Сын российского олигарха сыграл за сборную Финляндии. Как Ротенберг туда попал

Борис утверждал, что сборной России он не нужен, но и в Финляндии у него ничего не вышло.

Защитник Борис Ротенберг получил вызов в сборную Финляндии весной 2015 года. На тот момент футболист «Локомотива» уже был заигран за молодёжку, а в июне дебютировал за главную команду. Сборная Суоми проиграла эстонцам со счётом 0:2, а присутствие Ротенберга в скандинавской команде получилось не только краткосрочным, но и странным. Что же произошло?

Отыграл весь первый тайм и пропал

Ротенберг родился в Санкт-Петербурге, но в возрасте четырёх лет вместе с семьёй перебрался в Финляндию. Там Борис занимался футболом в академии клуба «Поннистус». Позже выступал за молодёжный состав ХИКа. А перед уходом в «Зенит» тренировался вместе с «Йокеритом» и «Клуби-04».

О вызове Ротенберга в сборную Финляндии стало известно чуть ли не за полтора месяца до товарищеского матча. В апреле Борис, который тогда принадлежал московскому «Динамо», получил приглашение от главного тренера Миксу Паателайнена. Естественно, сын российского олигарха Бориса Ротенберга-старшего пришёл в восторг.

«Я к этому шёл очень долго — 10 лет. Очень рад, что мой труд наконец-то заметили. Это показатель того, что я правильно делаю свою работу. Но я намерен на этом не останавливаться, буду работать дальше. Если бы я не заслужил этот вызов, то приглашения бы не было.

Моё дело — работать. Благодарен людям, которые меня заметили. Себя считаю русским, однако у меня есть и финские корни. Но сейчас всё выглядит так, что я сборной России не нужен. Благодарен федерации футбола Финляндии. Приглашение пришло, а как будет дальше, никто не знает», — цитировал Ротенберга «Р-Спорт».

Спустя полтора месяца 29-летний футболист дебютировал за сборную. Он провёл первый тайм на позиции флангового защитника, а в перерыве его заменили. Уже через четыре дня финны играли с Венгрией, но Ротенберг не попал даже в заявку на матч.

Позже стало известно, что тренерский штаб отпустил Бориса из расположения сборной сразу после дебютного матча. Финны проиграли венграм — не помогло и присутствие в составе Романа Ерёменко. После матча тренера сборной Паателайнена отправили в отставку.

Ротенберг, в свою очередь, никак не мог выйти на приличный уровень в России. Летом 2015-го его арендовал «Ростов», а спустя год Борис покинул «Динамо» и перебрался в «Локомотив». Там он уже больше двух лет залечивает тяжёлую травму.