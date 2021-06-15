Игроки из чемпионата России на Евро — печаль. Берг совершил невероятный промах с Испанией!

В первом туре Евро-2020 разочаровала не только сборная России. Легионеры из РПЛ, выступающие на этом турнире, тоже, мягко говоря, не герои. Квинси Промес не смог попасть в заявку сборной Нидерландов. Чех Алекс Крал довольно слабо сыграл с Шотландией. Хорват Никола Влашич вышел лишь на замену и ничем не запомнился в матче с Англией, а его соотечественник Деян Ловрен по-прежнему восстанавливается от травмы. Поляки Мацей Рыбусь и Гжегож Крыховяк проиграли со своей командой словакам, причём полузащитник «Локомотива» был удалён с поля. Оставалась надежда на то, что в Испании покажет себя квартет наших шведов — Кристоффер Олссон, Виктор Классон и Маркус Берг из «Краснодара», а также спартаковец Джордан Ларссон.

Однако в основу сборной Швеции попали только Олссон и Берг, который, напомним, покинул краснодарский клуб по окончании сезона. Классон и Ларссон тоже оказались в заявке, заняв места на скамейке запасных.

Рисунок у этой игры был простой. Сборная Швеции с первых минут оборонялась низким блоком и фактически отказалась от контригры. К перерыву у испанцев набралось 84% владения! А вот у гостей было мало идей на мяче, они демонстрировали не лучшее движение и многое позволяли сопернику. Хозяева выиграли по ударам — 9:3 (в створ — 3:1), создали как минимум три явных голевых момента. Голкипер Робин Ольсен спас после удара головой Дани Ольмо, а Альваро Мората загубил верный шанс, оказавшись один на один с вратарём. Впрочем, в конце первого тайма и сборная Швеции неожиданно получила момент: Александер Исак, напарник Берга, напугал защитников испанцев — мяч попал в штангу.

Во втором тайме игра чуть-чуть поменялась. Команда Луиса Энрике по-прежнему контролировала мяч, но шведы подняли линии на несколько метров и отодвинули испанцев от своей штрафной. С теми скоростями, на которых действовали хозяева после перерыва, гости справлялись.

Поэтому сборная Швеции удержала ничью, хотя в компенсированное время Испания была близка к тому, чтобы дожать четвертьфиналистов ЧМ-2018. К слову, по ударам испанцы в результате выиграли 17:4 (в створ — 5:1).

Фото: Marcelo Del Pozo/Getty Images

Лучший момент в эти 45 минут имел как раз Берг. Исак сделал ему передачу на пустые ворота, но нападающий умудрился промахнуться с линии вратарской! Вскоре после этого тренер заменил экс-краснодарца. В целом и Берг, и Олссон запомнились только работой на команду. Маркус больше не угрожал воротам сборной Испании, а Кристоффер не всегда принимал верные решения под давлением, получая мяч, не обеспечивал выход в контратаку через пас. В середине второго тайма на замену вышел Виктор Классон, однако и он не улучшил контригру, а Олссона поменяли на 84-й минуте из-за повреждения.

Берг получил самую низкую оценку в составе сборной Швеции от Whoscored.com — 5,89. У Олссона средний балл — 6,63. Классон наиграл на 6,25.

Пока игра представителей чемпионата России на Евро-2020 — печаль. В РПЛ падает даже уровень приезжающих к нам легионеров. Очевидно, любому из них будет сложно продать себя в клуб из топ-5 европейских лиг.