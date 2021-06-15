Что должен изменить Черчесов для победы над Финляндией. Важные нюансы

Все мы разочарованы стартовым матчем сборной России на чемпионате Европы. Не только итоговым результатом, но и очень скромным, серым и безликим футболом – особенно в первом тайме, когда во многом и решился исход.

Сейчас очень хотелось бы выразить уверенность, что с Финляндией всё непременно сложится отлично, но не буду делать это по банальной причине: нам предстоит игра против очень организованного соперника, отлично знающего свои сильные стороны и умеющего ими пользоваться. И это не слова вежливости и не преувеличение.

С чем нам предстоит столкнуться

Базовой схемой Финляндии в последний год стала 5-3-2, которую команда применила в том числе в матче с Данией. В уме нужно держать и возможный переход на 4-4-2, но всё же маловероятно: структура 5-3-2 использовалась почти весь год, она неплохо отлажена и даёт результат. Пара форвардов Похьянпало — Пукки в любом случае сохранится, поскольку она умеет делать разницу и добавляет индивидуальный класс поверх общей организации.



При обороне Финляндия в меньшей степени заточена на высокий прессинг: в матчах против соперников выше уровнем она садится в средний блок 5-3-2, перекрывая середину поля. Качество позиционной защиты не выдающееся, но и не дворовое. За последние 12 календарных месяцев команда в среднем за 90 минут допускала 1,85 ожидаемых гола xG. К примеру, у России – лучше на 0,28 (1,57). Индекс PPDA, характеризующий интенсивность прессинга, у финнов в среднем высокий – порядка 19,67 за тот же отрезок в 12 месяцев. С датчанами он составил аж 21, что фактически говорит об отсутствии высокого давления.

В атакующих действиях сборная Финляндии достаточно гибкая – она способна выходить вперёд как путём коротких и средних передач, в том числе в середину, так и через забросы на форвардов. Пример – матч с Данией. Очень много длинных передач под чужим прессингом (общая их доля – аж 18,25), зато в голевом эпизоде финны идеально вышли от ворот через центр за счёт манёвров центральных полузащитников. И это в принципе свойственно команде: у неё хорошая средняя точность передач (под 85%), есть несколько наигранных алгоритмов розыгрышей от вратаря.

Финны готовы отдавать мяч соперникам (в среднем – 44% владения, в ряде матчей опускается ниже 40%) и не столь много бьют (7,71 удара за 90 минут). Зато эффективность их атакующих действий относительно высока. Вот и датчанам они забили единственным в матче ударом, идеально расчертив комбинацию и доведя её до суперопасного момента.

Нюансы, которые нам помогут в атаке

Исходя из перечисленного, нам потребуется качественное позиционное нападение с чёткими алгоритмами, дающими преимущество против 5-3-2. Скорее всего, мы будем проводить больше времени в атаке, нам позволят свободно доводить мяч до центра – а вот дальше предстоит находить и взламывать пространство. Понятно, что схема 4-4-2 в формате, предложенном на Бельгию (с Зобниным и Кузяевым по флангам, с Оздоевым и Бариновым в середине), исключена – она слишком ограничивает сборную России в созидании.



Перечислим некоторые особенности обороны Финляндии при структуре 5-3-2 (берём именно её, потому что более вероятна).



Во-первых, нам потребуются развороты атаки и заполнение дальних от мяча полуфланговых зон. Финляндия обороняет среднюю линию тремя полузащитниками, а не четырьмя (как при 4-4-2 или 5-4-1). И важно, чтобы в случаях, когда все три хавбека соперника стягиваются в зону мяча к одному флангу, сразу же появлялся адрес на противоположной стороне поля. Так мы будем растягивать чужую структуру, заставлять её перемещаться – и дырка где-то точно образуется.

Во-вторых, нужно оценивать ситуации, когда дальний от мяча центральный полузащитник завис и не сместился – тогда рушится горизонтальная компактность в средней линии, появляется зазор, в который можно открываться игроку под нападающим или форварду.

Учитывая нехватку у финнов игроков в средней линии, центральные защитники постоянно покидают заднюю линию и агрессивно летят на перехват. Их можно выдёргивать, после чего пользоваться зоной.

В-третьих, если мы будем играть с тремя центральными защитниками, потребуются включения дальнего центрального. Это как раз продолжение темы про необходимость заполнения дальней стороны поля и быстрых разворотов: нападающие Финляндии располагаются узко и перекрывают середину, и нам нужно быстро отрезать их, а также тройку полузащитников передачами. На картинке снизу предлагает себя правый защитник Васс (№15), а правый нападающий Поульсен сдерживает соперника в ширине, но суть точно та же и при 5-Х-Х.

Важно, чтобы у нас так включался не фланговый защитник (он должен сковывать в ширине чужого флангового защитника), а именно внешний центральный. Зоны появляются как сразу за центральной линией, так и уже в чужой трети поля. Нужны смелость и мобильность. И поэтому появление Баринова на позиции правого центрального защитника в этот раз будет актуально: так мы сможем всегда иметь возможность разворотов.

В-четвёртых, нам нужны рывки в чужую штрафную из глубины. Обратил внимание, что чужие фланговые защитники и чужие центральные защитники часто идут до конца к оппонентам и бросают зоны – и поэтому могут возникать горизонтальные пространства. А опорники имеют склонность не добегать в штрафную за рывками соперников со второго темпа. Это как раз тот алгоритм, который наша сборная отрабатывала в матче с Болгарией.

В-пятых, Финляндия средне защищается при фланговых прострелах и подачах, поэтому нужны алгоритмы с выводами игроков на позиции для прострелов и навесов и последующее насыщение штрафной.

Итак, ещё раз вкратце об атакующих нуждах:



1) неплохо бы иметь преимущество в начале атаки против пары чужих форвардов, чтобы увереннее начинать атаки и заставлять соперника сразу откатываться. Поэтому тройка центральных защитников предпочтительна;



2) очень не помешает Баринов на позиции правого центрального защитника для включений в атаку;



3) с точки зрения атакующих действий в большей степени, пожалуй, подойдут линейные 5-2-3, как в спарринге с Болгарией. В этой схеме есть два опорника и два инсайда. Например – Головин слева, Ионов справа. Инсайды как раз могут опускаться в глубину и предлагать себя в дальних полуфланговых коридорах. Фланговые взаимодействия в этой структуре тоже более выражены. Но и «ромб» 5-1-2-1-1 тоже можно адаптировать: четыре игрока в середине против трёх у соперника способны обеспечить преимущество.



Точно ясно, что по сравнению с Бельгией систему и наполнение игроков внутри неё нужно менять.

Нюансы, которые нужно учесть при обороне

Главный вопрос – где мы планируем отнимать мяч?



На мой взгляд, высокий прессинг в этом матче необязателен. У финнов симпатичная, но средняя по эффективности позиционная структура, особенно если нужно вскрывать плотную оборону. Против них можно обороняться и в среднем блоке. Так, например, делала в товарищеском матче Украина – выстраивала 5-2-3 таким образом, что центральный нападающий играл по чужому нижнему опорнику, а двойка центральных полузащитников брала на себя двух других опорников.

Если же мы всё-таки будем прессинговать (в этом тоже есть свои плюсы), то нужно обязательно учесть грустный опыт датчан. У финнов три игрока в середине, один из них (как правило, 8-й номер Лод) поднимается выше и максимально приближается к двум нападающим. Здесь он старательно ищет мяч в буферной зоне, важно не допустить, чтобы он оставался свободным или чтобы на него далеко вытягивались центральные защитники – у них и так будут форварды.

Поэтому схема 5-2-3 для прессинга выглядит сомнительной – три наших форварда будут прессинговать чужую тройку защитников, два опорника – двух чужих опорников, а условный Лод (или кто-то из партнёров) будет гулять в середине. В таком формате не будет страховки прессинга.

Зато схема 5-1-2-1-1 с «ромбом» для прессинга вполне подойдёт – прессинг получится гибким, а не персональным, и нижний опорник в случае чего всегда сможет подстраховать.

Резюме

На самом деле здесь не так важны конкретные схемы – можно выстроиться и по 4-4-2, как с Бельгией, но с другим набором футболистов и иными задачами при атаке. И тогда мы тоже будем иметь преимущество в конкретных зонах. Совершенно не исключаю, что и к этой игре Черчесов приготовил какой-то сюрприз – тактику, прежде не засвеченную.



Если матч с Бельгией всё-таки проблематичен для объективного анализа (какую систему ни выстрой, класс игроков соперника всё равно слишком высок), то игра с Финляндией – это как раз наглядная демонстрация качества подготовки нашей сборной. Соответственно, и показатель уровня тренерского штаба.



Будем верить, что в среду сюрпризы, если они и последуют, окажутся приятными.



Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.