Мир ждёт битву Франции и Германии на Евро-2020. А сборной России поможет Бузова? LIVE

В пятый день чемпионата Европы сыграют сразу три топ-команды. Всё самое важное и интересное — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Доброе утро, дорогие поклонники футбола! 15 июня, в пятый день Евро-2020 состоится едва ли не центральный матч всего группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Франции и Германии. Действующие чемпионы мира выглядели фаворитами, но ещё до первой встречи у французской команды появились серьёзные внутренние проблемы. Неужели ссора между игроками повлияет на игру трёхцветных?

В России главный скандал вокруг Евро-2020 напрямую с футболом не связан. Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова расплакалась в телестудии «Матч ТВ» после перепалки с комментатором Дмитрием Губерниевым. Особенно певицы и актрису задел вопрос, перестала ли она пить конькам по утрам. Вольно или невольно, но таким эксцентричным способом Ольга заставила болельщиков забыть о болезненном поражении от Бельгии.

Неудачной встречей с бельгийцами сборная России очень расстроила болельщиков. Как же хочется, чтобы список позорных поражений нашей команды ещё долго не пополнялся.