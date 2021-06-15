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Евро-2020, онлайн: Франция — Германия, Венгрия — Португалия, прямая трансляция матчей 15 июня 2021, 5-й день Евро-2021

Мир ждёт битву Франции и Германии на Евро-2020. А сборной России поможет Бузова? LIVE
Игорь Брагин Павел Панышев
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Евро-2020, Франция — Германия
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В пятый день чемпионата Европы сыграют сразу три топ-команды. Всё самое важное и интересное — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Доброе утро, дорогие поклонники футбола! 15 июня, в пятый день Евро-2020 состоится едва ли не центральный матч всего группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Франции и Германии. Действующие чемпионы мира выглядели фаворитами, но ещё до первой встречи у французской команды появились серьёзные внутренние проблемы. Неужели ссора между игроками повлияет на игру трёхцветных?

Евро только начался, а у чемпионов мира уже раздрай в команде! Евро только начался, а у чемпионов мира уже раздрай в команде!
Турнирная таблица Евро-2020
Календарь матчей Евро-2020

В России главный скандал вокруг Евро-2020 напрямую с футболом не связан. Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова расплакалась в телестудии «Матч ТВ» после перепалки с комментатором Дмитрием Губерниевым. Особенно певицы и актрису задел вопрос, перестала ли она пить конькам по утрам. Вольно или невольно, но таким эксцентричным способом Ольга заставила болельщиков забыть о болезненном поражении от Бельгии.

«Вы для меня дно!» А чего, собственно, мы хотим от спортивного телевидения? «Вы для меня дно!» А чего, собственно, мы хотим от спортивного телевидения?

Неудачной встречей с бельгийцами сборная России очень расстроила болельщиков. Как же хочется, чтобы список позорных поражений нашей команды ещё долго не пополнялся.

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