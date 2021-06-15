Мир ждёт битву Франции и Германии на Евро-2020. А сборной России поможет Бузова? LIVE

Доброе утро, дорогие поклонники футбола! 15 июня, в пятый день Евро-2020 состоится едва ли не центральный матч всего группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Франции и Германии. Действующие чемпионы мира выглядели фаворитами, но ещё до первой встречи у французской команды появились серьёзные внутренние проблемы. Неужели ссора между игроками повлияет на игру трёхцветных?
В России главный скандал вокруг Евро-2020 напрямую с футболом не связан. Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова расплакалась в телестудии «Матч ТВ» после перепалки с комментатором Дмитрием Губерниевым. Особенно певицы и актрису задел вопрос, перестала ли она пить конькам по утрам. Вольно или невольно, но таким эксцентричным способом Ольга заставила болельщиков забыть о болезненном поражении от Бельгии.
Неудачной встречей с бельгийцами сборная России очень расстроила болельщиков. Как же хочется, чтобы список позорных поражений нашей команды ещё долго не пополнялся.
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