер с ним поработает, поймёт причины, почему не получалось. А дальше оценим».

Будущее Урунова

Мележиков: «Мы получили сегодня оффер на выкуп Урунова от «Уфы». Склоняемся к продаже, но примем решение после праздников. Сработаем в ноль, мы не считаем зарплату игрока. Аренда у нас была бесплатная, по ней мы получили определённые деньги. В ближайшие два-три дня примем решение».

Возможная продажа Крала

Мележиков: «Клуб готов продать Крала при наличии предложения. Всё зависит от суммы. Официального предложения пока нет. Будет — посмотрим. Есть высшие и низшие планки по трансферному плану. Понятно, что если предложение нас не устроит, будем садиться и думать. Никаких контактов у нас с «Вест Хэмом» не было. Возможно, разговаривают агенты с клубом, а потом уже будут выходить на нас. У нас контактов не было. Заявлять конкретную цену не хотелось бы».

Ларссон не продаётся

Мележиков: «У нас нет в планах продажи Ларссона. Чтобы удержать — придётся поработать».

Интерес к Пиняеву и Соколову

Попов: «Селекция по молодым российским игрокам ведётся. Сейчас есть переговоры по двум игрокам. Пиняева и Соколова знают все. Хорошие игроки. Но мы сконцентрированы на других кандидатурах. Пиняев и Соколов переросли «Спартак-2», особенно первый. А до «Спартака» ещё не доросли. Поэтому ими мы не интересовались. Дайте нам сделать выбор, а потом через пару лет будете критиковать или говорить, что мы всё сделали правильно».

Педро Роша — лишний легионер

Попов: «Педро Роша должен приехать на сбор и начать с первой командой. Мы понимаем, что он является лишним легионером в данной ситуации. Официально пока по нему никто не обращался».